 Представитель США Абрамс на Совбезе ООН: Ощущение, что напротив нас сидит представитель СССР, а не России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил во вторник, 26 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.
"Сегодня в Совбезе мы слышим (от России. - Ред.) много риторики времен Холодной войны. Такую риторику мы слышали, когда с той стороны сидел не русский, а представитель Союза Советских Социалистических Республик. Это несколько удивляет", - сказал Абрамс, обращаясь к Совбезу.
Он ответил на обвинения российского представителя в политизации гуманитарной помощи, напомнив, что ее запросил легитимный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, в то время как российская гуманитарная помощь направлялась не простым венесуэльцам, а окружению Мадуро и частично была украдена, а частично роздана только сторонникам режима.
"Суть вопроса заключается в том, что России задолжали много денег (правительство Венесуэлы. - Ред.). Поэтому Россия, несомненно, переживает, будут ли эти деньги возвращены. Так вот, мой совет: этого не произойдет, если экономика Венесуэлы продолжит падать в пропасть. Только если экономика снова будет расти, и этот ужасный период падения, в который одна из самых богатых стран Латинской Америки настолько обеднела, завершится, долги будут выплачены", - обратился представитель американской к представителю РФ.
Он также резко опроверг все обвинения, которые звучали со стороны России в последние дни, относительно возможного "военного вмешательства США в Венесуэле".
"Я опровергаю от А до Я, полностью, от начала до конца, обвинения в подготовке военного вторжения от страны, которая оккупирует территорию Грузии и Украины, в Южной Осетии, в Абхазии, в Крыму. Мы не приемлем таких обвинений. Я их категорически отвергаю и я поражен, что я вообще их слышу в Совбезе", - подытожил спецпредставитель США по Венесуэле.
Ранее российский представитель во время своего выступления в очередной раз обвинил страны Запада во главе с США в попытке свергнуть Мадуро и оправдал применение силы его режимом против мирных протестующих, отметив, что "все из вас сделали бы так же, если бы ваш суверенитет нарушался".
Как сообщалось, заседание Совета безопасности ООН было назначено 25 февраля по запросу делегации США.
Как известно, ситуация в Венесуэле остается напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.
Стычки на границе, во время которых лояльные к Мадуро Национальная гвардия и нерегулярные отряды сторонников применили оружие против сторонников Гуайдо, завершились гибелью как минимум четырех людей.
В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешли на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.
Все они знали с самого начала.
Теперь получите и распишитесь дыбили, не изучившие историю московской орды и ее кровавого народа..
Идти по лужам крови эта их нац.идея из века в век...
Но если бы не США с их помощью в 20 веке.... - Орда уже загнулась бы несколько раз...
В 20-е, 40-е, 90-е.....
"Любой кочевой народ, опустошив пастбища выпасом скота, бросал их и переходил на новые, оставляя старые для самовосстановления. С увеличением количества народонаселения пастбищ, на душу населения, становилось меньше. Приходилось отбивать пастбища силой оружия, то есть, заниматься войной и грабежом.
«Россияне» - такой же «кочевой» народ. Запаскудив земли в одном месте, вместо их восстановления, они лезли к соседям. Напаскудив у ближайших соседей, лезли дальше… И так веками… Скажете - не так?!!! А почему же тогда исконные земли «московитов» - Нечерноземье, находятся в таком запущенном состоянии? Немцы,датчане, голландцы, поляки, эстонцы, латыши, литовцы на песчаных грунтах и болотах умудрялись и умудряются выращивать прекрасные урожаи, так же, как финны, норвежцы и шведы - на камнях холодного Севера. А «московиты» всё лезли на освоенные иными народами земли, даже не пытаясь сделать свою землю лучше…
«У России нет никаких границ - у России есть только горизонт…»
(Игорь Растеряев, «православный российский патриот», песня «Ермак»).
Украина высказывается уже много веков, по этому поводу, более конкретно: «Очі завидющі, руки загребущі…».
(А как насчет лягушки из китайской сказки, которая желала проглотить все на свете, но лопнула, пытаясь и солнце туда отправить?!)
Ведь тот же Растеряев, там же, в этой своей песне, поет о том, что все, что Россия себе «загребла» Ермаковой саблей, она за века растеряла, ничего не обретя взамен:
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без имени?!...»
"Сергей Терсимонов, донецкий поэт, 1953 - 2012 г.г.)
«Всё больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, «первопроходцы»:
Не все ещё заплёваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли…».
"Даже многие высококультурные представители этой нации не лишены этой косности и ограниченности. Попробуйте лишь заикнуться в присутствии подобных «интеллектуалов» о том, что иная нация, («нерусская», по их собственному определению), обладает превышающими их собственную нацию, достоинствами - более богатым языковым запасом, имеет более древние культурные корни - как Украина, что грузинская или армянская церковь древнее московской, что державность Бактрии, Согдианы (предков таджиков), Шемахи (предков азербайджанцев), и Урарту, а затем его преемницы, Айастан (Великой Армении), а также их письменность, намного древнее Московии и восходит ко временам египетских фараонов, (а не то что античной Греции и Рима - когда предки московитов еще по лесам и болотам с каменными топорами бегали), та-а-акой визг поднимут!!! "
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин)".
"Во все века Россия, захватывая новые пространства, просто тащила к себе все, производимое покоряемыми, при помощи грубой военной силы, народами. Хлопок, рис, шерсть, кожевенное сырье - Средняя Азия и Казахстан… Южные фрукты, вино - Кавказ, Молдавия… Прибалтика - рыба (в основном, соленая и копчёная)... Зерно, уголь, металл и, самое главное, интеллектуальные кадры, Украина… Сибирь уже сейчас в полном объеме превратилась в «дойную корову», кормящую ненасытную Москву. (Не верите? Расспросите, как, в советское еще время, назывались ночные поезда, идущие в сторону Москвы со всей европейской части России?! Ну, хотя-бы, с Саратова, например? «Колбасные»! Еще с конца 70-х, оттуда, из Москвы, в «провинцию», люди везли продукты - мясомолочные, фрукты, другие «деликатесы», которыми, чтобы похвастаться перед иностранными туристами «изобилием социалистического производства», заваливали Москву, обдирая всю страну…)"."Российско-украинские "размышлизмы", выдержки из книги...).
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
В 1983 Совок сбил
южнокорейский самолет - Чуркин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в ООН нес пургу про невиновность. Прошел 32 год
- там же, тот же Чуркин, та же пурга… Лучше бы дальше продолжал мальчиков в
кино играл.
А цивилизованный Мир призывает к логике, здравомыслию - не на те кнопки жмут. Плевали путиноиды на благгполучие своих граждан и на те потерянные 20 ярдов бюджетных $ - они себе еще наворуют. Только арест личных активов и депортация детей, жен и любовниц в родные ***** вразумит эту банду.