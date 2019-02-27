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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 США будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе международного форума в среду в Киеве

"Мы – ваши партнеры в реформах. Вы их определяете и проводите, а мы будем стоять рядом и во время выборов и после выборов, независимо от того, какие будут результаты", - сказал он.

Он подчеркнул необходимость проведения открытых и демократических выборов в Украине, как президентских, так и парламентских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины, - Волкер

Среди прочего, спецпредставитель США заявил, что в последние годы в Украине было приложено много усилий, для того, чтобы бороться с коррупцией и "сейчас не время их ослаблять".

Волкер подчеркнул важность продолжения реформ во всех сферах, в том числе по установлению добропорядочности, чтобы и граждане, и бизнес доверяли судам и государственным органам в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3113953
 
   
 Топ комментарии
 
начали сливать порошенко, через пару недель начнется обвальный слив гаранта .
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Оказывается это американцы виноваты? А я, дурак, думал, что олигархи...
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США підтримуватимуть Україну і під час, і після виборів, незалежно від їхніх результатів, - Волкер - Цензор.НЕТ 9412
главным условием предоставления безвиза Украине
было введение статьи УК предусматривающей незаконное обогащение чиновников
для этого вводились и нулевые декларации и антикоррупционный суд
вчера конституционный суд во главе с гарантом конституции успешно все это похерил
интересно как отреагируют наши европейские партнеры на это откровенное кидалово?
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начали сливать порошенко, через пару недель начнется обвальный слив гаранта .
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мечта цапов - не ДОЖДЕТЕСЬ))
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Поводили Петрусю по губам конхфетою "Тузік")))
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Відчепилися б вони вже від нас. А то так "допідтримувались" що на місці України незабаром будуть одні руїни.
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Здарова! Как там погодка в мордоре?
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Оказывается это американцы виноваты? А я, дурак, думал, что олигархи...
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Країна повинна знати своїх трунарів.
Квота Костититуційних суддів від Порошенка:
Сергій Головатий, Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченко, Сергій Чехович і Оксана Грищук.

І не тільки від Порошенка. Наприклад Анжеліка Крусян квота Ківалова-Порошенка.
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есть такое мнение...

США будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер - Цензор.НЕТ 7520 Ray‏ @Ray_net_ua 2 мин.2 минуты назад
США сливает олигархов-мародеров, чтобы не запачкаться о их репутацию. Медиаэксперты считают, что это спецслужбы США предоставили доступ к электронной переписке ОПГ Свинарчука-Гладковского-Порошенко по мародерству в ВСУ, а украинские спецслужбы крышуют эти схемы и боятся олигархов

США будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер - Цензор.НЕТ 8938
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США підтримуватимуть Україну і під час, і після виборів, незалежно від їхніх результатів, - Волкер - Цензор.НЕТ 9412
главным условием предоставления безвиза Украине
было введение статьи УК предусматривающей незаконное обогащение чиновников
для этого вводились и нулевые декларации и антикоррупционный суд
вчера конституционный суд во главе с гарантом конституции успешно все это похерил
интересно как отреагируют наши европейские партнеры на это откровенное кидалово?
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Тхір - "как отреагируют наши европейские партнеры на это откровенное кидалово?"

Ну до последнего времени нормально реагировали, - поддерживали и деньгами и своими заявлениями...
Наверное пилить Украину на откатах им выгодно тоже...
Они же знали о тотальном мародерстве властей Украины...
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тобто, Американців цікавить прозорість виборів - чесні підрахунки !
але наш теперешний гарант, має перевагу в цвк, адмін-ресурс, підкуп...
треба не допустити скористатися цими його можливостями на всі 100%!!! США підтримуватимуть Україну і під час, і після виборів, незалежно від їхніх результатів, - Волкер - Цензор.НЕТ 792
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Юля имеет поддержку политтехнологов Жириновского. Этот посыл был для нее.
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та невже, а це що 27.02.2019 10:52 ))))) , так ти посилання наведи і туди і сюди)))
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Aлександр Alexsis - разве Петр Лексеевич может обманывать?

Что вы такое пишите?... США підтримуватимуть Україну і під час, і після виборів, незалежно від їхніх результатів, - Волкер - Цензор.НЕТ 9906
Если у американцев были бы факты такие - они бы его до этого не поддерживали бы..
Разве нет?
США підтримуватимуть Україну і під час, і після виборів, незалежно від їхніх результатів, - Волкер - Цензор.НЕТ 4745
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та отож, все чесно, і про запчастини на оборонці, і конституційний суд) ))) )))))))
там на кс) подання було - більшість з 59 поданців) з кролічого))фронту,
ну вони може, чесніше блока панамських патріотів, мабуть!
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тонкий намек на то, что ********* пора на отдых.
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На то, что вату мочить надо до последнего лишнехромосомного
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Волкер,что бы граждане доверяли нужно государству выполнять законы.
Вот почему люди не доверяют США.
Потому что поподписывав всяких бумажек вы выполняете их только в той части где вам выгодно.
Какое может быть доверие.
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Большая просьба: не отождествлять Украину с этими гондонами, которым по стечению обстоятельств досталась власть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША будут поддерживать Украину и во время, и после выборов, независимо от их результатов, - Волкер
 
 
 
 
 
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