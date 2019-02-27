EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
  820  31
Материалы по теме:
Все про:жалоба (93) Найем (472) Гандзюк (249)

 Следователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем

Суд рассмотрит жалобу на следователя ГБР, который не зарегистрировал сведения о разглашении генпрокурором Юрием Луценко данных по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, который подал жалобу, передает Цензор.НЕТ.

"28 января (четверг) в 9:00 Печерский суд рассмотрит мою жалобу на следователя ГБР по невнесению предоставленных мной сведений о разглашении генпрокурором Луценко данных досудебного следствия по делу убийства Кати Гандзюк", - отметил он.

Он напомнил, что 27 декабря подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК Украины.

"Это разглашение, совершенное, в частности, прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании. ГБР неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство (по закону, следователи / прокуроры обязаны регистрировать уголовное производство в случае поступления заявления)", - отметил адвокат.

Он добавил, что заявление рассматривал следователь ГБР Виталий Шаманин, ранее работавший следователем в прокуратуре города Киева.

"Это дело важное том, что разглашение данных досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования", - заявил Найем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113944
 
 
 Топ комментарии
 
Назвал фамилию Луценко - а чувак смылся. Теперь следствие в тупике. Югик должен ответить по закону, но ГБР-кий следователь, бывший подчиненный Югика, не хочет этим заниматься. Правильно делает Найем. Мусора должны отвечать за свои действия.
 показать весь комментарий
 
зато вы пэцюки понятные на всю голову - лижите пэдру правильно!!!! Слідчий ДБР не зареєстрував розголошення Луценком даних у справі Гандзюк. Суд розгляне скаргу, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2565
 показать весь комментарий
 
Мы Пороху не лижем но глядя на то что вы нам предлагаете в альтернативу понимаем что альтернативы Порошенко нет!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только журналисты имеют право разглашать тайну следствия, да, журнашлюшки?
 показать весь комментарий
 
Не запутались еще?
Недавно такое разглашение считалось высшим проявлением демократии.
Особенно если в газету разгласить.
А теперь что ?
 показать весь комментарий
 
 
в газету мона блевануть теперь - у нас их - аж 2 примерно так
 показать весь комментарий
 
Та ладно.
Когда тут же Юра расследовал разглашение кем то из НАБУ данных досудебного расследования его называли тираном и зажимателям демократии.
Вот он и демократизировался.
Маси Найем должен учиться демократии,а не требовать устроить диктатуру.
 показать весь комментарий
 
 
Бигусу разглашать можно, а луценко - нельзя. Надо будет запомнить..
 показать весь комментарий
 
мда правонарушительная система и опг менты и прокуВоры творят что хотят Следователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5709
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не сказал кто замовыв плохой. Рассказал тоже плохой. Вас зрадюков не поймешь. Вы как хомячки тупые!
 показать весь комментарий
 
 
зато вы пэцюки понятные на всю голову - лижите пэдру правильно!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Мы Пороху не лижем но глядя на то что вы нам предлагаете в альтернативу понимаем что альтернативы Порошенко нет!
 показать весь комментарий
 
 
Кто вам доктор, что вы никак не поймете, что в стаде идущихвпрезиденты нет ни одного достойного, кроме Порошенка? Все ото говно, что брызжет слюнями на пороха не достойно и его мизинца, ИМХО😛😛😛
 показать весь комментарий
 
 
мы поняли что вы соревнуетесь как лизнуть верно
и Украинцы голосуют за участника войны а не барыгу!!!
 показать весь комментарий
 
 
Оставим измышления, не голосуют, а просирают голоса (но это их право), потому что проходных всего три кандидата и два из них - огромный риск возврата под рашку, видимо вы об этом мечтаете? Вы мечтаете лизнуть не пете, а пуйлу??? Это ваш личный выбор.
 показать весь комментарий
 
 
извини тетя но твой босс это то же самое
 показать весь комментарий
 
Бред несете, господин. Порох проверено ведет страну от рашки подальше, за пять лет это уже все здравомыслящие успели понять. Много недостатков внутри страны - это правда, но вектор движения строго на запад - а это главное для всех, кроме люмпена, который заботится только о наполнении брюха сегодня и сейчас, а потом хоть трава не расти. Люмпен - дебил. Лично я ввела бы ценз по уровню IQ для имеющих право голоса.
 показать весь комментарий
 
 
я могу только сказать что модер и весь сейт купленый - меня банят и за меньшее чем я вас обижаю
понимаю вам нравится будки строить - а если не будкостроители значит тупо терпилы )))
 показать весь комментарий
 
А я никогда не обижаюсь, я понимаю что каждый мыслит по-своему, я лишь высказываю свое мнение. Лично для меня самое главное не вернуться под рашку, а юля и зеля мне эту уверенность не дают, к сожалению, поэтому я топлю за пороха.
 показать весь комментарий
 
в ваших влажных кремлевских мечтах, ярик сосущий.
 показать весь комментарий
 
 
ГБР такая же созданная властью бесполезная структура как и НАБУ !
 показать весь комментарий
 
 
ГБР созданая на основе зрадофильских конкурсов. Власть только утвердила что вы туда наотбирали!
 показать весь комментарий
 
Назвал фамилию Луценко - а чувак смылся. Теперь следствие в тупике. Югик должен ответить по закону, но ГБР-кий следователь, бывший подчиненный Югика, не хочет этим заниматься. Правильно делает Найем. Мусора должны отвечать за свои действия.
 показать весь комментарий
 
 
Луцик завжди був тріплом. Ще будучи міністром МВС ляпав язиком на камери що збирається робити і кого буде викликати на допит.
 показать весь комментарий
 
 
только журналисты имеют право разглашать тайну следствия, да, журнашлюшки?
 показать весь комментарий
 
вони нею не мають володіти, це їх інформація. Взагалі цікавий досвід США, де є поняття перешкоджання правосуддю і це досить тяжкий злочин.
 показать весь комментарий
 
Я давно пропонував внести зміни до КПК. З одного боку, на низовому рівні, психічно хворі громадяни зловживають своїм правом і подають іноді повну херню, називаючи її "повідомленням про злочин" і це усе реєструється поліцією і слідчі змушені витрачати час на бред, на кшталт "сусідська собака усю ніч голосно вила і це тортури з боку сусіда, це злочин"... Тому Печерський суд виробив практику (звісно, що під себе), що реєструвати потрібно лише заяву,я ка містить ознаки злочину, а це оціночна категорія. Ось і виходить, що рядовий слідчий реєструє усе, бо його свої ж знищать за визнання судом дій неправомірними, а такі як слідчі ДБР, детективи НАБУ і т.п., маніпулюють і футболять реальні заяви про злочин, якщо вони стосуються Луценко, суддів і т.п.
Тому потрібні зміни, наступного характеру - Слідчий/детектив зобов'язані внести відомості, якщо звернення/повідомлення надійшло від адвоката, або якщо містить явні ознаки складу злочину.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСледователь ГБР не зарегистрировал разглашение Луценко данных по делу Гандзюк. Суд рассмотрит жалобу, - Маси Найем
 
 
 
 
 
 вверх