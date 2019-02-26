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 Политика Украины
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 Проблема Минских соглашений в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер связывает появление миротворческой миссии ООН на Донбассе с готовностью РФ выполнять Минские соглашения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение. "Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль. В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

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"Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это", - заявил Волкер.

В то же время он сказал, что один из способов для воплощения Минских соглашений является начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать безопасный контроль над Донбассом.

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"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

Источник: https://censor.net.ua/n3113924
 
 
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нафига их тогда подписывал Порошенко, зная, что пуйло никогда их не будет выполнять?

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минские соглашения никто не выполняет и никому кроме волкера они не нужны
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Нужны такие санкции для Рашки, что бы Путин скулил как собака..... Проблема Мінських угод в тому, що Росія ніколи не визнавала відповідальності за їхнє виконання, - Волкер - Цензор.НЕТ 6530
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблема Минских соглашений в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение, - Волкер
 
 
 
 
 
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