 Зайцева и Дронов выплатят 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв ДТП, - суд

Об этом корреспонденту Укринфома рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн грн за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс грн. для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. грн двум пострадавшим", - отметили в суде.

18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Также читайте: Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Читайте также: Адвокаты Дронова, получившего 10 лет за ДТП в Харькове, заявили, что приговор будет обжалован