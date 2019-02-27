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 Украина добивается создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма", - Боднар

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявляет, что Украина добивается создания международной платформы по деоккупации Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве.

"Мы проталкиваем идею создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма". Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене", - сказал он.

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Боднар подчеркнул, что в будущем такая платформа станет площадкой для переговоров.

В то же время, замминистра добавил, что сейчас Россия такую идею отбрасывает.

Источник: https://censor.net.ua/n3113956
 
   
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А что только друзья могут добиваться возвращения Крыма?
Может лучше попробовать по закону?
В ООН написать что бы они выполняли свой устав?
Какое то гибридное кумовство получается.
С другой стороны там где не работают законы по другому не решишь не один вопрос.
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все с Крымом будет как на Кипре - кому интересно - итоги референдума Кипра 2004 год
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