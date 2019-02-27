 Пули пролетели над головами: члены патруля спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Золотом-5

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Утром 26 февраля патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился на западной окраине н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), на расстоянии ориентировочно 500 м к востоку от восточного края участка разведения сил и средств в районе Золотого. Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке). Трое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные были внутри. Ремонтные работы проводили шестеро рабочих Луганской водоснабжающей компании примерно в 100 м к западо-северо-западу от позиции СММ.

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"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем — звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами. После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево в 5–10 м к юго-востоку от их местоположения. Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором", - сказано в сообщении.

В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось.

Команда Миссии благополучно вернулась на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП. В результате обстрелов были ранены 3 украинских воинов.