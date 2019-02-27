 Строительство 184 казарм завершат до конца года, - Минобороны

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника главного управления, главный инженер Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Продолжается строительство 184 казарм улучшенной планировки. Это позволит разместить 23 000 военнослужащих военной службы по контракту. На реализацию данного проекта в Минобороны в прошлом году было потрачено почти 1,5 млрд гривен", – сообщил Чергинец, добавив, что закупка работ на строительство происходит исключительно через систему Prozorro.

Читайте на Цензор.НЕТ: Проект Минобороны по строительству 184 новых казарм срывается по срокам и стоимости работ, - "Зеркало недели". ФОТО

Он напомнил, что в начале 2018 для реализации этого проекта была спланирована большая сумма – 2,3 млрд гривен. Но в связи с тем, что часть договоров на строительство были заключены в середине года и из-за срыва сроков строительства отдельными субъектами хозяйствования, 816 млн грн были перераспределены на другие направления – капитальный ремонт военных объектов и приобретение мебели для казарм улучшенной планировки.

Как сообщалось во время брифинга, в 2018 были проведены конкурсы на строительство всех 184 казарм. В то же время из-за нарушения подрядными организациями договоров был расторгнут 31 контракт. По 15-ти договорам уже проведены новые процедуры, определены другие победители и заключены договоры, а по 16 объектам объявлены повторные процедуры торгов. В целом же в 2018 году завершено строительство 19 казарм.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - "Наші гроші". ВИДЕО

"На сегодня со степенью готовности более 50% имеем 109 зданий и менее 50% – 56 зданий. Уже распределен бюджет и план строительства на текущий год, согласно которому на строительство казарм улучшенной планировки и инженерных сетей к ним предусмотрено 1,3 млрд грн. Этого достаточно, чтобы завершить все 184 казармы в текущем году ", – сообщил Чергинец.

Так, по его информации, в первом полугодии будет введено в эксплуатацию более 100 зданий, остальные введут до конца текущего года.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине разработают бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий, - Кабмин

Среди проблем, с которыми сталкиваются в Минобороны, наибольшей является недобросовестные исполнители, которые оказались неспособны своевременно выполнять свои обязательства. К нм уже предъявлено 223 претензии на общую сумму более 8 млн грн (пеня и штрафные санкции) за систематическое невыполнение условий договора. 103 претензии подрядными организациями удовлетворено на сумму более 1 млн грн. Кроме того, за систематическое нарушение договорных условий был расторгнут 31 контракт.

Чергинец также сообщил, что на официальном сайте Минобороны обнародован реестр нарушителей-подрядчиков, чтобы в будущем они не имели возможности участвовать в торгах, заказчиком в которых выступает министерство.