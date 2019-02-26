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 Политика Украины, Общество
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 ЦИК вновь отказалась менять порядок предоставления доступа к Госреестру избирателей по заявлению Гриценко

Центральная избирательная комиссия повторно отказала в удовлетворении заявления кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

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"Во исполнение постановления Верховного Суда Комиссия повторно рассмотрела заявление кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. о внесении изменений в пункт 3.5 Порядка передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей депутатским фракциям в Верховной Раде Украины и кандидатам на пост Президента Украины при подготовке проведения выборов Президента Украины, утвержденного постановлением ЦИК от 26 марта 2014 года № 74. Указанные изменения предусматривают предоставление возможности кандидату на пост Президента Украины знакомиться с электронной копией базы данных Государственного реестра избирателей вне помещения Центральной избирательной комиссии без доступа третьих лиц для такого просмотра. Учитывая все обстоятельства, Комиссия повторно отказала в удовлетворении указанного заявления, поскольку не видит правовых оснований для внесения соответствующих изменений в указанный Порядок", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный Суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 19 февраля и обязал Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113921
 
   
 Топ комментарии
 
конечно жаль Порошенко, его участь печальна
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Значит будут фальсификации с явкой и числом проголосовавших, раз скрывают информацию о реестре избирателей
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конечно жаль Порошенко, его участь печальна
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У него все нормально, вот у украинцев дела печальны
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Да, шо он сегодня от Главреда ZN только не наслушается...

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Оце сидю і думаю кого ж більше чмирять: Грицика, чи Юльку?
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Пропоную назначити його сЦарем з титулом Ху"ло Мальдівський Всія Україна-Рошен.Звучить?
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Тока если в Конституции закрепить с правом наследственной передачи табуретки
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Володар рошенівських лавок по всєя Україні і поза нею сущих.
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Значит будут фальсификации с явкой и числом проголосовавших, раз скрывают информацию о реестре избирателей
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ЦВК працює через задній прохід))Там ще ті Підрахуї.
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Там прохфесианалы. В конституционном тоже нечего ребята, помогли нармальным пацанам с халэпы вылезти.
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Смысл вообще кого-то куда-то допускать, да и вообще выборы проводить - пусть ЦВК просто объявит победителя вадинтур и все
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ЦИК отказывается исполнять решение Верховного Суда, а Президент молчит. Для меня это будет еще один довод за то, чтобы проголосовать за Гриценко.
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Я думаю, что у них уже давно все заготовлено - и списки, и акты с "мокрыми печатками", и сметы - кому-чего-сколько, и воббще - "сидите тихо, бо сами знаете кто - НАПАДЕТ!"
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В 2004-м тоже вроде как все заготовили, и все помним, чем все закончилось. Но тогда войны не было.
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Верните Кивалова ЦИК. Чтобы уже все вопросы к шоколадному ЦИК пропали на этих выборах.
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Ківалов звідти і не виходив.
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...на всякий случай напоминаю, что "защищался" наш Поця все у того же Кидалова...В смысле - теперь и он сам - "ПаПо-йурыст", почти как у Жирика...
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боюсь, что ЦИК не оставить народу выбора, после выборов.
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