 Пули пролетели над головами: члены патруля спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Золотом-5

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
Утром 26 февраля патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился на западной окраине н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), на расстоянии ориентировочно 500 м к востоку от восточного края участка разведения сил и средств в районе Золотого. Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке). Трое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные были внутри. Ремонтные работы проводили шестеро рабочих Луганской водоснабжающей компании примерно в 100 м к западо-северо-западу от позиции СММ.
"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем — звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами. После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево в 5–10 м к юго-востоку от их местоположения. Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором", - сказано в сообщении.
В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось.
Команда Миссии благополучно вернулась на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП. В результате обстрелов были ранены 3 украинских воинов.
Самое обсйестое обсе в мире ((
Только ветер гудит в проводах,
Тихо звёздьі мерцают...
і всю ночь он свістєл над..."
Вот такова Европа на самом деле - она на стороне людоедов! Против Израиля и Украины, за рашку, Хамас и Палестину. У меня всё.
Тут подобная история... Когда "гарачая кров" и нежелание работать толкнут этих беженцев на криминал, и они этих "бойкотунов" "поставят на ножи", те запоют совсем иное...
Они же надеются, что этот криминал их лично не коснётся...
А если посмотреть фотки Сирии до войны,то же Алепо то этим европейцам со своим писающим мальчиком в районном центре такое и не снилось.
Вот где цивилизация и древнейшая культура.
А они суки поддерживают путина и асада,которые превратили это все в руины.
Дикаря ****** можно было понять, когда он отдал приказ об уничтожении библиотеки Багдада - он просто не понимал её ценности. Однако римляне, пользовавшиеся мудростью всего Средиземноморья, уничтожили библиотеку в Александрии, а при "просвещённой" Екатерине была сожжена библиотека Крымского ханства (вместе с многовековым архивом)...
вы их видели?
на лету?
а свинособачьи танки с кадровыми военными вы не видели?
И Лайчак отдаёт приказанье
Но ОБСЕруны сидят в окопах
Потому что летят пули...(с)
По крайней мере так они договаривались.
Сейчас просто заявляют о нарушении условий договора.
В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. Источник: https://censor.net.ua/n3113939
2 минуты неплохой результат! но победитель не указан, кто всё таки стартанул первым ОБСрЕ на крузере или бригада на тракторе! и кто на трассе лидировал?
Или она только по электроснабжению Крыма выражает где друг ее друга Фирташ заводы имеет?
Вот же старая лицемерная кошелка.
СВД - начальная скорость пули 830 м\с
АК-47 имеет начальную скорость пули 700 м\с
Пистолет Макарова - начальная скорость полета пули 315 м/с.
Кто-нибудь может детально разъяснить физику процесса описанного в новости?
Может танк пролетал?
Они в школе не учат физику поэтому из них такие же наблюдатели как из гавна пуля.
Т.е. вы понимаете что имея своей позицией гору Карачун Маркив сначала обстрелял журналюгу из автомата,а потом из миномета.
Это не чушь,а официальное обвинение.