 Проблема Минских соглашений в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение, - Волкер

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение. "Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль. В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

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"Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это", - заявил Волкер.

В то же время он сказал, что один из способов для воплощения Минских соглашений является начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать безопасный контроль над Донбассом.

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"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", - отметил спецпредставитель Госдепа США.