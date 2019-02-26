 Зайцева и Дронов выплатят 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв ДТП, - суд

Об этом корреспонденту Укринфома рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.
"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн грн за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс грн. для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. грн двум пострадавшим", - отметили в суде.
18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
ХАРЬКОВЧАНЕ !
ВЫЙДИТЕ К СУДУ ( НАСКВОЗЬ КОРРУМПИРОВАННОМУ ) И ПОДДЕРЖИТЕ ДРОНОВА !
ЭТО МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ НАРКОМАНКИ , ЧТО НЕ ВЗЯЛ ЧАСТИЧНО ВИНУ НА СЕБЯ , СУДЬЯМ ВСЁ-РАВНО С КОГО БРАТЬ МЗДУ , ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ , ВОТ ОНИ И ПРОЯВИЛИ СУРОВУЮ " ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ" ЗАКОНА .
СУДЬЯМ СОДРАТЬ КОЖУ И СШИТЬ ИЗ НЕЁ КРЕСЛО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО СУДЬИ !
А теперь ты понимаешь, что эти 90% ребят у нас катаются на дорогах и нихера не знают ПДД.
поддался на обоюдку
шоб губастую можно было под статью полегче подвести
неплохой ход от юриков папы зайцева, вернее мамы))) отчим платит
учитывая цены харьковских прокуроров, а там они все черные
обошлось это мероприятие в общем - не меньше $ляма
подоить они умеют
Це не розслідування журналістів, а злив у ЗМІ матеріалів 6 кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ та Головна військова прокуратура та прокуратура Києва з 2015 року. Тобто йдеться про злочини, які виявлені і по яких проходить досудове слідство.
Цей злив має політичний характер. Але нажаль тепер є вірогідність, що злочинці уникнуть відповідальності.
Уявіть собі, щоб журналісти в США злили розслідування ФБР ще до закінчення розслідування, розказати про наслідки для журналістів?
24.11.2015 - Військова прокуратура київського гарнізону відкрила провадження за підозрою у фіктивному договорі між ДП «Київський бронетанковий завод» та ТОВ Фірма «Ренал», за яким купилим мости ведучі до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн.
31.12.2015 - Військова прокуратура київського гарнізону відкрила провадження за підозрою посадових осіб ДП «Київський бронетанковий завод» у привласненні та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти. Фігурують «Оптимумспецдеталь» та ТОВ «Промомаркетгруп».
02.02.2016 - НАБУ відкрило провадження за підозрою у заволодінні чужим майном на суму 56 млн грн. Підозрюються службові особи ДП «Київський бронетанковий завод» під час господарських операцій з ТОВ «Оптимумспецдеталь»
01.04.2016 - Військова прокуратура. Слідче управління ГПУ, відкрила кримінальне провадження за підозрою у фіктивності контрактів ДП «Укроборонпром» з ТОВ «Оптимумспецдеталь», ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» та ТОВ «Фірма «Ренал».
30.06.2016 - Військова прокуратура Житомирського гарнізону відрила проваження за підозрою посадових осіб ДП «Київський бронетанковий завод» в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах під час закупок Житомирським бронетанковим заводом електронних приладів до військової техніки у ТОВ «Оптимумспецдеталь», ТОВ «Дівітіс» та ТОВ «Булет Лайн».
17.02.2017 - Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за підозрою, що службові особи МО України, Генштабу ЗСУ, ДП Житомирський бронетанковий завод задіяли схему по постачанню запчастин та комплектуючих до бронетехніки, які вже були у використанні, а реалізуються як нові.
НАБУ і прокуратура ведуть важку боротьбу з корупцією, не зважаючи ні на посади, ні на зв'язки. Злив матеріалів кримінальних проваджень журналістам не допомагає ефективності розслідувань, а навпаки може бути використаний адвокатами звинувачених.
Журналістів «Схем» використовують втемну (наосліп) можливо для уникнення, або зменшення покарання для корупціонерів. Але чисто моя думка - журналістам добряче заплатили лівака.