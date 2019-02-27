 В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года. ФОТО

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета, активистка Елена Терещенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Горит уникальный исторический дом (второй раз за последние дни!!!)... Многострадальный дом на улице Сечевых Стрельцов, 91 авторства архитектора И. Николаева", - написала она.
Терещенко добавила, что активисты многократно останавливали его уничтожение неизвестными лицами, несколько раз он горел, но поджоги расследованы не были.
"Под нашим давлением прокуратура отобрала его у аферистов, которые противоправно им завладели и пытались продать... Планировали возведение на его месте и месте кинотеатра "Киевская Русь" очередного многоэтажного монстра!", - написала экс-депутат Киевсовета.
Это все устроили проклятые евробляхеры. Правильно соевые?
откаты будут цвесть
когда такі пужарі
в городе вечно есть"
Так что такое мы уже проходили...
Всплывёт тогда фамилия ответственного?
Москву уже угандонили, Киев по сути тоже...в Питере и в Одессе ведется планомерное уничтожение