 Представитель США Абрамс на Совбезе ООН: Ощущение, что напротив нас сидит представитель СССР, а не России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил во вторник, 26 февраля, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

"Сегодня в Совбезе мы слышим (от России. - Ред.) много риторики времен Холодной войны. Такую риторику мы слышали, когда с той стороны сидел не русский, а представитель Союза Советских Социалистических Республик. Это несколько удивляет", - сказал Абрамс, обращаясь к Совбезу.

Он ответил на обвинения российского представителя в политизации гуманитарной помощи, напомнив, что ее запросил легитимный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, в то время как российская гуманитарная помощь направлялась не простым венесуэльцам, а окружению Мадуро и частично была украдена, а частично роздана только сторонникам режима.

"Суть вопроса заключается в том, что России задолжали много денег (правительство Венесуэлы. - Ред.). Поэтому Россия, несомненно, переживает, будут ли эти деньги возвращены. Так вот, мой совет: этого не произойдет, если экономика Венесуэлы продолжит падать в пропасть. Только если экономика снова будет расти, и этот ужасный период падения, в который одна из самых богатых стран Латинской Америки настолько обеднела, завершится, долги будут выплачены", - обратился представитель американской к представителю РФ.

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Он также резко опроверг все обвинения, которые звучали со стороны России в последние дни, относительно возможного "военного вмешательства США в Венесуэле".

"Я опровергаю от А до Я, полностью, от начала до конца, обвинения в подготовке военного вторжения от страны, которая оккупирует территорию Грузии и Украины, в Южной Осетии, в Абхазии, в Крыму. Мы не приемлем таких обвинений. Я их категорически отвергаю и я поражен, что я вообще их слышу в Совбезе", - подытожил спецпредставитель США по Венесуэле.

Ранее российский представитель во время своего выступления в очередной раз обвинил страны Запада во главе с США в попытке свергнуть Мадуро и оправдал применение силы его режимом против мирных протестующих, отметив, что "все из вас сделали бы так же, если бы ваш суверенитет нарушался".

Как сообщалось, заседание Совета безопасности ООН было назначено 25 февраля по запросу делегации США.

Как известно, ситуация в Венесуэле остается напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

Стычки на границе, во время которых лояльные к Мадуро Национальная гвардия и нерегулярные отряды сторонников применили оружие против сторонников Гуайдо, завершились гибелью как минимум четырех людей.

В воскресенье, 25 февраля, США ввели дополнительные санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Ряд военных, по сообщениям СМИ, уже перешли на сторону оппозиции, однако высшее военное командование остается лояльным к Мадуро.