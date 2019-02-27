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 Пули пролетели над головами: члены патруля спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Золотом-5

26 февраля патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел во временно оккупированном Золотом-5.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Утром 26 февраля патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился на западной окраине н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), на расстоянии ориентировочно 500 м к востоку от восточного края участка разведения сил и средств в районе Золотого. Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке). Трое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные были внутри. Ремонтные работы проводили шестеро рабочих Луганской водоснабжающей компании примерно в 100 м к западо-северо-западу от позиции СММ.

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"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем — звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами. После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево в 5–10 м к юго-востоку от их местоположения. Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором", - сказано в сообщении.

В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось.

Команда Миссии благополучно вернулась на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП. В результате обстрелов были ранены 3 украинских воинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113939
 
   
 Топ комментарии
 
Кто стрелял заметили ? Или опять 'видели пули, но откуда эти пули - не видели '
Самое обсйестое обсе в мире ((
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Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором - достойный отчет миссии ОБСЕ
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Кто стрелял заметили ? Или опять 'видели пули, но откуда эти пули - не видели '
Самое обсйестое обсе в мире ((
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Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тихо звёздьі мерцают...
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"...одін пуля застрял в проводах
і всю ночь он свістєл над..."
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В Голландии впервые поддержали бойкот Израиля
Вот такова Европа на самом деле - она на стороне людоедов! Против Израиля и Украины, за рашку, Хамас и Палестину. У меня всё.
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Не задумывался о связи этого "бойкота", с тем, что Израиль "пенделей навешивать" стал регулярно не только Хезболле, но и её покровителям - Асаду и россиянам?
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А потом они начинают жалостливо так жаловаться как к ним понаехали сирийские беженцы.
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Тут когда-то, "вой поднимали" о "бедных ромах", которые "страдают и преследуются по национальному признаку"... Многие предлагали "воющим" приютить хоть одну семью у себя дома... "Крикуны" на это предложение ответили гробовым молчанием... "Если собака подбежала к уличной тумбе и задрала ногу, не надо уверять себя, что она будет читать афишу...".
Тут подобная история... Когда "гарачая кров" и нежелание работать толкнут этих беженцев на криминал, и они этих "бойкотунов" "поставят на ножи", те запоют совсем иное...
Они же надеются, что этот криминал их лично не коснётся...
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Да ромы то ладно.
А если посмотреть фотки Сирии до войны,то же Алепо то этим европейцам со своим писающим мальчиком в районном центре такое и не снилось.
Вот где цивилизация и древнейшая культура.
А они суки поддерживают путина и асада,которые превратили это все в руины.
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Знаешь, я несколько раз тут "делителям на "чёрное и белое", писал: "Было две Германии - Германия Гёте, Шиллера, Моцарта, Баха и Канта, и Германия Гитлера, Гиммлера и Геринга... И на одном языке писались "Фауст", "Вильгельм Телль", и приказы об убийстве миллионов...
Дикаря ****** можно было понять, когда он отдал приказ об уничтожении библиотеки Багдада - он просто не понимал её ценности. Однако римляне, пользовавшиеся мудростью всего Средиземноморья, уничтожили библиотеку в Александрии, а при "просвещённой" Екатерине была сожжена библиотека Крымского ханства (вместе с многовековым архивом)...
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Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором - достойный отчет миссии ОБСЕ
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Вони не помилилимь?? Може спочатку кулі просвистіли, а потім почули постріли?
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а вы уверены что это были пули?
вы их видели?
на лету?
а свинособачьи танки с кадровыми военными вы не видели?
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или нужно чтобы эти танки у вас над головой пролетели, тогда лучше видно будет?
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А "200 м к западу-северо-западу" - это откуда? С подконтрольной кому территории? Или опять "включат дурака", и скажут, что "установить принадлежность стрелявших конкретной стороне конфликта не предоставляется возможным...". Почему-то миссию ОБСЕ на подконтрольной Украине территории не происходят...
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В последнем предложении пропустил слово "обстрелы"...
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Чтобы на такой вопрос мог быть адекватный ответ, они должны писать - "мы стояли(снаряд упал\пуля попала) в точке с координатами - хх.хххххх хх.хххххх"
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Ну, там, вообще-то, есть "привязка" координатная... Однако, если сказал "А", то говори и "Б" - "стреляли с территории, подконтрольной "ЛНР".. Хотя-бы, так... Тогда одно из двух - либо это стреляли "борцуны" за Новороссию", либо "третья сила"... И в том, и в ином случае, подтверждается неспособность у "ЛНР" контролировать ситуацию на своей территории...
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Пули летят, пули
И Лайчак отдаёт приказанье
Но ОБСЕруны сидят в окопах
Потому что летят пули...(с)
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жаль что не перестреляли путинских шлюх...
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Ну, подумаешь, десяток лишних памперсов истратили. Спишут как расходный материал в боевых условиях.
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Они думали что обстреливать из оружия найденного в шахтах будут только электриков.
По крайней мере так они договаривались.
Сейчас просто заявляют о нарушении условий договора.
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12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия Источник: https://censor.net.ua/n3113939
В 12:20 патруль СММ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район. Источник: https://censor.net.ua/n3113939
2 минуты неплохой результат! но победитель не указан, кто всё таки стартанул первым ОБСрЕ на крузере или бригада на тракторе! и кто на трассе лидировал? Кулі пролетіли над головами: члени патруля спецмісії ОБСЄ потрапили під обстріл у тимчасово окупованому Золотому-5 - Цензор.НЕТ 2550
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Меркель будет обеспокоенность выражать или нет?
Или она только по электроснабжению Крыма выражает где друг ее друга Фирташ заводы имеет?
Вот же старая лицемерная кошелка.
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услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем - звук от пуль, ..... После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево ...


СВД - начальная скорость пули 830 м\с

АК-47 имеет начальную скорость пули 700 м\с
Пистолет Макарова - начальная скорость полета пули 315 м/с.

Кулі пролетіли над головами: члени патруля спецмісії ОБСЄ потрапили під обстріл у тимчасово окупованому Золотому-5 - Цензор.НЕТ 6421

Кто-нибудь может детально разъяснить физику процесса описанного в новости?
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Пуля была большая.
Может танк пролетал?
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Пули от танка, летают еще быстрее чем от СВД.
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Вот вам еще задачка по физике.

Они в школе не учат физику поэтому из них такие же наблюдатели как из гавна пуля.
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Под огнестрельным оружием имеется ввиду автомат.

Т.е. вы понимаете что имея своей позицией гору Карачун Маркив сначала обстрелял журналюгу из автомата,а потом из миномета.

Это не чушь,а официальное обвинение.
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Ну, может у него автоматные патроны кончились, а минометных было навалом. Это один возможный вариант. А второй - поняв, что, как автоматчику, целкости ему не хватает, решил проверить свою целкость в качестве минометчика. Тут, так-то, логика как бы вполне логичная.
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Гора Карачун в двух километрах от места.
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Имея базой позиции на склоне "Карачун" и руководствуясь намеренной криминальной целью, спровоцировал смерть итальянского гражданина Андреа Роккелли, используя против последнего (и против всех тех, с кем последний проводил фоторепортаж на местности) сначала многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия, а затем, после того, как Роккелли спрятался в небольшом овраге, с целью спасти свою жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета по его убежищу, прицеливаясь таким образом, чтобы точнее поразить цель, и попасть в Андреа Роккелли, который вследствие этого был убит вместе со своим российским коллегой Андреем Мироновым, а также тяжело ранить французского журналиста Вильяма Роглона и двух других лиц украинской национальности, которых нет возможности идентифицировать".
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золоте 5 писали ще в тому році звільнили і шо апять сруцкі захопили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПули пролетели над головами: члены патруля спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Золотом-5
 
 
 
 
 
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