 Гриценко: Конституционный Суд вынес сам себе приговор, он потерял легитимность и не имеет права на существование

Как передает Цензор.НЕТ, так лидер "Гражданской позиции", кандидат в президенты Анатолий Гриценко на странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что Конституционный суд признал статью 368-2 Уголовного кодекса Украины - о незаконном обогащении чиновников - неконституционной.

"Конституционный Суд? Shutdown! Конституционный Суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно – больше не имеет права на существование", – считает Гриценко.

По его мнению, "после позорного антинародного поступка судей КС единственный путь – Shutdown, с полной перезагрузкой".

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Гриценко написал: "Я бы созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны) и решением СНБО:

1) прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС;

2) распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий;

3) провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе".

"Это надо сделать ради установления справедливости. Ради страны и ее честного будущего - без коррупции!", – подчеркнул кандидат в президенты.

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