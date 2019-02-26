 В Украине разрешили проектировать детские площадки на крышах небольших зданий, - Кабмин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такие площадки возможны при обязательном соблюдении всех необходимых требований безопасности.

Норма вступила в действие 1 октября 2018 года.

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"Сегодня в крупных городах самая большая проблема районов с плотной застройкой - это нехватка места. Места, чтобы построить отдельный детский сад для малышей, чтобы разместить парковку, построить современную площадку для детей или сделать парк. Но жители таких районов также должны быть обеспечены комфортной инфраструктурой и благоустройством. И здесь нужен передовой опыт и альтернативы, которые успешно работают за рубежом и которые можно позаимствовать. Например, детские площадки на крышах небольших зданий. До недавнего времени, чтобы спроектировать такую ​​площадку, например, даже на крыше подземного паркинга, который почти не отличается по высоте от уровня земли, нужно было получать соответствующее отклонение от строительных норм. Сейчас этого уже не надо делать. Но при обязательном соблюдения соответствующих требований безопасности и других технических норм", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Также площадка должна быть оборудована парапетом, защитной оградой высотой 2 м и возможностью безбарьерного доступа с помощью лифта или пандуса.

На территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи. Каркасы защитного ограждения должны изготовляться сварными, а молниезащита такой площадки следует проектировать в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".

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Еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.

Высота размещения такой площадки не должна превышать 15 м (но не более 3 этажей) от уровня пола первого этажа здания или земли.

По словам Льва Парцхаладзе, эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии.

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