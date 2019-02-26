 ЦИК вновь отказалась менять порядок предоставления доступа к Госреестру избирателей по заявлению Гриценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На серверы ЦИК 24-25 февраля была совершена хакерская атака со стороны России, - Порошенко

"Во исполнение постановления Верховного Суда Комиссия повторно рассмотрела заявление кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. о внесении изменений в пункт 3.5 Порядка передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей депутатским фракциям в Верховной Раде Украины и кандидатам на пост Президента Украины при подготовке проведения выборов Президента Украины, утвержденного постановлением ЦИК от 26 марта 2014 года № 74. Указанные изменения предусматривают предоставление возможности кандидату на пост Президента Украины знакомиться с электронной копией базы данных Государственного реестра избирателей вне помещения Центральной избирательной комиссии без доступа третьих лиц для такого просмотра. Учитывая все обстоятельства, Комиссия повторно отказала в удовлетворении указанного заявления, поскольку не видит правовых оснований для внесения соответствующих изменений в указанный Порядок", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный Суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 19 февраля и обязал Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Также читайте: Команды ключевых кандидатов в президенты представили свои внешнеполитические программы в Брюсселе, - Ирина Геращенко