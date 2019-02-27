 Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели - 61%, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие опрошенные выразили волонтерским организациям - 67%.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее из органов системы МВД доверие граждан - 61%.

Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции - 40,4%. Если сравнивать с результатами соцопроса проведенного в июне 2018 года, уровень доверия к патрульным полицейских увеличился на 5,2%.

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Национальной полиции доверяют 37,8% опрошенных. Уровень доверия увеличился на 4,9%.

"Это доверие, кроме всего прочего, опирается на реальные достижения. Можно долго спорить о правильной / неправильной статистике, о ее интерпретации, но есть цифры, с которыми спорить трудно ", - рассказал Арсен Аваков.

Исследование проводилось в период с 7 по 14 февраля 2019 года.