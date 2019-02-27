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 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, ранены 3 украинских воинов, - штаб

26 февраля российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты украинских сил из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, а также из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами было осуществлено девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
- трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;
- дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная;
- из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;
- из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Малиновое;
- из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;
- из минометов калибра 82 мм - вблизи н.п. Крымское.

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

"Подразделения, которые подверглись огневого воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", - сказано в сообщении.

По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, ранены 3 украинских воинов, - штаб 01
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, ранены 3 украинских воинов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113931
 
 
 Топ комментарии
 
Спалити треба рогатих усіма видами озброєння!!!! смерть ворогам України!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Видужуйте хлопці! Палати рашкі в аду
Юрий Мысягин
Хорошие новости пришли с фронта.

Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.

****

Несколько дней назад.

На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.

Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.

Хорошего вечера.
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у рогатих палає, скоро масква-бад буде палати!!!!
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Спалити треба рогатих усіма видами озброєння!!!! смерть ворогам України!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Нічого собі, в Симферополі є сніг, в нас давно нема.
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Видужуйте хлопці! Палати рашкі в аду
Юрий Мысягин
Хорошие новости пришли с фронта.

Я не могу писать все точные подробности самой операции. Не имею права рассказывать, где она была проведена и какое конкретно подразделение участвовало.
Просили без подробностей.

****

Несколько дней назад.

На одном из участков Операции Объединенных сил, неоднократно фиксировалась ДРГ противника. Сама группа была довольно немалая - более 10 человек. Информация по группе была.
По ним работали, пытались вычислить где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
Несколько дней назад группа была обнаружена.
В операции по уничтожению ДРГ врага, участвовали две совсем разные команды ВСУ.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем ( конечно из разрешенного 82-го калибра ). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром".

В результате этой, я считаю просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью.
6 человек 200-х
4 человека 300-х

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери.

Отвлекитесь немного от политики, выборов и коррупционеров.

Хорошего вечера.
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Желаем защитникам Украины быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, ранены 3 украинских воинов, - штаб
 
 
 
 
 
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