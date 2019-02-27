 Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли

Соответствующее заявление от имени миссии Франции и Германии при ОБСЕ зачитала постоянный представитель Франции при организации Вероник Роже-Лакан во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма и ситуации с правами человека на полуострове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация - мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеливается осуждать незаконную аннексию Крыма", - заявила французский дипломат.
Она напомнила, что прошло 5 лет с момента незаконной аннексии Россией АР Крым и Севастополя, несмотря на гарантии, которые РФ дала о уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ при подписании Будапештского меморандума.
"Ситуация приводит к тревожной напряженности, особенно в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей", - добавила Вероник Роже-Лакан.
От имени делегаций Франции и Германии при ОБСЕ она призвала Россию "уважать свои обещания и обязательства по территориальной целостности и единству Украины в рамках международно признанных границ, а также безусловно и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Украина ведь не надежный поставщик.
Тем более после того как к власти пришла хунта и устроила внутриукраинский конфликт,вот и приходится строить ....
Irina @Irysika20 2 ч.2 часа назад
Сегодня в Минске соберутся в 105-й раз.
Единственное не понятно что будет если она этого не сделает?
Согласно устава ООН экономическая блокада или северный поток?
чилися....???
Зачем вам?
Очень странные эти громкие и пустые заявления о Крыме.
Как смена темы и скорее всего отвлечение внимание от чего то.
Что то они мутят с миротворцами сейчас.
Миротворцев путин может согласиться ввести.
Важно не куда их введут ( на границу или на линию) и не их состав.
Важно какие "автономии" будут прописаны в украинском законодательстве.
Президентские и парламентские выборы это прекрасная возможность.
Вы слышали Кучмо на эту тему?
Но готовится очередной развод.
Все признаки имеются.
Надо быть начеку.