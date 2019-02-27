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 Строительство 184 казарм завершат до конца года, - Минобороны

Министерство обороны Украины обещает до конца 2019 года завершить строительство 184 казарм. В них смогут разместиться 23 000 военнослужащих-контрактников. На строительство уже потратили 1,5 млрд гривен.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника главного управления, главный инженер Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжается строительство 184 казарм улучшенной планировки. Это позволит разместить 23 000 военнослужащих военной службы по контракту. На реализацию данного проекта в Минобороны в прошлом году было потрачено почти 1,5 млрд гривен", – сообщил Чергинец, добавив, что закупка работ на строительство происходит исключительно через систему Prozorro.

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Он напомнил, что в начале 2018 для реализации этого проекта была спланирована большая сумма – 2,3 млрд гривен. Но в связи с тем, что часть договоров на строительство были заключены в середине года и из-за срыва сроков строительства отдельными субъектами хозяйствования, 816 млн грн были перераспределены на другие направления – капитальный ремонт военных объектов и приобретение мебели для казарм улучшенной планировки.

Как сообщалось во время брифинга, в 2018 были проведены конкурсы на строительство всех 184 казарм. В то же время из-за нарушения подрядными организациями договоров был расторгнут 31 контракт. По 15-ти договорам уже проведены новые процедуры, определены другие победители и заключены договоры, а по 16 объектам объявлены повторные процедуры торгов. В целом же в 2018 году завершено строительство 19 казарм.

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"На сегодня со степенью готовности более 50% имеем 109 зданий и менее 50% – 56 зданий. Уже распределен бюджет и план строительства на текущий год, согласно которому на строительство казарм улучшенной планировки и инженерных сетей к ним предусмотрено 1,3 млрд грн. Этого достаточно, чтобы завершить все 184 казармы в текущем году ", – сообщил Чергинец.

Так, по его информации, в первом полугодии будет введено в эксплуатацию более 100 зданий, остальные введут до конца текущего года.

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Среди проблем, с которыми сталкиваются в Минобороны, наибольшей является недобросовестные исполнители, которые оказались неспособны своевременно выполнять свои обязательства. К нм уже предъявлено 223 претензии на общую сумму более 8 млн грн (пеня и штрафные санкции) за систематическое невыполнение условий договора. 103 претензии подрядными организациями удовлетворено на сумму более 1 млн грн. Кроме того, за систематическое нарушение договорных условий был расторгнут 31 контракт.

Чергинец также сообщил, что на официальном сайте Минобороны обнародован реестр нарушителей-подрядчиков, чтобы в будущем они не имели возможности участвовать в торгах, заказчиком в которых выступает министерство.

Источник: https://censor.net.ua/n3113945
 
   
 Топ комментарии
 
По последней информации, Порошенко & co. только по одному уголовному делу украли 250 млн. из оборонного бюджета... Это победа, правда?
пусть и дальше обворовывают армию, да?
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В своей агонии, минстець уже договорился до того, что Порошенко это кацап или его кум Луценко - кацап?
Ведь и Порошенко, отстранив Гладковского.... и Луценко, заявившего, что это дело уже давно расследуется, подтвердили факт воровства.
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За скільки часу будується палац для генерала? Можливо хтось знає, підкажіть.
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Знову зрада!
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По последней информации, Порошенко & co. только по одному уголовному делу украли 250 млн. из оборонного бюджета... Это победа, правда?
пусть и дальше обворовывают армию, да?
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а цапы не вкинули на выборы инфу шо он инопланетянин - нет - даже странно - но может все еще впереди)))))))
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"бла-бла-бла-бла)))" (с)
Чисто, по-чинганчгукски!
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В своей агонии, минстець уже договорился до того, что Порошенко это кацап или его кум Луценко - кацап?
Ведь и Порошенко, отстранив Гладковского.... и Луценко, заявившего, что это дело уже давно расследуется, подтвердили факт воровства.
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Это по какой информации? По той, что мультик показан? Или, как обычно, "!одна баба сказала"? Так следствие еще идет, ничего не доказано, а тут уже и выводы сделаны.
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"МО заявляли, що 2/3 загальної кількості казарм здадуть 2018-го. А решту - введуть в експлуатацію в першому півріччі 2019-го."

"... Петро Порошенко, який запевнив, що містечко для морської піхоти здадуть до кінця 2018 р. Це той самий об'єкт, який зводиться за стандартами НАТО, вартістю 250 млн грн."
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Ну правильно спочатку треба було все зруйнувати, що від Союзу лишилось, а потім будувати чи може все ж реконструювати? Хоча яка вам різниця на чому накрасти грошенят.
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знаете пускай лучше строят новое - со всей ответственностью пишу - еще в далеком 1986 году жил в казармах британской армии в Йемени - так вот даже после центра переподготовки офицеров ,тот кто понимает о чем я, британские казармы были хилтоном - так понятно))))))
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постная зрада, давай что нибудь по острей
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Якщо Ви купили земельну ділянку з розваленою халупою, Ви будете її ремонтувати, чи знесете і збудуєте нову?
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За скільки часу будується палац для генерала? Можливо хтось знає, підкажіть.
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***
прораб никак не мог достроить свой дом,
потому как по привычке воровал кирпич и цемент
и уже построил себе баньку и летнюю кухню
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"В Министерстве обороны Украины заявили, что для Вооруженных Сил Украины до конца мая построят 184 жилых комплекса для размещения 23 тысяч военнослужащих по контракту."____________ до конца...мая 2018 года!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтроительство 184 казарм завершат до конца года, - Минобороны
 
 
 
 
 
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