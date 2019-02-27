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 Первые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе

В ближайшее время выйдут еще две серии расследования журналистов программы "Наші гроші" BIHUS.info о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Бигус написал на своей странице в Facebook.

Привет. Мы провели сутки после расследования ничего особо не комментируя (текст делали и всю постэфирку). За это время чуть не спалили дом Гладковского (официально осуждаю), собираются сжечь Укроборонпром (фальстарт ребята, вы еще не видели продолжения, потом опять будете ехать). Тимошенко первая успела добежать до трибуны Рады и покричать про импичмент (ця мерзость у нас через недельку отдельно выхватит люлей, не переключайтесь).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Разумеется куча вопросов, конспирологии, версий. Время и мне высказаться. Основное:

0. Это НЕ расследование про контрабанду. И мы четко артикулировали эту мысль в сюжете. Собственно, пацаны и не были контрабандистами. Никто из них не трясся в грузовиках по полям. Никто не рисковал поездками запоребрик. Они покупали уже в Украине у контрабандистов, добазаривались за откат с Укроборонпромом, благодаря этому множили цену "на 2, а потом на 2,5" и сосали бабло. Это раза три повторяется в сюжете. Нет никакого "они героически тянули контрабанду для армии, могут и поворовать". Они покупали у тех, кто тянул и накручивали цену в разы. Всё. Я хер знает, как это ЕЩЕ ЧЕТЧЕ сказать.

1. Это первые 2 серии из 4. Очень много ответов будут дальше. Но! Я натурально счастлив, что мы разбили всё на серии, и все высказываются уже сейчас. Мы выбрали сериальный формат от безысходности: очень сложно впихнуть в телеэфир полтора часа сразу. Да и подготовить такое кино – та еще задачка. Но теперь буду говорить, что это моя гениальная задумка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование, - Ирина Луценко о фильме о закупках техники из РФ

2. Это первые 2 серии из 4-х. Следующая, 3-я посвящена коррупции топов Укроборонпроме. И я был уверен, что именно она станет самой ударной. Первые две скучноваты. Последняя – о том, как ребята хоронили свои уголовные дела. И она… особенная.

3. В основе этого расследования лежит другое, тоже Лесино, от 17 года. Факты из него в обобщенном виде упоминаются и в этом расследовании. Тогда никакой переписки не было. А финансовая отчетность фиктивных компаний, документация с заводов про говнокачество и прочее – уже были. Переписка лишь облекает коррупцию этих пацанов в яркие цитаты и добавляет нам немного фигурантов.

В следующем посте будут самые популярные вопросы-набросы и ответы на них. Вопросы и гипотезы можете писать и тут в комментариях. Я думаю ничего нового после вчера не добавите, но вдруг".

Читайте также: НАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии

Первые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе 01

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией

Источник: https://censor.net.ua/n3113949
 
   
 Топ комментарии
 
Свинарчуки заерзали у бюджетного корыта.
Но если выбрать их главного кнура на второй срок - корм народными деньгами продолжится удвоенными темпами.
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Первые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе - Цензор.НЕТ 9279
покажут главного грызуна бюджета?
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Первые две скучноваты??!! Тут вся Украина была шокирована.
Ну , Бигус, вы крутые! Даже можно сказать лучшие!
Даже думаю , слова 'берегите себя' будут для вас не лишними .
Так как не только мы следим за развитием событий, кое- кто уже действует сто процентов ((
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В сюжете про то, как дела хоронят точно про НАБУ скажут. они прям мастера. дело Злочевского - похоронили. по коррупции на Артемсоль - похоронили, еще и нагрелись на этом неплохо. никто ж не думает, что дела в таких структурах за спасибо сливают.
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Та по-любому будут, в сюжете ж было что инвестировал в эти предприятия которые Бигус раскрыл - Шевченко, который "агент" НАБУ. он уже как-то засветился с интервью, где слил служебную инфу а теперь выясняется, что он еще и в этом замешан. и ясен пень, что не один, набушники и сами на схемах хорошо нагреваются
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Нужно беречь в Украине журналистов. Их убивают на нашем внутреннем фронте с коррупцией.
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Аллан Левітов з Levitov Allan.

За последние 5 лет я читал от "журналістов-викривачів" много-много ох&ительных историй.
- Я читал как по плану Морреля Президент Обама "слил" всех нас и предательски "обменял Украину на Сирию"
- Я читал как по секретным пунктам Минских домовленностей после ухода Коломойского - Днепропетровскую область непременно передадут "ДэНэРэ"
- Я читал от "Грошей" ох&ительные расследования про пальмовое масло "которое не переваривается в организме потому, что температура плавления масла выше 40 градусов" [sic!] и потому оно "залепляет все органы как пластилин" [sic!!!]
- Я читал мега-антикорапшн-викриття про легальные(!) 3000 баков в офшоре официального миллионера - викриття, которое сделал закрысивший у армии USD 9000 г-н Гнап.
- Я читал и про "Моторолу в Раде".
- И про "Доллар по 100 гривен в результате воєнного стана"
Я читал еще много чего.

Теперь вот на Укроборонпром набросили. Оно понятно. После - вcкрытой СБУ - системы подтасовки голосов, которую Йуля Владимировна и Ко выстраивали несколько лет - нужно срочно перевести стрелки. Отвлечь внимание.
Работает это все по одному и тому же принципу:
"Ложечки нашлись - а осадочек остался".
Вот как с набросом про "первый миллиард Яценюка" (где даже сам аффтар вброса - через год признался, что всех на&бал).
"Журналісти-викривачі" меня как раз не удивляют.
Меня удивляют люди, которые - до сих пор - всерьез воспринимают подобную информацию.
Сенсация! Смотрите! - вот супер-мега-викриття!
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это как на цензоре - замерзните,тритий Майдан,карлсон на крыше))))))
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За последних два дня я начитался много ох..льных историй от таких порохососов как ты, и о классном пацане Свинарчуке, что жизни не щадя спасал армию, и о Бигусе подонке-шатуне проклятом, и о Йулькиных следах. Но по сути ни одно чмо так и не написало чего-либо конкретного по-поводу изложенного в сюжете Бигуса. Из чего следует, что сказать порохосое нечего, только *********** и заговор рептилоидов против сывочолого.
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Та да . Страну доит 22 х летний сын гладковского от имени своего папы - компаньона порошенко , и вам это все очень нравится((( Вы мазохист ?
Осталось ещё журналистам закрыть рот , и у нас будет полная реконструкция рашки
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где доказательства что Порошенко с этого имеет хоть копейку? 5 открытых уголовных дел, задержанные и сидящие в сизо - не, не канает?
а то что наши ребята на передовой останутся без запчастей - это вам фигня, лишь бы Пороха ну хоть как-то грязью облить, не так ли, журнашлюхи вы продажные.
твари
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То есть когда информацию о следствии обнародует генеральный прокурор - это зрада. А когда то же самое делает журнашлюх - это перемога?

надо будет запомнить.

Следователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем
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Ну а че?
Ждем продолжения, когда уже порохоботьі на юлеботов пойдут в наступление )
ПС Надеюсь поубиваетесь )
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ты бы не чекал туточки - палишься не по детски)))))))
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ты настоящий патриот дом сожгу но мышь уничтожу последний кусок сыра сожрала!самое приятное сбоку наблюдать что многие украинцы и делают!
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Цю інфу журналісти отримали з анонімной поштовой скрині, про що вони самі говорять. Не виключено що це ФСБ їм скинуло компромат, тому що на рашке неможливо щось закупати військові запчастини щоб ФСБ не знало., вони знали і ціну почпткову деталей а інше справа техніки.
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І вкинуто за місяць до виборів щоб максимально вдарити по президенту, чомусь відкати жульки на таміфлю 26 млн $ не розслідували в Україні а тільки у США чи гроші позичені у Муамара Каддафі.
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Нет, нет, нет, нет - мы хотим сегодня
Нет, нет, нет, нет - мы хотим сейчас
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Я - еліта України.
Розпродам свій крам
І до Хельсінки полину,
Бо там буде Трамп.
Все скажу (ховатись годі!)
- Дональде, повір,
Небезпечний man Володя.
Ох, і хитрий звір!
Будь уважним, Трампе, друже,
Вір лише мені.
Бо тебе люблю я дуже,
Бачу у ві сні.
Про корупцію у мене
Брешуть вороги.
Розквіта Вкраїна-неня
І не зна нудьги.
І благає, наче мати,
Бо ти в нас король:
Ще мені пограбувати
Років п'ять дозволь!
І, як Дональд необачний
Скаже: «Yes, i do»,
Вмить Володіну собачку
У кущах знайду.

Похвалю її за вроду,
Дам їй шоколад.
- Ах, тваринко, твій господар -
То мій друг і брат!
Тож, біжи йому тихенько,
Хай живе сто літ,
Від братви Вкраїни-неньки
Передай привіт.
І за всі мої провини
(Песик, поможи!)
Від еліти України
Ручку полижи…
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Давайтете вже другу частину покажіть до виборів, та вже проведемо Петю в останню путь.
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так целью статей было - уничтожить украинскую оборонку и лишить наших ребят на передовой запчастей, которые можно достать только в Рашке?
опубликовать данные по 5 уголовным делам, слитые с понятной целью - не допустить к выборам единственного проукраинского кандидата?
приплели сюда Порошенко - при чем тут он?
Такие как вы сделали из профессии журналиста профессию ЖУРНАШЛЮХИ.
деньги для вас не пахнут. и плевать на страну, на укроборонпром, на ложь и насилие которые вы порождаете
твари вы, как и ваши незримые кукловоды
гореть вам за это в аду.
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5 лет назад с деревянными щитами мы штурмовали колонны беркутов, расстреливавших нас в упор с автоматов, положили 10 000 на Донбасе, чтоб вот эти петины твари миллиардами крали наши деньги во время войны?! И, что самое страшное, всем пох.

Перші дві серії нуднуваті, третя стане ударною, - Бігус про продовження розслідування щодо розкрадань в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 768
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НАБУ уже пятый год это расследует и никак расследовать не может Перші дві серії нуднуваті, третя стане ударною, - Бігус про продовження розслідування щодо розкрадань в оборонному комплексі - Цензор.НЕТ 1598
а все почему? потому что сами в доле. их агент Шевченко тоже в схемах фигурирует. классный сюжет, ждем продолжения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые две серии скучноваты, третья станет самой ударной, - Бигус о продолжении расследования по хищениям в оборонном комплексе
 
 
 
 
 
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