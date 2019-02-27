 США будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве

"Мы – ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал он.

Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов в Украине, как президентских, так и парламентских.

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Среди прочего, спецпредставитель США заявил, что в последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять".

Волкер подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.