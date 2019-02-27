EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  1257  45
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9032) Луценко (7336) Порошенко (16448) Укроборонпром (544) Гладковский (16)

 ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ "уже давно" расследует хищения в оборонной сфере, о которых говорится в журналистском расследовании Bihus.info.

Об этом Луценко сообщил в Facebook, комментируя сообщение бывшего исполнительного директора Громадського Екатерины Горчинской, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, как давно ГПУ ведет это расследование, и каковы успехи, Луценко ответил: "Если после слива фигуранты не уйдут - все будет как всегда: после экспертиз - подозрение, потом мера пресечения, потом передача на ознакомление защиты и в суд".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты "Нацкорпуса" забросали файерами дом Гладковского. ВИДЕО

ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ 01

Комментируя другое сообщение, генпрокурор заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует это дело "немножко дольше", чем ГПУ.

ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"

Громадське обратилось в пресс-службу ГПУ, но там заявили, что пока не готовы комментировать информацию об этом. В ведомстве пообещали дать комментарий 27 февраля.

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Читайте также: НАБУ проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии

Источник: https://censor.net.ua/n3113929
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, какие тупые и вялые отговорки!

Расследование, которое ведется "давно", но нет результатов и все фигуранты на свободе - называется КРЫШЕВАНИЕ! Луценко в курсе этого?? ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ - Цензор.НЕТ 3161
 показать весь комментарий
 
Они просто ссут сверху на всех... Тупо показывают что им на всех нассать... Просто слов нет ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ - Цензор.НЕТ 2579
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну і де підозри фігурантам? Давно вони розслідують
 показать весь комментарий
 
 
Ой, давнооо! Как только журналисты по телевизору показали - выпил для храбрости и занялся расследованием. 😂
 показать весь комментарий
 
Шо злити?
Якщо там така страшна мафія як нам розказують бігуси то навіщо взагалі справи відкривали? Ви розумієте що картина не в`яжеться докупи? Два роки назад справу відкрили, - йдуть суди якщо це особисто робив мафіозі Порошенко то чому відкрили справу?
 показать весь комментарий
 
Блин, какие тупые и вялые отговорки!

Расследование, которое ведется "давно", но нет результатов и все фигуранты на свободе - называется КРЫШЕВАНИЕ! Луценко в курсе этого?? ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ - Цензор.НЕТ 3161
 показать весь комментарий
 
 
Если после слива фигуранты не уйдут. Опять если. А слив-это сигнал фигурантам валить?
 показать весь комментарий
 
 
Ага! Я верю. Верю ЮГику, что "потом передача на ознакомление защиты и в суд".(с) Авот, что бывает в судах наших, когда убийц полицейских отпускают. При этом, в самый разгар противостояния полиции- СБУ и прокуратуры. Кому-то захотелось обострить??? Ему это удалось:

Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров. Об этом сообщает lb.
Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.
Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.
Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых - Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована Вита Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Юра наловил коррупционеров.. и приговорил их к сьедению
 показать весь комментарий
 
 
Они просто ссут сверху на всех... Тупо показывают что им на всех нассать... Просто слов нет ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ - Цензор.НЕТ 2579
 показать весь комментарий
 
 
Давно расследуют блин.. были бы это ваши главные конкуренты по выборам президентским вы бы за неделю все расследовали, а так.. байки для наивных
 показать весь комментарий
 
 
Расследуйте уже чудное чудо как Жюля живёт на одну зарплату депутата, почему прокуратура это упорно игнорит. Ну сколько можно всех за дураков держать, в тупую, в наглую декларирует жизнь на ЗП депутата и тихо издевательски хихикает себе зубожилая. Сколько эта клоунада будет продолжаца. Сколько за дураков будете людей держать??
 показать весь комментарий
 
 
мав би знати, що політики в основному живуть за рахунок суспільних фондів і спонсорів, за те, що лобіюють їхні інтереси.
 показать весь комментарий
 
Они это уже давно расследуют. А теперь, после твоего "слива", фигурант опустит конец в воду.
 показать весь комментарий
 
Давно, років 50 вже займаються, років через 50 закінчать.
 показать весь комментарий
 
 
Запад осознал , что Украина это тотально, сверху - донизу, коррумпированная страна, которая не подлежит реформированию, но никогда не признает это публично. Своим принципом: " Он ,конечно, сукин сын, но наш сукин сын", Запад полностью консервирует убогую ситуацию в Украине и лишает ее перспектив.
 показать весь комментарий
 
Каких нах перспектив лишает нас запад? Стать приднестровьем?
 показать весь комментарий
 
торговать с Россией мы не можем, понятно, а Запад вкладывать в нас и открывать рынки не хочет. Вот и живем в нищите, поэтому коррупция, потому что бедных много и поднять легально капиталл нельзя, всем хочется в политику срубить стартовый капиталл для нового бизнеса
 показать весь комментарий
 
Я почитал отчетики наших аграриев, так они за 2 недели после НГ исчерпали все квоты на поставки зерновых в ЕС. Т.е. у них нет возможночти расти, а некоторые вообще закрываются. Поэтому сегодня была новость о падении экономики на 3,5%. Подозреваю что рост был за счет наплыва гастарбайтеров в ЕС и увеличением переводов. Гед-то читал, что в 2017 году перевели $10,5 млрд, а в 2108 больше $12 млрд, сумма переводов увеличилось не потому что они из Польши рванули в Германию или Британию и больше стали присылать, а потому что их из Украины туда стало больше прибывать
 показать весь комментарий
 
Мне нравится подача "новасти".
Оказиваецца дела расследуют, оказываецца были уже несколько судов по етим делам. И даже фотка директора в клетке на суде есть чуть ниже в ленте. То исть по факту бенины кудесники создали "сенсацию" из говна и палок, прицепили загадочный термин "окружение Порошенка". и все жрите зраду. И зря старались, - зрадботве таких сложностей не надо, а нормальний человек с єтих предьяв просто посмеется)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зубожилая нивароффка скатилась на третье место, а значит стала не проходной даже во второй тур, щас будет вообще с любого чиха раздувать слона, при этом спроси эту зубожилую как ВонЯ всё тянет на декларацию ЗП депутата, хихкакет как дурочка отмалчиваеца....лыбу давит...Зато корчит с себя честную такую..
 показать весь комментарий
 
 
Не сцы глиста, после выборов найдеш себе новую задницу...Ляшка например!
 показать весь комментарий
 
 
в США такі справи видаються на ура і летять з посад голови цілих структур.
 показать весь комментарий
 
В США, если бы медиашлюхи коломойского слили результаты расследований ФБР, сидели бы вместе с преступниками. Во первых - Если журналисты имеют такую информацию, значит ее кто то слил. Значит в прокуратуре и НАБУ есть крысы. Значит журналистов нужно брать за горло - пусть сливают - Кто, от куда и кому...
 показать весь комментарий
 
 
В контрабасе запчастей с засрахи в Украину било две сторони)
И одна из них явно не местная ГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ - Цензор.НЕТ 8881 .
 показать весь комментарий
 
Т.е. ,учитывая то,что "ген. прокурор" Луценко,уже давно "крышует" развал данного дела,всем его фигурантам предоставляется индульгенция...? Я ,правильно понял,лог и ку высказывания ,нашей власти ?
 показать весь комментарий
 
 
О наконец-то человек дружащий с логикой) Как корупционер-мафиози порошенко вообще допустил уголовное дело в отношении своего "зароботка на крови", да еще и в ГПУ где сидит его кум?
 показать весь комментарий
 
 
"Гос бизнес кум-куму око не виклюе.Вот и все раследование и тд.... Леонід Глібов

ЩУКА

Байка

Щука, байка Леоніда ГлібоваНа Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
 показать весь комментарий
 
 
На Западе можно дать или взять взятку, можно получить откат, но воровать из бюджета там никому не позволяю, хотя не факт. А коррупции там меньше, потому что там люди богатые и возможностей поднять стартовый капитал больше. А в нищей воюющей стране конечно коррупция с низу -> до вверху. Промышленность и ВВП надо поднимать, торговать со всеми, включая Россию, поднимать уровень жизни и кредиты дешевые давать, тогда коррупции станет намного меньше. Начинать надо с холодильника, а не с коррупции. Наша бедность порождает коррупцию и интерес к ней и политике.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция наверху - порождает бедность внизу...
 показать весь комментарий
 
ты удмуртъ или соевый шнырь на подработке?
 показать весь комментарий
 
войну надо заканчивать и торговать со всеми и деньги брать у всех. Т.е. брать у россии за пророссийский курс и брать на западе за прозападный и кидать их всех...Пошли они все нафиг Разводить их на всем и тогда будем жить хорошо.
 показать весь комментарий
 
Ну так щоб побороти корупцію - треба ж обрати головного шахрая. Суди йдуть. Багато винних покарали?
 показать весь комментарий
 
Генбляхорор хотел сказать, что фраза "ГПУ давно расследует" означает "надежно упрятано в мой сейф" )))
И будет еще пять лет "расследовать", если, не приведи Господь, его хозяин удержится в кресле. Юрчик, мы верим, что "Все будет, как всегда"...
 показать весь комментарий
 
 
Скільки можна вже людей тримати за дурнів, факт виявлено ще у 2015році і щоб журналістам не підкинули інфу до виборів ніхто би про цю справу і недізнався - по тихому порішали а бабло розпиляли. Скажіть навіщо нам такі бездарі які розслідують 4 роки а фігуранти при владі і далі грабують? Навіщо нам такий уряд який офіційно повідомив що нам 50 років доганяти Польщу по економічним показникам при чому до її теперішніх показників. Маю надію що ви всі хто при владі будете відповідати за свої дії перед законом і вам не вдастся втекти з України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ уже давно расследует это дело, - Луценко о коррупционных схемах окружения Порошенко при закупке техники из РФ
 
 
 
 
 
 вверх