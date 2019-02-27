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 Террористы из ОРЛО заявили о захвате в плен украинского военнослужащего, в штабе ООС проверяют информацию

Террористы из оккупированных районов Луганской области утверждают, что захватили в плен украинского военнослужащего. Штаб ООС не подтвердил и не опроверг информацию.

О пленении украинского воина заявил террорист Андрей Марочко, которого в среде боевиков называют "официальным представителем оборонного ведомства ЛНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РИА Новости".

"Наблюдателями Народной милиции был замечен военнослужащий ВС Украины, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан", – рассказал пособник оккупантов.

Он заявляет, что военнослужащему ВСУ оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Захваченный ВСУ террорист "ЛНР" заявлял, что он повар, но в сети нашли кадры о награждении его "орденом". ВИДЕО

Пособники оккупантов также утверждают, что вечером во вторник, 26 февраля, на оккупированную территорию Луганской области пыталась проникнуть группа из 10 военнослужащих ВСУ. Террористы открыли по ним огонь, и те вынуждены были отступить.

В Штабе Операции объединенных сил проверяют информацию о пленении военнослужащего, добавляет "Лига.НЕТ".

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", – отметили в пресс-центре.

Также на Цензор.НЕТ: Пропавший ранее боец 128-й ОГШБр Игорь Мирончук попал в плен к террористам "ДНР". ФОТО

В штабе ООС назвали фейком информацию боевиков о том, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все – фейки, но мы уточняем", – добавил пресс-офицер штаба ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3113943
 
 
 Топ комментарии
 
То сепары крапаль, перепутали, тут нам Юрий Мысягин сообщает, что было все наоборот, андрюшка Обмарочко опять бояришника набульбенился
Хорошие новости пришли с фронта.

Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.

****

Несколько дней назад.

На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.

Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.

Хорошего вечера.
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Маємо надію, що це все чепуха від укуриша Обмарочки с дирляндії
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Тобі ж написали: про потрапивших у полон.
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Международные информ СМИ пишут о серьезном обострении между Индией и Пакистаном в связи с бомбардировкой авиации ВВС Индии пропакистанских боевиков в штате Кашмир из за их недавней террористической атаки на колонну индийских ВС, Индия и Пакистан две ядерные державы и у них есть свой ДНР.
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Есть такое, уже 3 самолета сбито, если не успокоятся может и до войны дойти.
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Началось! Индия нанесла удар по 4 аэропортам Пакистана в ответ на уничтожение 2 своих истребителей.
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Штаб ООС знову дурника вмикають ? Щось дуже часто курва почали хлопи попадати у полон (
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Из практики: обычно сепары не врут о попавших в плен. Через пару дней, как правило, подтверждается.
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ага...и всю правду рассказыывают о кощунствах и зверствах Украинцев на подконтрольной части Украины
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Практикант- сепар? На кацапии даже своих военопленных не признают,а ну ка практик в деле сепарни,скажи нам о количестве потерь у сепаров на бамбасе за пять лет войны?
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Відділяйте мух від котлет. Колаборантів та найманців рф у день гине до десяти чоловік (від 1 до 10), у дні сильних боїв (Іловайськ, Дебальцеве, ДАП) набагато більше. Додайте ще кадрових військових рф (літо 2014, Дебальцеве, ДАП), і побачите цифру. Дарма Ви на Іллю наїхали, все він правильно написав- після заяв колаборантів про потрапляння наших військових у полон ця інфа підтверджується максимум через добу.
І питання тепер особисто до Вас. Іде війна иіж Україною та РФ. Є окупаційні війська РФ, а є їхня прислуга- колаборанти. Ви називаєте їх сепаратистами. Саме слово сепаратист виключає факт війни з РФ (так як визначає автономність даного руху). Ви заперечуєте факт війни з РФ?

П.с. це я написав для того, щоб Ви зрозуміли, що буває, якщо чіплятись до слів.
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысячи.Об этом говорится в ответе Представительства ООН в Украине на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ."Из этого числа - 12800-13000 - погибли (3320 - гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 г., 4000 украинских военных и 5,5 тысячи представителей вооруженных формирований) 27,5-30 тысяч человек ранены (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских сил и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований)", - говорится в ответе руководительницы представительства Оснат Лубрани...Источник: https://censor.net.ua/n3109260
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*ОРЛО* - как то слишком гордо для мародеров-обдроченцев!! ОРДЛО или ОРДиЛО для них в самый раз и на всю жизнь!!
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Ещё не известно что с предыдущим пленным
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То сепары крапаль, перепутали, тут нам Юрий Мысягин сообщает, что было все наоборот, андрюшка Обмарочко опять бояришника набульбенился
Хорошие новости пришли с фронта.

Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.

****

Несколько дней назад.

На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.

Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.

Хорошего вечера.
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Може і байка але ж як пріємно слухати ..!)
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Маємо надію, що це все чепуха від укуриша Обмарочки с дирляндії
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