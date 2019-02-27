 ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Об этом Луценко сообщил в Facebook, комментируя сообщение бывшего исполнительного директора Громадського Екатерины Горчинской, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, как давно ГПУ ведет это расследование, и каковы успехи, Луценко ответил: "Если после слива фигуранты не уйдут - все будет как всегда: после экспертиз - подозрение, потом мера пресечения, потом передача на ознакомление защиты и в суд".
Комментируя другое сообщение, генпрокурор заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует это дело "немножко дольше", чем ГПУ.
Громадське обратилось в пресс-службу ГПУ, но там заявили, что пока не готовы комментировать информацию об этом. В ведомстве пообещали дать комментарий 27 февраля.
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Якщо там така страшна мафія як нам розказують бігуси то навіщо взагалі справи відкривали? Ви розумієте що картина не в`яжеться докупи? Два роки назад справу відкрили, - йдуть суди якщо це особисто робив мафіозі Порошенко то чому відкрили справу?
Расследование, которое ведется "давно", но нет результатов и все фигуранты на свободе - называется КРЫШЕВАНИЕ! Луценко в курсе этого??
Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров. Об этом сообщает lb.
Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.
Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.
Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых - Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована Вита Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.(с)
Оказиваецца дела расследуют, оказываецца были уже несколько судов по етим делам. И даже фотка директора в клетке на суде есть чуть ниже в ленте. То исть по факту бенины кудесники создали "сенсацию" из говна и палок, прицепили загадочный термин "окружение Порошенка". и все жрите зраду. И зря старались, - зрадботве таких сложностей не надо, а нормальний человек с єтих предьяв просто посмеется)
И одна из них явно не местная .
ЩУКА
Байка
Щука, байка Леоніда ГлібоваНа Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
И будет еще пять лет "расследовать", если, не приведи Господь, его хозяин удержится в кресле. Юрчик, мы верим, что "Все будет, как всегда"...