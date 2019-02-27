 США будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве
"Мы – ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал он.
Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов в Украине, как президентских, так и парламентских.
Среди прочего, спецпредставитель США заявил, что в последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять".
Волкер подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.
Квота Костититуційних суддів від Порошенка:
Сергій Головатий, Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченко, Сергій Чехович і Оксана Грищук.
І не тільки від Порошенка. Наприклад Анжеліка Крусян квота Ківалова-Порошенка.
Ray @Ray_net_ua 2 мин.2 минуты назад
США сливает олигархов-мародеров, чтобы не запачкаться о их репутацию. Медиаэксперты считают, что это спецслужбы США предоставили доступ к электронной переписке ОПГ Свинарчука-Гладковского-Порошенко по мародерству в ВСУ, а украинские спецслужбы крышуют эти схемы и боятся олигархов
главным условием предоставления безвиза Украине
было введение статьи УК предусматривающей незаконное обогащение чиновников
для этого вводились и нулевые декларации и антикоррупционный суд
вчера конституционный суд во главе с гарантом конституции успешно все это похерил
интересно как отреагируют наши европейские партнеры на это откровенное кидалово?
Ну до последнего времени нормально реагировали, - поддерживали и деньгами и своими заявлениями...
Наверное пилить Украину на откатах им выгодно тоже...
Они же знали о тотальном мародерстве властей Украины...
але наш теперешний гарант, має перевагу в цвк, адмін-ресурс, підкуп...
треба не допустити скористатися цими його можливостями на всі 100%!!!
Что вы такое пишите?...
Если у американцев были бы факты такие - они бы его до этого не поддерживали бы..
Разве нет?
там на кс) подання було - більшість з 59 поданців) з кролічого))фронту,
ну вони може, чесніше блока панамських патріотів, мабуть!
Вот почему люди не доверяют США.
Потому что поподписывав всяких бумажек вы выполняете их только в той части где вам выгодно.
Какое может быть доверие.