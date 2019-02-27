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 Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе

Несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил украинские воины нанесли удар по ДРГ врага, в результате чего 6 террористов были уничтожены и четверо - ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Хорошие новости пришли с фронта. Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало. Просили без подробностей.

Так, по его словам, несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника.

"Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была. По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб

Мысягин отметил, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ: "Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

"В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью: 6 человек - 200-х и 4 человека 300-х.

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.

Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113941
 
   
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Не говорите, что мало. При "минских договоренностях" очень хороший результат.
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ну хоть чтото хорошее за сутки - спасибо!!! Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе - Цензор.НЕТ 6109
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Не говорите, что мало. При "минских договоренностях" очень хороший результат.
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ну хоть чтото хорошее за сутки - спасибо!!! Шестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе - Цензор.НЕТ 6109
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Яка різниця з якоі зброї голгвне щоб ота вата яка потрапила під вогонь була молодою а поранені шоб були як мінімум без руки чи ноги
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давно треба вже говорити знищено росіян і їх посіпак терористів
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Перегной украинский любит кацапов! Хочу ещё!
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Якось не дуже радує на фоні полону нашого воіна.
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хорошая новость, радует, что в окопную войну внесли столько разнообразия...)))
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Продовжуйте хлопці гарну справу, нищемо ворога України, клятих расіянських окупантів!!!!! Слава Україні!!!
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Дай, Боже, завтра тоже, а з понеділка кожен день.
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Приємного апетиту українським хробачкам!
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Чи не хлопці з Азову відпрацювали з 12,7 по ДРГ? Бо попередню снайперську пару саме вони зняли цим же калібром.
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нигде так не врут как на войне, охоте, и в постели...(с)
я вот, если честно, не вижу оснований для превосходства ВСУ, или сепаров...одинаковое оружие, уровень подготовки, уровень командования - все говорит за то, что потери примерно одинаковые, бо по-другому не может быть...
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Однакова зброя? Однакова підготовка? Рівень взаємодії та командування? Напевно Ви застрягли у 2014.
Відкрию таємницю- колаборантів та найманців дійсно гине в рази більше. Чому? Факторів багато, проте це є доконаний факт.
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"доконаний факт" это здешние ежедневные реляции, типа: сепары обстреляли нас из всего, что только можно, но никого даже не ранили. Зато у них 3-6 двухсотых. И так изо дня в день.
А вот если включить мозги: идет позиционное бодание. Обе стороны застыли на одном месте и прекрасно знают где расположен противник. Обе стороны юзают древнюю совковую арту, минометы, РСЗО, танки, убогие беспилотники уровня кружка "умелые руки", одинаковую стрелковку. У обоих есть некоторое количество современных ПНВ, систем связи, дальнобойных снайперских винтовок и моднявых анти баллистических очков. У обоих персонал не первый месяц на передке и обстрелян. Тактика тоже одинаковая, как и уровень идиотизма в управлении.
Так с чего бы потери у одной из сторон могут быть в разы больше?...
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Не несите бред...
Танки у ЗСУ т-64БВ, Т-80 причем просле ремонта идут с тепликами, цифровой связью и ракетным вооружением, у прокси сил Засрахи Уралы и 64А, с самодельной ДЗ и отсутствием управляемых снарядов...
ЗСУ ПТРК Стугны, Корсары, за потребностью Джевелины - орки, совковый металолом..
Арта, САУ 152 мм, как класс у пушечного мяса карлика отсутствует, катаются на Гвоздиках...
Корпусники, это пушечное мясо, и вооружены соответственно, и поэтому гибнут как мухи..
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На фоне всего негатива который просто уже утомил, это хоть одна светлая и хорошая новость, спасибо.
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Борьба с коррупционерами укрепляет и подымает дух. А на войне это решает.
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Гарний результат!!! Нищіть проросійських найманців!!!
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хло не дає зсу звільнити донбас через загрозу вторгнення, у відповідь обрана вірна стратегія - хто стрільнув в бік зсу - знищються, ще стрільнули - знищені. "Хороше виховання", як каже Сашко Безпалий у своїх роликах на ютубі. Шестеро знищених і четверо поранених терористів, у нас жодної втрати: волонтер Мисягін повідомив про розгром ДРГ ворога на Донбасі - Цензор.НЕТ 2118
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Тёмная память героям гавноросии. Земля- бетоном! Шестеро знищених і четверо поранених терористів, у нас жодної втрати: волонтер Мисягін повідомив про розгром ДРГ ворога на Донбасі - Цензор.НЕТ 9819
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШестеро уничтоженных и четверо раненых террористов, у нас ни одной потери: волонтер Мысягин сообщил о разгроме ДРГ врага на Донбассе
 
 
 
 
 
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