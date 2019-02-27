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 Политика Украины
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 Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли

Россия должна прекратить преследование жителей Крыма, которые выступают против незаконной аннексии Крыма, и вернуться к исполнению своих обязательств по территориальной целостности и единства Украины в рамках международно признанных границ.

Соответствующее заявление от имени миссии Франции и Германии при ОБСЕ зачитала постоянный представитель Франции при организации Вероник Роже-Лакан во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма и ситуации с правами человека на полуострове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация - мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеливается осуждать незаконную аннексию Крыма", - заявила французский дипломат.

Она напомнила, что прошло 5 лет с момента незаконной аннексии Россией АР Крым и Севастополя, несмотря на гарантии, которые РФ дала о уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ при подписании Будапештского меморандума.

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"Ситуация приводит к тревожной напряженности, особенно в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей", - добавила Вероник Роже-Лакан.

От имени делегаций Франции и Германии при ОБСЕ она призвала Россию "уважать свои обещания и обязательства по территориальной целостности и единству Украины в рамках международно признанных границ, а также безусловно и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113938
 
   
 Топ комментарии
 
Прямо в трубу "северного потока" крикнули?
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Отметились дежурным пустым призывом. А там хоть трава не расти.
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Гопнику в очередной раз погрозили пальчиком.
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Отметились дежурным пустым призывом. А там хоть трава не расти.
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Гопнику в очередной раз погрозили пальчиком.
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Прямо в трубу "северного потока" крикнули?
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Газ ждут когда потечет из трубы.
Украина ведь не надежный поставщик.
Тем более после того как к власти пришла хунта и устроила внутриукраинский конфликт,вот и приходится строить ....
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просто для информации...

Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли - Цензор.НЕТ 9670 Irina‏ @Irysika20 2 ч.2 часа назад
Сегодня в Минске соберутся в 105-й раз.
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Серьезное заявление в смысле содержания.
Единственное не понятно что будет если она этого не сделает?
Согласно устава ООН экономическая блокада или северный поток?
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Важное в этом то, что после таких заявлений на таком уровне паРаша не сможет подсовывать "историческую справедливость" на основе сракальности и великодуховности...
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Параша встигає все одно щось вигадати. І наші мовчки як і європейці проковтнули
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К стати о трубахГаза - вы забыли подписать липу под названием минск-2.... или чернилки закон-
чилися....???
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Их подписи не стоят даже бумаги на которой они написаны.
Зачем вам?

Очень странные эти громкие и пустые заявления о Крыме.
Как смена темы и скорее всего отвлечение внимание от чего то.
Что то они мутят с миротворцами сейчас.
Миротворцев путин может согласиться ввести.
Важно не куда их введут ( на границу или на линию) и не их состав.
Важно какие "автономии" будут прописаны в украинском законодательстве.
Президентские и парламентские выборы это прекрасная возможность.
Вы слышали Кучмо на эту тему?
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.........а шо уже порешали ? ..........так мне идти на выборы Зеленского ???
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Еще не.
Но готовится очередной развод.
Все признаки имеются.
Надо быть начеку.
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А чому вони не сказали,що занепокоєні?
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Наступна фаза - "Занепокоєння вже немає" . Франція й Німеччина закликали РФ припинити переслідування противників окупації Криму та негайно звільнити всіх моряків і захоплені кораблі - Цензор.НЕТ 5818
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Дивіться цього літа на екранах "Занепокоєння майже не видно"
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Мне жаль немцев с французами. У них скоро будет нервный срыв, ведь где это видано, чтоб столько лет жить в обеспокоенностях и озабоченностях.
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Туфлёй по трибуне не стучали? Ну тогда не страшно Франція й Німеччина закликали РФ припинити переслідування противників окупації Криму та негайно звільнити всіх моряків і захоплені кораблі - Цензор.НЕТ 8712
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у них лабутены не той конструкции.....
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Надо Северный поток-3 построить,чтобы оккупацию прекратить
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А иначе они деньги за газ из Северного потока будут отправлять в Россию с такими обеспокоенными лицами, шо просто писец!
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зато седня деньги за росийский газ прокачанный чз ГТС Украины йде хйлу на утримання ордло
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Ого це котра вже заява з цього приводу? Ви що там в Парижі та Берліні палити панове?
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Слепо/глухо/немые высказывают озабоченность...
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їхніми призивами кацапи сраки підтирають - кричіть і далі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли
 
 
 
 
 
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