 Украина добивается создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма", - Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве.

"Мы проталкиваем идею создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма". Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене", - сказал он.

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Боднар подчеркнул, что в будущем такая платформа станет площадкой для переговоров.

В то же время, замминистра добавил, что сейчас Россия такую идею отбрасывает.