 НАТО солидарно с Венгрией относительно необходимости внесения рекомендованных Венецианской комиссией правок в украинский закон об образовании, - замгенсека Геттемюллер

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украині все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром обороны страны Тибором Бенко.
В то же время она поблагодарила Венгрию за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат.
Геттемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО являются "центральной составляющей нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
В ЕС призвали Украину принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.
Чоуж...
Может лучше не надо глупые законы принимать, чем умные менять?
Внимательно смотрим "менее благоприятное отношение чем к " - дискриминация.
Теперь смотрим что предлагает нам Климкин по двойному гражданству "кроме гражданства страны агрессора".
Дальше не трудно предположить что потребует сделать комиссия.
Устранить дискриминацию.
А теперь вспоминаем кто громче всех продвигает эту тему про двойное гражданство.
Вакарчук!!!
ба ....
Необходимость второго гражданства будет как то поясняться.
Связями родственными или культурными со страной второго гражданства.
Поэтому и получится что это дискриминация.
Страна агрессор учитываться не будет так же как и с языком.
Очень даже все получается там.
В будапеште говорят о «нейтралитете», а в Вашингтоне подозревают, что один из союзников по НАТО перестал быть надежным.
«В этом весь вызов со стороны венгрии. Начинаешь сомневаться, можно ли и дальше полагаться на нее», - сказал неназванный чиновник США.
27 февраля 2019
Летящий над Россией «Буревестник» окажется нетрадиционно радиоактивным.
Особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
однако:
«Лавров полагает, что в ранних прототипах «Буревестника» могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, однако после возобновления испытаний, проводимых в Капустином Яре (Астраханская область), в крылатой ракете «уж точно пробуют штатные двигатели».
Если таки мошанские Кулибиньі допилят бюджет, до атомного мотора, то можно поздравить Кап Яр, ну и Воронеж. Уж туда прилет гарантирован.