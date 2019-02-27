 32 общественные организации требуют продлить срок полномочий ВСК в деле Гандзюк

Об этом сообщает страница в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Трехмесячный срок не является достаточным, чтобы ВСК выполнила возложенную на нее задачу разобраться с реальными причинами нападений на активистов и оказать всестороннюю помощь в расследовании этих дел и привлечении виновных к ответственности. Заказчики этих нападений до сих пор остаются на свободе", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что правоохранителями в большинстве дел до сих пор не установлено и не названо ни одного заказчика этих нападений. А в части дел они "наблюдают откровенный саботаж расследования".

"Требуем от председателей депутатских фракций Верховной Рады Украины продлить срок деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.