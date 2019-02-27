 Украина добивается создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма", - Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве.
"Мы проталкиваем идею создания платформы "друзей украинского Крыма" или платформы "деоккупации Крыма". Не все понимают идею, не все сейчас поддерживают, но работаем по формированию такой группы. В принципе мы имеем несколько стран, которые уже взялись за продвижение этой темы на международной арене", - сказал он.
Боднар подчеркнул, что в будущем такая платформа станет площадкой для переговоров.
В то же время, замминистра добавил, что сейчас Россия такую идею отбрасывает.
Может лучше попробовать по закону?
В ООН написать что бы они выполняли свой устав?
Какое то гибридное кумовство получается.
С другой стороны там где не работают законы по другому не решишь не один вопрос.