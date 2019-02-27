 С начала суток террористы применили в районе Водяного 120-мм минометы и РПГ, вблизи Гнутово - снайперское оружие, ранен боец ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
- из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.
"В результате обстрела один наш защитник был ранен", - сообщили в пресс-центре ОС.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП. В результате обстрелов были ранены 3 украинских воинов.
Юрій Мисягін
Хорошие новости пришли с фронта.
Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.
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Несколько дней назад.
На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".
В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х
Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.
Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.
Хорошего вечера.