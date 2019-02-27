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 Политика Украины
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 США с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что США настроены помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Когда мне предложили должность специального представителя США, я спросил, какой будет наша задача? И я предложил, что задачей станет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защищенности всех украинских граждан", - сказал Волкер.

"Обе задачи остаются неизменными. Мы настроены вместе сотрудничать с нашими друзьями в Украине для достижения этой цели", - отметил спецпредставитель США.

Волкер подчеркнул, что США не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией. По его словам, санкции США, введенные против РФ из-за аннексии Крыма, продолжают действовать, и "мы будем усиливать их".

"Европейский Союз делает то же самое", - отметил он.

"Но слов и санкций недостаточно. Мы также отслеживаем очень внимательно ситуацию с репрессиями в контексте прав человека и политических прав в Крыму. И мы с нетерпением ожидаем день, когда Крым снова станет частью Украины", - сказал Волкер.

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Отдельно он отметил, что нападение России на украинские военные корабли и заключение украинских моряков является абсолютно незаконным актом.

"Нет правовых оснований, на которых Россия должна удерживать этих моряков. Они должны вернуться в Украину к своим семьям без промедлений", - считает Волкер.

"На востоке Украины крайне важно, чтобы Россия начала выполнять Минские соглашения. Это касается многих положений, которые не были выполнены, и в частности, относительно настоящего режима прекращения огня, выведения тяжелого вооружения, расформирования незаконных вооруженных формирований, выведения иностранных сил, обеспечения доступа гуманитарной помощи, беспрепятственной свободы перемещения для наблюдателей ОБСЕ, и этот перечень неисчерпаемый", - подчеркнул он.

Кроме того, Волкер напомнил о положениях, за которые ответственна украинская сторона и, в частности, проведение выборов, когда это станет возможным, предоставление специального статуса отдельным районам Донбасса в рамках Конституции Украины, а также амнистия лиц, совершивших преступления во время конфликта.

"Но сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда Россия продолжает отрицать свое участие и свою ответственность, что является источником войны", - добавил спецпредставитель США.

Источник: https://censor.net.ua/n3113936
 
   
 Топ комментарии
 
Санкции и давление запада расставит всё по своим местам..!
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Крим достанется тому кто будет за него драться, а не унилому дерьму, надеющемуся на чьи то подачки
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Санкции и давление запада расставит всё по своим местам..!
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Ага. Асоба мошьчьнає давлєніє "Сєвєрнава-патока - 2"
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Ссср мог хотя бы туфлем по трибуне ООН постучать,а рассея штатовскими мультиками пугает
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Дональда Кука нужно подтягивать поближе к Крыму и возврат станет более реальным.
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настока нєтєрпєліво, шо кушать нє может
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Дык, все ждут.

США с нетерпением ожидают день, когда Крым снова станет частью Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3443
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Для цього потрібно щоб РФ повністю розвалилася, дуже бажано з великим кровопролиттям.
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в таком случае Крим быстрей станет частью Турции или Татарстана
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Крым украинский по всем юридическим документам.
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Крим достанется тому кто будет за него драться, а не унилому дерьму, надеющемуся на чьи то подачки
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Україна з нетерпінням чекає, коли омериканські експлуататори перейдуть від слів до справ та визнають Нью-Йоркську народну республіку, де житимуть і вільно схрещуватимуться між собою негри, ЛГБТ, пастафаріанці та стурбовані непозбувною бентегою політики
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...помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета изгнания всех кацапов из Крыма.
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Та Усі цього чекають!!! смерть клятой расії!!!!
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Рашка готовила захват крыма задолго до Майдана . Мало того, все помнят видео, где снайперы стреляют в обе стороны. Спустя время Украина сделала почему- то вывод, что рассейского следа в убийствах на Майдане нет. А он есть !
Потом меня мучает ещё один непонятный вопрос , все про те же вышки бойко, которые ну никак не прилепить к 'рассейскому наследию ': самый что ни на 5сть повод начать уголовное преследова6ия путана и его сотоварищей. Но прошла информация, что мы эти вышки продаём или уже продали ???!!! Да ещё и по стоковой цене . То есть нам настолько деньги нужны, что мы выводим рашку из- под удара ??
Говорить: что мы ждём можно по- разному. Я тоже жду. У нашей семьи конкретно был один из видов бизнеса , связанный с крымом - вернуть его вряд ли удастся , но это ничего не меняет . Оккупантов нужно выгнать из крыма однозначно. Могли бы и санкции ввести как против Мадуро - против Вовы путена, но нет таких санкций , к сожалению.
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...ну что я могу сказать - ждите. Лет семьдесят. А потом -- либо ишак сдохнет, либо падишах.
Границы меняются ТОЛЬКО силой оружия или угрозой его применения. Все. А так, да - ждите, пока "по реке проплывет труп твоего врага", ну или друга - тут уж кому как повезет, да.
А вообще всем созерцателям следует провести экскурсию в верховья источника - посмотреть, "откуда же они берутся, трупы и друзей и врагов", так, во избежание отрешенности и созерцательности. Тьфу на вас всех.
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в 80-х тоже все думали, что границы СССР нерушимы....
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Их империя всегда рушится только после ощутимого военного поражения - со времен крушения Хазарского Каганата, скажите мне на милость, вот КТО сейчас заинтересован в "военном поражении России" С распадом, кровавым и стремительным ? Да никто. Кацапы нужны США как "сторож ресурсов Сибири", которые они штатам продают по сходной цене. Китаю Россия нужна как пугало, а его фоне коммуно-фашистский Китай смотрится вполне себе респектабельно и договороспособно. Нашей прокремлевской коллониальной Ылите "военное поражение Кремля" и в самом страшном сне не приснится.
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СССР рухнул без военного поражаеня, от своего веса. Тоже самое будет с паРашей.
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СССР рухнул, получив "военное поражение в Афгане", плюс эмбарго и сокрушительное падение цен на нефть. Ничего из этого и близко нет сейчас. Нефть - отскочила, военные победы над Украиной и в Сирии - присутствуют, никакого "эмбарго" и близко на горизонте не предвидится, мало того - СП-2 вскоре откроют.
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Спасибо родной за добрые слова....
Но вот лучше подарили бы нам пару ядерных зарядов...., а то вдруг у вас с рашей случится новая "Перезагрузка"...
Как после оккупации Грузии...
США з нетерпінням очікують на день, коли Крим знову стане частиною України, - Волкер - Цензор.НЕТ 3032
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Не надо "ждать с нетерпением". Просто помогите оружием.
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Так вот для чего подписывался будапештский меморандум со штатами в том числе! Чтобы в случае чего они с нетерпением ждали, когда все разрулится само собой!
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Будапешт придуман чтобы лишить намеченную жертву оружия.
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Довго доведеться чекати. Маасковія звідти сама не піде. Тільки під сраку коліном.
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А яка причина такого нетерплячого очікування? Це щось підозріло.
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