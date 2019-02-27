 Следователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, который подал жалобу, передает Цензор.НЕТ.

"28 января (четверг) в 9:00 Печерский суд рассмотрит мою жалобу на следователя ГБР по невнесению предоставленных мной сведений о разглашении генпрокурором Луценко данных досудебного следствия по делу убийства Кати Гандзюк", - отметил он.

Он напомнил, что 27 декабря подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК Украины.

"Это разглашение, совершенное, в частности, прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании. ГБР неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство (по закону, следователи / прокуроры обязаны регистрировать уголовное производство в случае поступления заявления)", - отметил адвокат.

Он добавил, что заявление рассматривал следователь ГБР Виталий Шаманин, ранее работавший следователем в прокуратуре города Киева.

"Это дело важное том, что разглашение данных досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования", - заявил Найем.

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.