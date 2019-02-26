 Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с пришвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook, пишет Цензор.НЕТ.
"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - сказал Климкин.
Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов. "Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун - сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него", - отметил Климкин.
А еврокомиссии то уже согласны?
А то будет как с законом об образовании.
В мертвую проникать вообще уголовщина.
от тепер вже і до койки добрались - за це стояв Майдан ? питання риторичне ...
Это компания против Вакарчука.
Когда тому разрешат взять американский паспорт ,а украинский использовать только во время выступлений он забудет об Украине.
схоже у них У ВСІХ там є по кілька паспортів ...
Боярку и в Боярку.
схоже Будочники вже остаточно поскидали маски ...
как в ЕС - 5 лет ВНЖ ( с привнесением Украине прибыли), 5 лет ПМЖ , потом экзамен по украинскому и истории
Ви цих "спеців з подвійним громадянством" ще не повиводили з СБУ-ВМС-МЗС-МО-ГШ-ГПУ-ВР-АП і інших. Від цих "подвійногромадянців" 5 років війна не закінчується!
Клімкін , Ложкін , Мєдвєдєв .. - Пеця собі в команду навимсно кацапню збирає ?
Потрійне!!
🤗
😳
P.S. Громадянсьво не тільки права але ще обов'язки, про це не треба забувати усім хто хоче мати 2 та більше громадянств
Вот был у нас такой президент Янукович.
У нас работал президентом,а на Московии занимался профессионально тенисом.
Причем одновременно.
Двойное гражданство позволяет такие вещи.
Польща має найбагатший генетичний банк білої раси. На Польщі можна прокатати цей закон, і якщо він буде ризикувати спричинення міждержавного хаосу, обмежити закон Польщею, бо тут однозначно переваги поєднання генетичних банків держав будуть у рази більшими, ніж збитки.
У випадку вдалого застосування, наступними такими державами можуть бути Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія.
Наступна хвиля дозволу -- Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Сербія, Македонія, Грузія.
Наступні держави--Іспанія, Португаллія, Франція, Германія.
Ізраїль, само собою. Тут закон легалізує наявну широку практику, яка вже набула практичного застосування.
Чому Ізраїль у останню чергу, бо він може ув'язатись у війну у Сирії, що спричинить загрозу арабського терору до закордонних, українських легальних євреїв.
От, коли євреї переможуть сирійців, іранських союзників, спільними зусиллями, тоді закон можна узгоджувати з Ізраїлем.
Італію ігнорувати, там два хохли, а три гетьмани, як і в Україні.
Ігнорувати Швейцарію, маленькі держави, офшори, тихі гавані. Там і так гніздяться усякі українські недобрі редиски, без закону, та ще й дозволити їхній паразитизм рантьє? Хай краще паразити великі хабарі платять.
Ігнорувати ісламські держави. Хай я буду "фашистом", та я, капітул Азії, забороняю це і попереджаю про катастрофу для України у випадку порушення мого попередження.
Коли кордони України сягнуть Казахстану, тоді кавказські ісламські держави Малинового Клину України увійдуть у загальноукраїньску федерацію, тоді, у іншу епоху, діятиме нова, федеральна Конституція України від Дунаю до Казахстану.