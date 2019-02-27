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 Общество
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Все про:Аваков (2704) МВД (7751) опрос (1630)

 Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос

Социологи Центра Разумкова зафиксировали высокий уровень доверия граждан к органам системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие опрошенные выразили волонтерским организациям - 67%.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее из органов системы МВД доверие граждан - 61%.

Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос 01

Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции - 40,4%. Если сравнивать с результатами соцопроса проведенного в июне 2018 года, уровень доверия к патрульным полицейских увеличился на 5,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах

Национальной полиции доверяют 37,8% опрошенных. Уровень доверия увеличился на 4,9%.

"Это доверие, кроме всего прочего, опирается на реальные достижения. Можно долго спорить о правильной / неправильной статистике, о ее интерпретации, но есть цифры, с которыми спорить трудно ", - рассказал Арсен Аваков.

Исследование проводилось в период с 7 по 14 февраля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3113932
 
 
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Фактично все вірно. Бо рятувальники дійсно бережуть життя, а всі інші служби - його ускладнюють (крім поки що Нацгвардії, але вона себе ще не проявила під час масових акцій протесту).
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37.8% и 40.4% это или менты, или их родственники, или те кто с ними редко сталкивался или люди неадекватные, нуждающиеся в психиатрической помощи....
Нац.гвардию только Азов вытягивает...., а так тоже - голимые муссора...
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Брехня, національної поліції і Патрульній поліції натянуто. Аваков бреше.
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зато у нашого президента підтримка в межах статистичної помилки.
і то якщо її проводять в АП Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос - Цензор.НЕТ 6330 Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос - Цензор.НЕТ 6777
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брехня мусора теж спасатєлі ваших кишень від зайвого бабла
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цікаво, громадян якої країни вони опитували? чому не вказано?
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А это потому что им незачто давать взятки.
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Интересно посмотреть рейтинги таможенников, судей и налоговиков)))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос
 
 
 
 
 
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