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Все про:архитектура (114) история (1570) Киев (17225) пожар (3466)

 В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года. ФОТО

В столице горит нежилое историческое здание по улице Сечевых Стрельцов, 91, которое построено по проекту известного киевского архитектора Николаева в 1902 году.

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета, активистка Елена Терещенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Горит уникальный исторический дом (второй раз за последние дни!!!)... Многострадальный дом на улице Сечевых Стрельцов, 91 авторства архитектора И. Николаева", - написала она.

В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года 01

Терещенко добавила, что активисты многократно останавливали его уничтожение неизвестными лицами, несколько раз он горел, но поджоги расследованы не были.

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"Под нашим давлением прокуратура отобрала его у аферистов, которые противоправно им завладели и пытались продать... Планировали возведение на его месте и месте кинотеатра "Киевская Русь" очередного многоэтажного монстра!", - написала экс-депутат Киевсовета.

В Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113951
 
 
 Топ комментарии
 
кто-то настойчиво добивается освобождения земельного участка..
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кто такой этот "порошенка"?
Это все устроили проклятые евробляхеры. Правильно соевые?
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нихрена се. вот новость то кокая. это тот который очень любит мыролюбство и гешефт с русней?
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кто-то настойчиво добивается освобождения земельного участка..
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явно заднеприводный ляшко приложился, ему ж надо покупки пожарок лобировать с бюджета. чтобы потом в лотарею "неожиданно" выиграть опять. У Києві горить історична нежитлова будівля 1902 року - Цензор.НЕТ 7981
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Я видел кто поджигали! Это было окружение Порошенко.
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кто такой этот "порошенка"?
Это все устроили проклятые евробляхеры. Правильно соевые?
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Порошенко это президент запоребриковой страны, посмотри на карте Украина на юго-запад, севернее #крымнаша.
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нихрена се. вот новость то кокая. это тот который очень любит мыролюбство и гешефт с русней?
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Точно, который любит санкции и возможность восстановить ВСУ. Боишься теперь ВСУ? Правильно, бойся.
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Что эьто за ВСУ у белоРашки появилось,которого надо бояться?
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точно бляхеры, руководили ими Лещенко, Наем, Семенченко, Семенихин, пожарных блокировала Тимошенко и руководил всем Саакашвили
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А ты думал, что кто-то другой бардак устраивает в стране, вместо того, чтобы предлагать и делать что-то конструктивное?
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нет конечно, тока они, ведь вся власть именно у них, они и творят шо хотят
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Порошенко, кошмарный сон зрадоботов и недоросов. Будешь вопить на него, во сне придет. У Києві горить історична нежитлова будівля 1902 року - Цензор.НЕТ 1737
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Порошенко-кошмарный сон родных тысяч погибших на войне,а порохобот-это позор и горе в семье
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Сторм, теперь вам придется на двоих искать адвоката.
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"я знаю - офис будет
откаты будут цвесть
когда такі пужарі
в городе вечно есть"
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"Всё было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов."(с)
Так что такое мы уже проходили...
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Нацкорпус не хочет подойти к мерии и потребовать список всех исторических зданий и отчёта по мерам по их сохранению (консервации до лучших времён)?
Всплывёт тогда фамилия ответственного?
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В Киевраде треть депутатов от Самопомощи и Свободы. И что, требуют они что то от Боксера, спасают исторические здания и т.д.? Ну разве что шум был с музеем на Почтовой. Садовой-Самонемощь в Киеве явно будет в пролете и на президентских выборах и на парламентских-городских.
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Скоро в совке из исторических городов один Львов останется и прибалты
Москву уже угандонили, Киев по сути тоже...в Питере и в Одессе ведется планомерное уничтожение
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киеве горит историческое нежилое здание 1902 года. ФОТО
 
 
 
 
 
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