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Все про:Венгрия (798) Венецианская комиссия (298) НАТО (6244) Геттемюллер (18)

 НАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок к закону об образовании, рекомендованных Венецианской комиссией.

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украині все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром обороны страны Тибором Бенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодательство об образовании в Украине "полуфашистское", - глава администрации Орбана Гуйяш

В то же время она поблагодарила Венгрию за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат.

Геттемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО являются "центральной составляющей нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также читайте: Нам крайне важно поддерживать суверенитет Украины, - Помпео в Венгрии

Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

Также читайте: КСУ начал рассмотрение представления нардепов относительно конституционности статьи 7 Закона "Об образовании"

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.

Читайте: Рада отказалась включить в повестку дня законопроект, продлевающий период внедрения языковой статьи в образовании до 2023 года

Источник: https://censor.net.ua/n3113922
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь НАТО с Конституции прийдется убирать
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Пішло то НАТО з мад ярами туди де дід Панас телят не пас - не собаче це діло НАТО лізти у систему освіти України. Але НАТО нам друг і товариш - кацапи вороги.
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Ипатий коловратий! Да пошли они все на....!
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Малеха нефтебабла мадярам «Газпром» подкинул, да и МИД диппочтой кокса отсьіпал...
Чоуж...
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Сколько веревочки не виться, конец будет.
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Теперь НАТО с Конституции прийдется убирать
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Может самолётами и ПВО помогли бы с солидарности, всё таки НАТО это не филфак заниматься языковыми вопросами
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Мы что, не выполнили рекомендации Венецианской комиссии? Гриневич говорила, что выполнили. Кто то врет
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Пішло то НАТО з мад ярами туди де дід Панас телят не пас - не собаче це діло НАТО лізти у систему освіти України. Але НАТО нам друг і товариш - кацапи вороги.
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Ну вот, и курс на НАТО в Конституции не помог.
Может лучше не надо глупые законы принимать, чем умные менять?
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Статья 7 обеспечивает правовую основу для преподавания предметов на официальных языках ЕС, таких как болгарский, венгерский, румынский и польский. Представляется, что украинские власти намерены использовать возможности, предлагаемые этим положением. Однако новый закон не предлагает решений для языков, не являющихся официальными в ЕС, в частности, для русского, который является наиболее часто используемым негосударственным языком. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно объяснить, оно вызывает вопрос о возможной дискриминации", -

Внимательно смотрим "менее благоприятное отношение чем к " - дискриминация.

Теперь смотрим что предлагает нам Климкин по двойному гражданству "кроме гражданства страны агрессора".

Дальше не трудно предположить что потребует сделать комиссия.

Устранить дискриминацию.

А теперь вспоминаем кто громче всех продвигает эту тему про двойное гражданство.

Вакарчук!!!
ба ....
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Почему?
Необходимость второго гражданства будет как то поясняться.
Связями родственными или культурными со страной второго гражданства.
Поэтому и получится что это дискриминация.
Страна агрессор учитываться не будет так же как и с языком.
Очень даже все получается там.
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С ЕС пролет, им объяснения не прокатят. Жесткая структура. У них экспертов по дискриминации пруд пруди. Любимая тема.
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В США засомневались в надежности Орбана из-за дружбы с россией
В будапеште говорят о «нейтралитете», а в Вашингтоне подозревают, что один из союзников по НАТО перестал быть надежным.
«В этом весь вызов со стороны венгрии. Начинаешь сомневаться, можно ли и дальше полагаться на нее», - сказал неназванный чиновник США.
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Шоколадные за что не возьмутся - везде обсираются, ну что ж такое
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Президент США Дональд Трамп планирует сократить финансирование ООН из американского бюджета на 40%, а также пересмотреть финансирование других международных организаций. Ежегодно США перечисляют в ООН и ее организации около $8 млрд.
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Новинки «Треш Мультфильма»
27 февраля 2019
Летящий над Россией «Буревестник» окажется нетрадиционно радиоактивным.



НАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер - Цензор.НЕТ 1474Особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
однако:
«Лавров полагает, что в ранних прототипах «Буревестника» могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, однако после возобновления испытаний, проводимых в Капустином Яре (Астраханская область), в крылатой ракете «уж точно пробуют штатные двигатели».

Если таки мошанские Кулибиньі допилят бюджет, до атомного мотора, то можно поздравить Кап Яр, ну и Воронеж. Уж туда прилет гарантирован.

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Мадяры нефтебаблом плешивого поделились?
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Где НАТО, а где закон об образовании в Украине?!
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Чому ці фріци такі продажні просто жах, що простий народ що їх лідери! Нато лізить куди їх не прросять, як допомогти проти росії то самі як щось своє гниле просунути так вони завжди готові! Хай Франції таке скажуть які схиблені в гарному сенсі слова на французькій! Щось нато сильно знахабніло! чк Туреччини хоча б моральну підтримку надати у конфлікті з росією, так самі самі, а тут соловейком льют! Хай у німеччині ведуть другу мадярсьтку коли хочуть, а нам не треба!
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""Союзники (!!!) солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском (!!!) законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украині все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром обороны (!!!) страны Тибором Бенко.",- Ого уже и НАТО и Министерство обороны мадьяры подключили из за сугубо внутреннего дела Украины - Украинском Законе об образовании для украинцев (граждан Украины). Если Граждане Украины не знают Государственного языка это внутреннее дело Украины. Нежели воевать будут?
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рекомендации Венецианской комиссии на то и рекомендации что их можно выполнять а можно и нет. Не зря же Кивалов ******** представитель этой конторы "рога и копыта" (Венецианской комиссии) в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер
 
 
 
 
 
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