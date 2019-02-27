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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
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Все про:ВСК (137) нападение (1696) общественные организации (135) Гандзюк (249)

 32 общественные организации требуют продлить срок полномочий ВСК в деле Гандзюк

32 общественные организации подписали заявление о продлении срока полномочий Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Катерины Гандзюк и нападений на других активистов.

Об этом сообщает страница в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Трехмесячный срок не является достаточным, чтобы ВСК выполнила возложенную на нее задачу разобраться с реальными причинами нападений на активистов и оказать всестороннюю помощь в расследовании этих дел и привлечении виновных к ответственности. Заказчики этих нападений до сих пор остаются на свободе", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что правоохранителями в большинстве дел до сих пор не установлено и не названо ни одного заказчика этих нападений. А в части дел они "наблюдают откровенный саботаж расследования".

"Требуем от председателей депутатских фракций Верховной Рады Украины продлить срок деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113947
 
 
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32 общественные организации требуют продлить срок полномочий ВСК в деле Гадзюк - Цензор.НЕТ 5124Белый Хозяин‏ @pesekcot 1 ч.1 час назад
Конечно, отмена КС "Незаконного обогащения" ставит окончательную точку, в постМайданной истории.
Банда пришедшая к власти, легализовала свою-же коррупцию...
У СБУшника Порше? У копа Ролекс? У прокурора дворец?
Не ваше собачье дело, холопы, кричите "Дякуем" громче.
Пшли, смерды!

ИМ - лень стало, что-то придумывать.
Югик-дегенерат - просто как пример: - Откуда дворец? - Это домик, тестя. - За какие доходы на Сейшелы? - Сын, герой-войны, денег дал. - Откуда у жены деньги на Шанели с Витонами? - Накопила, давно...
А теперь по Закону - пшли нах, с вопросами!
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это "взятка" от президента, всем продажным судьям, прокурорам, мусорам. Показали кто дает им "жить и работать", кого нужно поддержать на выборах (голосом, каруселькой, фальсификацией), что бы и дальше им всем хорошо "жилось и работалось"
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Alland Y - и это тоже... - поддержка криминала с большими возможностями во время "выборов"...

Но это еще и коллективная подстраховка криминальных кланов, если вдруг что то не сложится и им придется уйти из власти...
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32 громадські організації вимагають продовжити термін повноважень ТСК у справі Гандзюк - Цензор.НЕТ 8250 продлить полномочия ВСК по Гандзюк -еще дальше валить рейтинг БабЮли ,который и так пошел в обвал.с таким темпами падения ретинга " народная артистка" не то что во второй тур не попадет но и в 4 ку.
32 громадські організації вимагають продовжити термін повноважень ТСК у справі Гандзюк - Цензор.НЕТ 1562
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спочатку нехай вск прозвітує, а потім вже ставити питання про пролонгацію
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