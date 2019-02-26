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Все про:ДТП (5480) Зайцева (81) компенсации (255) суд (21882) Харьков (4182) Дронов (34)

 Зайцева и Дронов выплатят 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв ДТП, - суд

Признанные виновными в смертельном ДТП в центре Харькова осенью 2017 года также обязаны солидарно выплатить почти 8 миллионов гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Об этом корреспонденту Укринфома рассказали в суде, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн грн за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс грн. для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. грн двум пострадавшим", - отметили в суде.

18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Также читайте: Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой еще не приняла решения об апелляции

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113923
 
 
 Топ комментарии
 
ВИНЫ ДРОНОВА НЕТ ! НА ЕГО МЕСТЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ ЛЮБОЙ ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ . ОБДОЛБАННАЯ ДУРА ПЁРЛА БОЛЕЕ 100КМ ЧАС И ЕЙ ВСЁ БЫЛО ПОХ..
ХАРЬКОВЧАНЕ !
ВЫЙДИТЕ К СУДУ ( НАСКВОЗЬ КОРРУМПИРОВАННОМУ ) И ПОДДЕРЖИТЕ ДРОНОВА !
ЭТО МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ НАРКОМАНКИ , ЧТО НЕ ВЗЯЛ ЧАСТИЧНО ВИНУ НА СЕБЯ , СУДЬЯМ ВСЁ-РАВНО С КОГО БРАТЬ МЗДУ , ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ , ВОТ ОНИ И ПРОЯВИЛИ СУРОВУЮ " ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ" ЗАКОНА .
СУДЬЯМ СОДРАТЬ КОЖУ И СШИТЬ ИЗ НЕЁ КРЕСЛО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО СУДЬИ !
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Оправдываешь убийцу, сам становишься убийцей. Если б их двоих небыло, все были б живы.
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ВИНЫ ДРОНОВА НЕТ ! НА ЕГО МЕСТЕ МОГ ОКАЗАТЬСЯ ЛЮБОЙ ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ . ОБДОЛБАННАЯ ДУРА ПЁРЛА БОЛЕЕ 100КМ ЧАС И ЕЙ ВСЁ БЫЛО ПОХ..
ХАРЬКОВЧАНЕ !
ВЫЙДИТЕ К СУДУ ( НАСКВОЗЬ КОРРУМПИРОВАННОМУ ) И ПОДДЕРЖИТЕ ДРОНОВА !
ЭТО МЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ НАРКОМАНКИ , ЧТО НЕ ВЗЯЛ ЧАСТИЧНО ВИНУ НА СЕБЯ , СУДЬЯМ ВСЁ-РАВНО С КОГО БРАТЬ МЗДУ , ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ , ВОТ ОНИ И ПРОЯВИЛИ СУРОВУЮ " ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ" ЗАКОНА .
СУДЬЯМ СОДРАТЬ КОЖУ И СШИТЬ ИЗ НЕЁ КРЕСЛО ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО СУДЬИ !
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Лучше бы ты потратил(а) время на изучение ПДД вместо бессмысленного поста капсом.
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Оправдываешь убийцу, сам становишься убийцей. Если б их двоих небыло, все были б живы.
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Да 90% комментаторов цензора даже не понимают за что их осудили, как и сам Дронов.
А теперь ты понимаешь, что эти 90% ребят у нас катаются на дорогах и нихера не знают ПДД.
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здается шо дрон неплохо сиграл роль фукса
поддался на обоюдку
шоб губастую можно было под статью полегче подвести
неплохой ход от юриков папы зайцева, вернее мамы))) отчим платит
учитывая цены харьковских прокуроров, а там они все черные
обошлось это мероприятие в общем - не меньше $ляма
подоить они умеют
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Сейчас вы будите в Шоке
Це не розслідування журналістів, а злив у ЗМІ матеріалів 6 кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ та Головна військова прокуратура та прокуратура Києва з 2015 року. Тобто йдеться про злочини, які виявлені і по яких проходить досудове слідство.
Цей злив має політичний характер. Але нажаль тепер є вірогідність, що злочинці уникнуть відповідальності.
Уявіть собі, щоб журналісти в США злили розслідування ФБР ще до закінчення розслідування, розказати про наслідки для журналістів?
24.11.2015 - Військова прокуратура київського гарнізону відкрила провадження за підозрою у фіктивному договорі між ДП «Київський бронетанковий завод» та ТОВ Фірма «Ренал», за яким купилим мости ведучі до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн.
31.12.2015 - Військова прокуратура київського гарнізону відкрила провадження за підозрою посадових осіб ДП «Київський бронетанковий завод» у привласненні та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти. Фігурують «Оптимумспецдеталь» та ТОВ «Промомаркетгруп».
02.02.2016 - НАБУ відкрило провадження за підозрою у заволодінні чужим майном на суму 56 млн грн. Підозрюються службові особи ДП «Київський бронетанковий завод» під час господарських операцій з ТОВ «Оптимумспецдеталь»
01.04.2016 - Військова прокуратура. Слідче управління ГПУ, відкрила кримінальне провадження за підозрою у фіктивності контрактів ДП «Укроборонпром» з ТОВ «Оптимумспецдеталь», ТОВ «Інтер Сталь ЛТД» та ТОВ «Фірма «Ренал».
30.06.2016 - Військова прокуратура Житомирського гарнізону відрила проваження за підозрою посадових осіб ДП «Київський бронетанковий завод» в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах під час закупок Житомирським бронетанковим заводом електронних приладів до військової техніки у ТОВ «Оптимумспецдеталь», ТОВ «Дівітіс» та ТОВ «Булет Лайн».
17.02.2017 - Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за підозрою, що службові особи МО України, Генштабу ЗСУ, ДП Житомирський бронетанковий завод задіяли схему по постачанню запчастин та комплектуючих до бронетехніки, які вже були у використанні, а реалізуються як нові.
НАБУ і прокуратура ведуть важку боротьбу з корупцією, не зважаючи ні на посади, ні на зв'язки. Злив матеріалів кримінальних проваджень журналістам не допомагає ефективності розслідувань, а навпаки може бути використаний адвокатами звинувачених.
Журналістів «Схем» використовують втемну (наосліп) можливо для уникнення, або зменшення покарання для корупціонерів. Але чисто моя думка - журналістам добряче заплатили лівака.﻿
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Шоколадный, а тебе хорошо заплатили за пост этого бреда?
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При чём здесь Дронов, когда эта сволочь наркоманка устроила такое ДТП, тварь, её как минимум на 15 лет надо было засудить. Видать судья хорошие деньги за это получил, что так мало ей дал. Ну, а Дронов здесь вообще не при делах, а вы и его сюда приписали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗайцева и Дронов выплатят 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв ДТП, - суд
 
 
 
 
 
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