 Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с пришвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинских ВМС, - Климкин

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - сказал Климкин.

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов. "Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун - сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него", - отметил Климкин.

Также читайте: Депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону запретили въезд в страну, - СБУ