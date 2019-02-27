 Террористы из ОРЛО заявили о захвате в плен украинского военнослужащего, в штабе ООС проверяют информацию

О пленении украинского воина заявил террорист Андрей Марочко, которого в среде боевиков называют "официальным представителем оборонного ведомства ЛНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РИА Новости".
"Наблюдателями Народной милиции был замечен военнослужащий ВС Украины, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан", – рассказал пособник оккупантов.
Он заявляет, что военнослужащему ВСУ оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.
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Пособники оккупантов также утверждают, что вечером во вторник, 26 февраля, на оккупированную территорию Луганской области пыталась проникнуть группа из 10 военнослужащих ВСУ. Террористы открыли по ним огонь, и те вынуждены были отступить.
В Штабе Операции объединенных сил проверяют информацию о пленении военнослужащего, добавляет "Лига.НЕТ".
"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.
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В штабе ООС назвали фейком информацию боевиков о том, что в составе группы военных было якобы десять человек.
"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.
І питання тепер особисто до Вас. Іде війна иіж Україною та РФ. Є окупаційні війська РФ, а є їхня прислуга- колаборанти. Ви називаєте їх сепаратистами. Саме слово сепаратист виключає факт війни з РФ (так як визначає автономність даного руху). Ви заперечуєте факт війни з РФ?
П.с. це я написав для того, щоб Ви зрозуміли, що буває, якщо чіплятись до слів.
Хорошие новости пришли с фронта.
Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.
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Несколько дней назад.
На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".
В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х
Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.
Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.
Хорошего вечера.