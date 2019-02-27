 Террористы из ОРЛО заявили о захвате в плен украинского военнослужащего, в штабе ООС проверяют информацию

О пленении украинского воина заявил террорист Андрей Марочко, которого в среде боевиков называют "официальным представителем оборонного ведомства ЛНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РИА Новости".

"Наблюдателями Народной милиции был замечен военнослужащий ВС Украины, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан", – рассказал пособник оккупантов.

Он заявляет, что военнослужащему ВСУ оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

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Пособники оккупантов также утверждают, что вечером во вторник, 26 февраля, на оккупированную территорию Луганской области пыталась проникнуть группа из 10 военнослужащих ВСУ. Террористы открыли по ним огонь, и те вынуждены были отступить.

В Штабе Операции объединенных сил проверяют информацию о пленении военнослужащего, добавляет "Лига.НЕТ".

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.

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В штабе ООС назвали фейком информацию боевиков о том, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.