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 Политика Украины
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Все про:гражданство (888) Климкин (2088) Супрун Ульяна (454)

 Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо разрешить двойное гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с пришвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook, пишет Цензор.НЕТ.

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"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - сказал Климкин.

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов. "Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун - сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него", - отметил Климкин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113919
 
   
 Топ комментарии
 
Прикол тут в том, что речь идет о панамском и прочем гражданстае для себя любимых, прикрываясь красивыми лозунгами.
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Просто перед выборами может всплыть несколько паспортов пэти, нужно поспешить, чтоб к моменту выхода инфы смело говорить: а что всё законно, он и гражданин Панамы и гражданин Украины, а возможно как и труха с гепой....
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Климкин?
А еврокомиссии то уже согласны?
А то будет как с законом об образовании.
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Спочатку полігамія, а потім подвійне громадянство! Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин - Цензор.НЕТ 429
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а в нас хіба не влада вирішує хто друг , а хто - ворог ... і кому із ким жити ? Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин - Цензор.НЕТ 6961
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А "акт згоды на проникнення в жыву людыну", то в скольки ж тогда экзеплярах нотариально заверять прийдецця ?
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И шо вы тогда предлагаете?
В мертвую проникать вообще уголовщина.
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так ты никому не говори и тебя не посадят Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин - Цензор.НЕТ 3208
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найперша ознака поліцейської і репресивної держави - закони пишуться так , що громадянин апріорі вже винен ... закрити можна будь кого - було б лише бажання
от тепер вже і до койки добрались - за це стояв Майдан ? питання риторичне ...
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Дуже вдале та правильне порівняння. В наші часи багатоженство характерне в основному для кримінальників, повій, шпигунів та відморожених сектантів. Відповідно цільова аудиторія як в цьому випадку так і з подвійним громадянством є однаковою.
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Просто перед выборами может всплыть несколько паспортов пэти, нужно поспешить, чтоб к моменту выхода инфы смело говорить: а что всё законно, он и гражданин Панамы и гражданин Украины, а возможно как и труха с гепой....
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Та не.
Это компания против Вакарчука.
Когда тому разрешат взять американский паспорт ,а украинский использовать только во время выступлений он забудет об Украине.
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Пеця , труха с гепой , Насіров , Аваков ...
схоже у них У ВСІХ там є по кілька паспортів ...
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Даёшь тройное гражданство и тройной одиколон в предачу
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та походу нормальные пацаны, даже армию не разворовали
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Теперь осталось найти "Золотую рыбку". Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин - Цензор.НЕТ 4217
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Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов из россии
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Прикол тут в том, что речь идет о панамском и прочем гражданстае для себя любимых, прикрываясь красивыми лозунгами.
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А от Естонія звільнила прикордонника, який мав російський паспорт. Ідея про друге громадянство чиновників є поганою.
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Нет, нам не нужно "двойное гражданство", а то "нареформируют" нам, и обратно, как не в Москву - то в Хайфу, а мучаться вместе с нами "результатами их рыгВОРм не бажают. Дудки.
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Привлеченные специалисты будут работать на должностях в ВРУ, КМУ и других низко квалифицированных учреждениях.
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Канешно и нет никакого геморроя с получением паспорта.И ответственности нет никакой.Но думаю, что это предвыборный бред предназначен для закарпатских венгров и им подобных, кто уже имеет 2 паспорта.
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у павлухи поди тройное гражданство, шоб не прогадать...
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В принципе неплохо. Я тут знаю одного проффессора...
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таки ша Клямкин. Вот Зе победит и приедет специалист с тройным гражданством. Беня таки научит как делать гешефт.
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надо эку с хатией позвать, да и миху тоже -украина до сих пор тоскует по профессионалам
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А хіба анексія Криму почалася не з масової роздачі кацапських паспортів ?! Двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин - Цензор.НЕТ 2627
схоже Будочники вже остаточно поскидали маски ...
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Не удобно им работать в Украине, а жить за границей.
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1. получать украинское гражданство- гражданам из стран бывшего совка.,
как в ЕС - 5 лет ВНЖ ( с привнесением Украине прибыли), 5 лет ПМЖ , потом экзамен по украинскому и истории
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2. Украинской диаспоре разрешить получать украинское гражданство без права голосовать 10 лет
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Вам ничего не даст. А тем , кто вырос например в Канаде и сберег украинский язык и культуру - даст чувство единства с Украиной
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3. Разрешить двойное гражданство по этническому принципу- венграм, словакам , румынам, полякам. Но не все страны ЕС ( например Словакия) разрешают у себя двойное гражданство
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Что-то нехорошее задумали, если поняли вопрос о двойном гражданстве)
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Когда то давно дедушка членин тот что родился в Симбирске написал очередную книжечку с названием *Шаг вперёд-два назад* про оппортунистов клятых. Так и ты Климкин. Это только парламента дело.
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"...подвійне громадянство для залучення специалістів"
Ви цих "спеців з подвійним громадянством" ще не повиводили з СБУ-ВМС-МЗС-МО-ГШ-ГПУ-ВР-АП і інших. Від цих "подвійногромадянців" 5 років війна не закінчується!
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Из Израиля уже привлечены. Работают (не один год). Трудятся. Керуют. Зарабатывают. Набирают. Оббирают. Короче, кто как может - честным вкладом в бюджет державный в поте лица и проч. отрабатывают.
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Вы своих специалистов работой не в состоянии обеспечить.....
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Тобто , якщо Суд виписує на корупціонера постанову на арешт, він витягує мальдівський паспорт і він неосудний ?
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Це мабудь Клімкін печеться про Грановських.
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Мені здається що Клімкін іноземний спеціаліст з паспортом Кацапстана))
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а це ж очевидно - достатньо подивитися на його рідню в Кацапстані , а головне - на його "блискучі" успіхи ...
Клімкін , Ложкін , Мєдвєдєв .. - Пеця собі в команду навимсно кацапню збирає ?
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Голова ВЦА Донецької області Куць,теж з паспортом Кацапії,по всій Україні Петрусь не знайшов більш гідного Українця))Доречі Куць не так давно кинув бюджет на 500000 гривень при купівлі житла багатодітної родини переселенців))Мєлоч а приятно))
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ТА більшість деПутанів та чиновників вже мають це, навіть
Потрійне!!
🤗
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Легализация колониальной администрации - главная задача современной власти ставленников США.
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Я так понимаю тебе не терпится когда Укриана снова станет объектом колониальной администрации москвы?
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Не США, а Британії, Євросоюзу та країн Співдружності націй (британські сателіти.)
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Из достойных стран вряд ли сюда захотят ехать. В эту коррупцию и бедность. Разве что немногие и за большую зарплату. А из сомали, зимбабве, уганды, бангладеш или афганистан... зачем нам здесь нужны?!
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еще оно поможет сдрыснуть за границу наворовав тут денег, но об этом не говорят чето..
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Депутат, впійманий на подвійному громадянстві, терміново визнав провину і вніс законопроект про легалізацію подвійного громадянства. Молімося, браття, щоб «правоохоронці» не викрили ненароком якогось депутата - педофіла…

😳
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Тут відразу обзаведуться паспортами з куркою, а ********* прийде сюди спасать мальчіков в трусіках з такими паспортами.
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Подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2230https://uploads.disquscdn.com/images/68898113a0d54225db95881be9f6ee1d346f0696c8b2aba5687a6b45fff6feb2.png
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А для чого розроблена така річ як вид на проживання? тільки кацапи такі як клімкін не розуміють цього, що приїзджаючи до УКраїни є можливість працювати не маючи громадянства, як у європейських странах, америці, Канаді! Чемодан вокзал московіяб №бучий клімкін!!!
P.S. Громадянсьво не тільки права але ще обов'язки, про це не треба забувати усім хто хоче мати 2 та більше громадянств
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На х подвійне громадянство в Україні. То бішь - на хлорку нам то подвійне громадянство, ми що страна - офшор?
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Кто то может объяснить, каким образом двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов?
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На двух работах будут работать.
Вот был у нас такой президент Янукович.
У нас работал президентом,а на Московии занимался профессионально тенисом.
Причем одновременно.
Двойное гражданство позволяет такие вещи.
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Павло! Розумно буде прийняти закон по подвійне громадянство з Польщею таким чином: будь-хто з бажаючих громадян двох держав можуть реєструватись у другій державі, як громадяни, і жити на дві держави.
Польща має найбагатший генетичний банк білої раси. На Польщі можна прокатати цей закон, і якщо він буде ризикувати спричинення міждержавного хаосу, обмежити закон Польщею, бо тут однозначно переваги поєднання генетичних банків держав будуть у рази більшими, ніж збитки.

У випадку вдалого застосування, наступними такими державами можуть бути Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Норвегія.
Наступна хвиля дозволу -- Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Сербія, Македонія, Грузія.
Наступні держави--Іспанія, Португаллія, Франція, Германія.
Ізраїль, само собою. Тут закон легалізує наявну широку практику, яка вже набула практичного застосування.
Чому Ізраїль у останню чергу, бо він може ув'язатись у війну у Сирії, що спричинить загрозу арабського терору до закордонних, українських легальних євреїв.
От, коли євреї переможуть сирійців, іранських союзників, спільними зусиллями, тоді закон можна узгоджувати з Ізраїлем.

Італію ігнорувати, там два хохли, а три гетьмани, як і в Україні.
Ігнорувати Швейцарію, маленькі держави, офшори, тихі гавані. Там і так гніздяться усякі українські недобрі редиски, без закону, та ще й дозволити їхній паразитизм рантьє? Хай краще паразити великі хабарі платять.
Ігнорувати ісламські держави. Хай я буду "фашистом", та я, капітул Азії, забороняю це і попереджаю про катастрофу для України у випадку порушення мого попередження.
Коли кордони України сягнуть Казахстану, тоді кавказські ісламські держави Малинового Клину України увійдуть у загальноукраїньску федерацію, тоді, у іншу епоху, діятиме нова, федеральна Конституція України від Дунаю до Казахстану.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов, - Климкин
 
 
 
 
 
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