 Евросоюз призывает РФ пустить правозащитников в оккупированный Крым, - представитель ЕС при ОБСЕ Враилас

Об этом заявил постоянный представитель Евросоюза при ОБСЕ Иоаннис Враилас во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма и ситуации с правами человека на полуострове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема Минских соглашений в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение, - Волкер

"Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека, включая пытки, необоснованные задержания, исчезновения, ограничение прав на свободу слова, мирных собраний и вероисповедания были расследованы и чтобы виновные предстали перед судом. Мы призываем к полному соблюдению международных правозащитных стандартов в Крыму и беспрепятственному доступу правозащитников по всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", - заявил он.

Постоянный представитель Евросоюза отметил, что важно не забывать о контексте, в котором проходит нынешнее мероприятие - "незаконная аннексия АР Крым и г. Севастополь Российской Федерацией, что является очевидным нарушением международного права, принципов и обязательств ОБСЕ, а также прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств".

Также читайте: США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

"Хотел бы напомнить о неизменной поддержке Евросоюзом территориальной целостности и независимости Украины в рамках международно признанных границ, а также подтвердить, что мы не признаем незаконную аннексию АР Крым и г. Севастополь и не признаем этого в дальнейшем", - подчеркнул Враилас.

Европейский дипломат указал на то, что за последние 5 лет ситуация в сфере прав человека в Крыму ухудшилась, а жители сталкиваются с систематическим ограничением основных свобод - свободы слова, вероисповедания, собраний и мирных собраний. Это серьезное ухудшение ситуации было зафиксировано различными институтами ОБСЕ и неоднократно обсуждалось на Постоянном совете в Вене.

Он добавил, что миссия ЕС при ОБСЕ также неоднократно привлекала внимание к конкретным случаям таких преследований - делам Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и многих других, а также адвокатов Эмиля Курбединов и Николая Полозова, которые защищают права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию Крыма, и которые сами сталкиваются с незаконным преследованием.

Читайте также: На территории оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца, - Денисова

Организаторами мероприятия "Пять лет спустя: ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в штаб-квартире ОБСЕ во дворце Хофбург выступили совместно миссии Украины, Европейского Союза, США, Канады, Грузии и Швейцарии при ОБСЕ. В ходе него правозащитники Украины и РФ проинформировали делегации государств-участниц о продолжающихся массовых нарушениях прав человека в оккупированных Россией Крыму и Севастополе. Мероприятие стало одним из многих, сейчас проводят по всему миру в связи с 5-й годовщиной незаконной оккупации Россией Крыма.