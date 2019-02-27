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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1241) КС (1222)

 Гриценко: Конституционный Суд вынес сам себе приговор, он потерял легитимность и не имеет права на существование

Конституционный Суд следует ликвидировать за то, что он признал неконституционным наказание чиновников за незаконное обогащение.

Как передает Цензор.НЕТ, так лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко на странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что Конституционный суд признал статью 368-2 Уголовного кодекса Украины - о незаконном обогащении чиновников - неконституционной.

"Конституционный Суд? Shutdown! Конституционный Суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно – больше не имеет права на существование", – считает Гриценко.

По его мнению, "после позорного антинародного поступка судей КС единственный путь – Shutdown, с полной перезагрузкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционным ограничение зарплат судей, которые не осуществляют правосудие или не прошли квалифоценивание

Гриценко написал: "Я бы созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны) и решением СНБО:

1) прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС;

2) распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий;

3) провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе".

"Это надо сделать ради установления справедливости. Ради страны и ее честного будущего - без коррупции!", – подчеркнул кандидат в президенты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое судей Конституционного суда приняли присягу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113942
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботы при этом будут кричят что Петя "нипричом"!
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Рішення КС напередодні виборів це сигнал корупціонерам від діючого призидента. Забезпечте мені перемогу і будете безкарно красти ще більше ніж раніше.
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а помните, как витя легитимный принимал антиконституционные диктаторские законы. а те страшненкие законы были всего лишь цветочками в сравнении с этим решением "конституционного" суда.
житы па-навому. все на выборы!
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Может Конституционный суд у нас не конституционный? А обычные Суды у нас тоже на Конституцию какают и решения принимают по вказивкам и постановам Кабинета Министров,какая то страна КУМОВСКАЯ,друг другу ноги моют,а потом говорят что их соседи обворовывают
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Правильно, нужно создать суды тройки, и вешать на площадях. И провести расследование куда делась техника армий, которая выводилась с западной европы.
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Довгі роки в Україні йде узаконення аристократичного строю. Якраз тим аристократія і відрізняється від монархії чи демократії що, окрема каста аристократів, в даному випадку каста чиновників, стає вище закону та Конституції. Пост-совкова бюрократія переродилася в аристократію з наслідним успадкуванням статусу "небожителя". Від повної імплементації аристократичної системи нас відділяє тільки видимість виборів, які насправді давно перетворилися на фарс. Оскільки ніхто з аристократів не притримується законності під час їх проведення. Сама ж формальність виборів потрібна виключно для надання легітимності влади в очах Заходу.
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а чинуши они везде кроме балтии = в шоколаде Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 3943
у нас до сих пор зомби совкоуправления - те - синекуроправление
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Верховое воровское быдло, аристократией назвал? Старый Кiнь, ти сповна розуму, чи пiдлiкуватись потрiбно? Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 3663 Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 815
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Конституционный Суд везде приблизительно одинаковый, а вот украинский парламент резко отличается от нормального. Сначала Рада принимает Конституцию, которую у украинского политикума нет ни желания, ни возможности соблюдать, а потом регулярно принимаются законы, противоречащие Конституции, причем они де факто иногда исполняются, а на Конституцию все болт ложили вообще. Теперь самые умные, вроде полковника, вопят, что нужно замочить КС, дабы не колол глаза отсутствием государственности в бардаке по имени Украина. На самом деле нужно беспокоиться о корректировке Конституции, если ее невозможно исполнять, и ее соблюдении, если возможно, но то не для полковничьих мозгов.
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Пете нех делать как только у вас воровать идиотов. Просрали и разворовали все сами за 20 лет до Пети. Как президент он делает то что должен делать.
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Ну ты еще напиши что ПЕТЯ свои лярды честно заработал, давай не стесняйся!!
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Розвів бардак в країні і безкарність. За це голосувати за нього не буду.
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Все эти правильные призывы Гриценко может выполнить только народ, выйдя на улицы. Или нужно что-то еще? Ввести для небожителей право первой ночи на подконтрольной территории, отменить нахрен для них ПДД с правом получения годовой лицензи на количество сбитых на переходах людей, ввести крепостное право!? Что, б-дь еще нужно!?
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рахдать АШ и народ должен установить истинное народовластие!!!
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А чё, судьи конституционного суда колядовать разучились? Непорядок... Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 9996 Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 7015
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Грицько живе в ватній реальності. Вже всіх привчив що його слова як пустий пук.
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Гриценко: Конституційний Суд ухвалив сам собі вирок, він втратив легітимність і не має права на існування - Цензор.НЕТ 8069
когда петр алексеевич упоминает слова "конституционный суд"
и вообще не воспринимайте его слова буквально
следите за движением ловких рук
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Подобные высказывания человека, не имеющего юридического образования да ещё и в свете предвыборной кампании, в которой он принимает непосредственное участие, выглядят как говнометание в сторону оппонента и не более. Кто он такой, чтобы выносить приговор Консттуционному Суду? Не согласен - оспаривай в судах, а не выдавай своё мнение (не факт что правильное) за святую истину. Лохи ведутся, конечно, и дружно хором начинают подпевать, но это люди совершенно далекие от юриспруденции и кроме как глотку драть по любому поводу ни на что не способные. Кстати своё мнение я публично не высказываю, хотя оно есть и оно не в пользу Конституционного Суда. Эта фраза для горлопанов, попытающихся обвинить меня в «порохоботстве» и т.д. Удачи всем и мозга в голову!😀😀😀
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Все дуже просто. Гриценко накаже Ляшку розстріляти Конституційний суд.
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КС= клоунский суд, и вы падлы Зеленского называете клоуном?
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Как по мне, все верно. Если чиновник не укзывает источник своего дохода в декларации, то это всего лишь административная, а не уголованя ответсвенность. Т.е. его должны максимум уволить. Что бы его посадить, нужно доказть, что он эти деньги украл. Ничего необычного.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: Конституционный Суд вынес сам себе приговор, он потерял легитимность и не имеет права на существование
 
 
 
 
 
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