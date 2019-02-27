 Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
"Хорошие новости пришли с фронта. Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало. Просили без подробностей.
Так, по его словам, несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника.
"Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была. По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - написал он.
Мысягин отметил, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ: "Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".
"В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью: 6 человек - 200-х и 4 человека 300-х.
Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.
я вот, если честно, не вижу оснований для превосходства ВСУ, или сепаров...одинаковое оружие, уровень подготовки, уровень командования - все говорит за то, что потери примерно одинаковые, бо по-другому не может быть...
Відкрию таємницю- колаборантів та найманців дійсно гине в рази більше. Чому? Факторів багато, проте це є доконаний факт.
А вот если включить мозги: идет позиционное бодание. Обе стороны застыли на одном месте и прекрасно знают где расположен противник. Обе стороны юзают древнюю совковую арту, минометы, РСЗО, танки, убогие беспилотники уровня кружка "умелые руки", одинаковую стрелковку. У обоих есть некоторое количество современных ПНВ, систем связи, дальнобойных снайперских винтовок и моднявых анти баллистических очков. У обоих персонал не первый месяц на передке и обстрелян. Тактика тоже одинаковая, как и уровень идиотизма в управлении.
Так с чего бы потери у одной из сторон могут быть в разы больше?...
Танки у ЗСУ т-64БВ, Т-80 причем просле ремонта идут с тепликами, цифровой связью и ракетным вооружением, у прокси сил Засрахи Уралы и 64А, с самодельной ДЗ и отсутствием управляемых снарядов...
ЗСУ ПТРК Стугны, Корсары, за потребностью Джевелины - орки, совковый металолом..
Арта, САУ 152 мм, как класс у пушечного мяса карлика отсутствует, катаются на Гвоздиках...
Корпусники, это пушечное мясо, и вооружены соответственно, и поэтому гибнут как мухи..