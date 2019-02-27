 KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
"Мы хотим и это было бы честью для нас представлять Украину на Евровидении. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - заявила певица.
Она добавила, что готова будет представить Украину на конкурсе в следующем году, если ее изберут.
Также о своем решении коллектив сообщил в Instagram.
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.
Публикация от KAZKA (@kazka.band)
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".
если мы отправим на конкурс дитя солнца
могут подумать шо на жалость давим
Килиленко кричал что МАРУВ не нужно отправлять,в результате вообще пролет,
скажите Кириленко спасибо за то что отстаивает интересы
Хоча у судей може піти вухами кров.
і дівчата на морі в землі обітованій поплявають)))
Пауза.
Этой всей вате, скандалам, грязи никто никуда не едет...
Ну и правильно я считаю...
Нужно перекурить после всего этого маразма год или даже два...
И да, Аласания вместе со всей комиссией и жюри идут нах....
поплавский, зибров или билоножки?
Всі гидують, і правильно.
Ці уроди через місяць пощезнуть, а совість і репутація у кожного одна і на усе життя.
А об'єднувати народи я би дав їм шанс. Воєнком під наглядом СБУшників, має відвідати усі їх ні родити і відібрати об'єднавців призовного віку. Якщо вони своїм співом, сидячі у окопі здатні знищувати ворожі танки, то честь їм і хвала.
а вообще-то...такая богатая именно талантами Украина... что аж послать некого
может что-то... не то...с этим отбором... или с судьями ???