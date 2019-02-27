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Все про:Евровидение (679) НОТУ (78)

 KAZKA отказалась ехать на Евровидение

Исполнительница KAZKA, которая заняла третье место во время Национального отбора, отказалась представлять Украину на Евровидении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

"Мы хотим и это было бы честью для нас представлять Украину на Евровидении. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение", - заявила певица.

Она добавила, что готова будет представить Украину на конкурсе в следующем году, если ее изберут.

Также о своем решении коллектив сообщил в Instagram.

 
 
 
 
 
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась ехать в Израиль. 26 февраля сообщалось, что "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Источник: https://censor.net.ua/n3113958
 
   
 Топ комментарии
 
Не надо никого в этом году отправлять.
Пауза.
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може краще кириленка відправити, чи когось з бпп - там вибір більше?! KAZKA отказалась ехать на Евровидение - Цензор.НЕТ 4299
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еврейские братья могут не понять
если мы отправим на конкурс дитя солнца
могут подумать шо на жалость давим
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Кириленко кричал что закон о языках нужно отменить(есть в ютюбе его выступление 2014 года)Все РосСми его цитировали и пугал Крым
Килиленко кричал что МАРУВ не нужно отправлять,в результате вообще пролет,
скажите Кириленко спасибо за то что отстаивает интересы
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може краще кириленка відправити, чи когось з бпп - там вибір більше?! KAZKA отказалась ехать на Евровидение - Цензор.НЕТ 4299
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Поплавського може?
Хоча у судей може піти вухами кров.
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Я лично предлагаю вообще Nokturnal Mortum с их суперхитом "Україна" отправить уже, хуже чем жидкий обсер крысоаласании уже не будет! Послушать можно здесь. https://www.youtube.com/watch?v=p4ZzqWhvOVA. Лучше наша версия Cannibal Corpse чем такой позор!
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Не, грынджолы это третьесортная попса, а Nokturnal Mortum это первосортные блек фолк металисты, вполне на уровне Sepulturf и Cannibal Corpse!
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а шо Грынбджолы вполне патриотично,а если не выиграют,то ватники виноваты из евровидения не оценили
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можна і пуплявського), він з кордебалетом)) поїде і з кропивою\борщем))
і дівчата на морі в землі обітованій поплявають))) KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 1549
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Непонятно, кого с кем они хотят объединять?
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Зеленский им (и не только им) уже рассказал KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 4793
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Не надо никого в этом году отправлять.
Пауза.
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А она уверена, что зрители голосовали не за лишнехромосомность?
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чесгря, я бы тоже отказался, есси б мне предложили... у меня уважительная причина, нет ни слуха ни голоса, так что увы...
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А если бы сьездили, то с чем остались? Раздувают шумиху перед выборами. Опять баба бородатая победит, или калека из Пензы, через три дня все забудут...
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учитывая популярность в Европе МАРУВ остались бы вполне с победой,а так выстрелили себе в ногу,в москве наверное ржут
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ну да, она же им концерт в питере обещала ... Или в красноярск собралась на универсиаду? KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 4878
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блин, шо за манечка такая - послать абы кого. шо, так важно там участвовать?
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це аморально просто перейдуть у статус лабуди, шансону.
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Молодец! Она же не настолько тупое, дикое и прокацапское *******, как некоторые!И вообще, как то в этом году нацкомпания жидко обосралась, спецотбор какой то на окружной Киева они проводили что ли? А еще тупее состава кандидатов там не было? Отборщики хреновы... Все, к чему прикасаются щиколадные, превращается в гавно.
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та там именно критики шоколада организовали и отобрали
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Ты промахнулся. Аласания антишоколадный саботажник))
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а вдруг выиграет? во будет прикол. Только как он поет это не известно
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вообщем благодаря бездарным организаторам конкурса на Евровидение...
Этой всей вате, скандалам, грязи никто никуда не едет...
Ну и правильно я считаю...
Нужно перекурить после всего этого маразма год или даже два...

И да, Аласания вместе со всей комиссией и жюри идут нах....
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Все, к чему прикасаются щиколадные марадеры превращается в гавно!
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Ну как. В прошлый раз с инвалидом в коляске не прокатило теперь вот второй вариант.
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Музыканты повели себя достойно, в отличие от НОТУ и Кириленко.
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Пусть едет Ира Луценко ! Все-таки женщина третьего тысячелетия
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ну не поедет не кто и шо?)))) вот проблему нашли))
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Не надо никого отправлять. В чем проблема?
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После выиграша садо-мазо, идею об участии Украины в конкурсе надо было остановить.
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Справедливо и честно.Пошлите Пэтю,нехай поёт в Тель Авиве про свои успехи и реформы.
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Єдиний гурт, який не виступає в Росії, так це гурт "Анна/Марія". Тому було б логічним, щоб українські співачки з українського Криму поїхали на "Євробачення".
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Согласен....сначала, они год дают еженедельные концерты на передовой для наших бойцов ООС и в следующем году учавствуют в отборе....а иначе - нафиг..... KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 151
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Кстати победительница из Израиля служила в ЦАХАЛ солисткой военного хора.
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Не чіпайте повій! Вони потрібні в любій ситуації!
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так кто поедет?
поплавский, зибров или билоножки?
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Если бы у моей соседки были такие знатные сиськи и ноги как у этой Марувы, то я бы её предложил, бо соседка поёт в разы лучше. Но... ввиду отсутствия вышеперечисленного- увы и ах!
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а послать его нафиг это "суспiльне", и эти ежегодные скандалы.
KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 6245
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Может отправить трио певицу Верку Сердючку,певицу Руслану и певицу Джамалу с песней "Ти же мене пiдманула" я гарантирую первое место KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 7255
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Есть у нас трио в Украине "Хоть куда", я бы дал им название "Генофонд" - Югик, Пашик та Андрий.
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Усі порядні люди плюють на Порошонку і його холуїв і не бажають мати нічого спільного з цією мародерською владою, що краде м'ясо з казанка солдат і обдирає воюючу країну.

Всі гидують, і правильно.
Ці уроди через місяць пощезнуть, а совість і репутація у кожного одна і на усе життя.
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Сегодня эти артисты будут гнуть пальцы и мы идем на поводу, а завтра погибших от рук оккупанта Украинцев объявят бандитами их тела выкопают и выбросят на мусорник. Мы уже подобное проходили
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Предлагаю отправить Кириленка и Леню Космоса,пусть поют,если на большее ума не хватает
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Ну, первый пока что тут, его можно отправить. А вот Леня- давно там как раз, так что его и отправлять не надо, на перелетах сэкономим.
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будем чекати четвертого а далі пятого фіналіста
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Конечно никто не хочет ехать так как гастроли в РФ намечаются. За евровидение денег столько не дадут.
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Якщо так, то не їде ніхто. Там має бути представлена Україна, а не вата і сепари. Вата і сепари нехай пробують там, за кого вони тут рвуть одне місце.
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не вата и не сепары торгуют с россией втихую, ты это хотел сказать?
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Чому такий ажіотаж навколо цього шоу фестивалю? Невже для когось він настільки важливий?
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взагалі по боку. Але є люди для яких це важливо?
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Посилайте Трьохтисячолітню жінку. Під назвою SТРАШНА KAZKA. І в спонсори беріть виробників алкоголю.
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«КАЗКЕ» - любовь поклонников,уважение народа и позор Кириленко,НОТУ и СТБ. ВСЕ БУДЕ УКРАIНА!!!
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тут даже не важно, надо было их пускать, не надо было их пускать. Устроили ПОЗОР СТРАНЫ. Если вы не хотели пускать их из за России - не надо было допускать их до конкурса. Но сделать такое - это нечто. Но самое смешное знаете что? То что идиоты, да можно сказать ВРАГИ НАРОДА, которое это учинили - останутся в своих креслах. Они посмеются над вами, народом, поплюют вам в лицо, и поедут отдыхать на Мальдивы. Вот так вот.
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Лишь бы хоть кого то тыкнуть ехать вместо того чтоб вообще в этом году отменить!!! И НИКАКОЙ УПРАВЫ НА УРОДОВ НЕТ ЧТО И ДАЛЬШЕ ДВИГАЮТ ЭТУ ГНИЛУЮ ТЕМУ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБ ЗАКРЫТЬ ЕЕ.
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Ну то не поїде ніхто, у чому проблема?
А об'єднувати народи я би дав їм шанс. Воєнком під наглядом СБУшників, має відвідати усі їх ні родити і відібрати об'єднавців призовного віку. Якщо вони своїм співом, сидячі у окопі здатні знищувати ворожі танки, то честь їм і хвала.
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Кто то помнит того "Меловина" что в прошлом году ездил, гея - вампира изображал? Где оно, в подвале в гробу? Закройте эту тему, нашли что обсуждать, с одним соглашусь, государство не должно вмешиваться, пусть бородатые бабы сами решают как и где им завывать...
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Походу откажутся все и поедет Анна-Мария)))
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Неплохо было бы тех, кто вот так отказывается больше вообще не допускать к конкурсу.
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*****, посмотрите 2017 отбор Джамалы , послушайте голос, уровень вокала и вот этих всех неизвестно для чего продвинутых на отбор... ситуация изначально создавалась для победы марув и в случае пролета выбирать не с кого, но придерживаюсь мнения - нам надо быть на евровидении потому, что если не будет нашего кандидата автоматом местная вата будет болеть за рашу.
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эх...жалко леня-космос драпанул...он так знатно с трибуны пел... KAZKA відмовилася їхати на Євробачення - Цензор.НЕТ 14
а вообще-то...такая богатая именно талантами Украина... что аж послать некого
может что-то... не то...с этим отбором... или с судьями ???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоKAZKA отказалась ехать на Евровидение
 
 
 
 
 
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