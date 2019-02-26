EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  395  6
Материалы по теме:
Все про:Закарпатье (1537) контрабанда (1695) нелегалы (243) пограничники (1166) Нацполиция (9002) сигареты (589)

 За взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция

Оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области Национальной полиции уличили в коррупционной деятельности инспектора Мукачевского пограничного отряда. За определенное денежное вознаграждение он организовывал беспрепятственное пересечение границы нелегальными мигрантами, а также незаконная переправка в страну ЕС табачных изделий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "По данному факту следственными Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 938 контейнеров стоматологического материала и 200 кг ткани, - пограничники на Закарпатье пресекли ввоз контрабанды

В рамках досудебного расследования было установлено, что за решение вопроса относительно беспрепятственного пересечения границы двумя нелегальными мигрантами и "проводником" с 9 ящиками табачных изделий пограничник требовал 1300 долларов США неправомерной выгоды. 800 долларов США назначались за мигрантов и 500 долларов США - за табачный груз.

Кроме того, злоумышленник даже отметил, на какой пограничный знак нужно ориентироваться и в какой период времени, чтобы беспрепятственно пересечь границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты бросили шесть пакетов сигарет на границе с Румынией, убегая от украинских пограничников, - ГПСУ. ВИДЕО

Сегодня, 26 февраля, в Ужгороде сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области Национальной полиции, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины задержали пограничника. За свою "работу" он получил 1300 долларов США "вознаграждения".

Предмет неправомерной выгоды изъят у фигуранта из кармана форменной одежды. Во время досудебного расследования будет проверяться его причастность к другим фактам организации канала переправки нелегальных мигрантов и табачных изделий по границе границы в Венгрию.

Сейчас продолжаются процессуальные действия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При попытке незаконно пересечь границу с Польшей задержаны граждане Турции и Монголии, - Госпогранслужба. ФОТО

За взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция 01
За взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113920
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Повысить зарплату до 20 тыщ, а то приходится подрабатывать воякам.
 показать весь комментарий
 
 
Талантливый юноша Гладковский совсем недавно закончил школу и сразу так подфартило в бизнесе в сфере вооружений во время войны, что он обзавелся небольшим межигорьем. Не завидуйте чужим талантам А Межигорье у Гладковского крутое и очень дорогое.
 показать весь комментарий
 
Обычная тупоголовая пешка! Первому кому Фаберже рвать так это начальнику Відділу!
 показать весь комментарий
 
 
Посадить в камеру - и обязать выкуривать по коробке сигарет в день (до самого фильтра!). Пока из ж..пы дым не пойдет. Абы иным его коллекгам крахоборным неповадно было.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа взятку в $1300 за содействие в переправке мигрантов и контрабанду сигарет на Закарпатье задержан пограничник, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх