 Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли

Соответствующее заявление от имени миссии Франции и Германии при ОБСЕ зачитала постоянный представитель Франции при организации Вероник Роже-Лакан во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма и ситуации с правами человека на полуострове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация - мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеливается осуждать незаконную аннексию Крыма", - заявила французский дипломат.

Она напомнила, что прошло 5 лет с момента незаконной аннексии Россией АР Крым и Севастополя, несмотря на гарантии, которые РФ дала о уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ при подписании Будапештского меморандума.

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"Ситуация приводит к тревожной напряженности, особенно в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей", - добавила Вероник Роже-Лакан.

От имени делегаций Франции и Германии при ОБСЕ она призвала Россию "уважать свои обещания и обязательства по территориальной целостности и единству Украины в рамках международно признанных границ, а также безусловно и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.