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 Происшествия, Авто
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 Патрульные в Киеве поймали на вождении автомобиля в нетрезвом виде следователя ГБР

Следователя Государственного бюро расследований был пойман полицией на вождении автомобиля в нетрезвом виде в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)", - говорится в сообщении.

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Управление внутреннего контроля ГБР начало проверку данного инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3113917
 
 
 Топ комментарии
 
Чергові потужні наслідки потужних реформ.
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соевая армия забухала - остался месяц с хвостиком .вот только петя свалит например а остальные ? Только Ростов или Венесуэлла
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Еще и поработать не успел, а уже отметился своим убожеством. Что за система отбора? Гнать с волчьим билетом!
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Чергові потужні наслідки потужних реформ.
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соевая армия забухала - остался месяц с хвостиком .вот только петя свалит например а остальные ? Только Ростов или Венесуэлла
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Еще и поработать не успел, а уже отметился своим убожеством. Что за система отбора? Гнать с волчьим билетом!
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Человек отвечающий за безопасность страны - пьяный камикадзе за рулем.
Ля реально уже на таком можно бизнес делать. Приглашать иностранцев на такие спектакли. Отбоя в зрителях не будет.
Что хочешь есть. Вплоть до президента-зека. Кста, кто знает, есть хоть ещё одна страна в мире, в которой президентом был бывший зек?( ЮАР и политический заключенный не считается ).
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Неужто все бухают постоянного, все так плохо?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульные в Киеве поймали на вождении автомобиля в нетрезвом виде следователя ГБР
 
 
 
 
 
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