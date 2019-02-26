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 США заблокировали доступ к интернету российской "фабрике троллей" во время выборов в Конгресс в прошлом году, - The Washington Post

Пентагон заблокировал доступ в интернет во время выборов в Конгресс США российскому "Агентству интернет-исследований" - так называемой фабрике троллей.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США, Пентагон осуществил кибератаку против "фабрики троллей", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Другими словами, они выключили "Агентство интернет-исследований" от интернета. Они просто вырубили их", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает издание, это первая подобная операция Соединенных Штатов против России.

Отмечается, что в Пентагоне считали, что таким образом исключили возможность проведения избирательной кампании в Конгресс, которая ставила бы под сомнение результаты.

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Напомним, осенью прошлого года в США прошли промежуточные выборы. Демократическая партия США по итогу промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в Палате представителей - нижней палате американского парламента, а республиканцы смогли оставить за собой верхнюю палату - Сенат.

Источник: https://censor.net.ua/n3113914
 
 
 Топ комментарии
 
Вырубите их полностью, не стесняйтесь
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В пригожинский сортир кинуть гранату. Хай воняет на Оптиков.4.
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Не промахнитесь: «РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2».

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ольгинские = савушкинские ботьі перебрались на Лахту -2
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---

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Странно, правительство набрало оттуда порохоботов, но лозунги с кацапскими пропагандонами одинаковые почему то у зрадюков. Хм.
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А что тут странного, зрадюками порохоботы называют всех украинцев выступающих против кацапов и их агентов в Украине, для кацапов все эти люди зрадюки, а кто за, те так называемые мышебратья. Что касается схожести, то тут все наоборот, но кацапы только и делают, что сваливают то, что делают сами на других, это исконная тактика кремля во всех своих грехах обвинять всех воккруг.
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кацапы только и делают, что сваливают то, что делают сами на других, это исконная тактика ...

Дрюня,не пались.
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ЛІКНЕП:
«ПОРОХОБОТЬІ.Термін «порохоботьі» було створено у 2015 році, коли в Росії зрозуміли, що завдяки приходу до влади проукраїнських сил на чолі з Порошенком, війсковим шляхом Україну не перемогти. Термін «порохобот» вигадав росіянин, радник Путіна Андрєй Ілларіонов, коли зрозумів, яку небезпеку для Росії становить Порошенко. Термін «порохоботьі» активно використовується кремлеботами з ботоферми Лахта -2, та тими політсилам, які: «Мьі, за Украіну, но бєз бандєровцев, і чтоб дружіть с Росієй, і русскій язьік второй государствєнньій, і что б каратєлі, напавшіє на народ Дамбасса, понєслі суровоє наказаніє... ». До 2015 року, замість терміну «порохоботи», боти ФСБ, та місцеві україножери і путінолюби, використували термін «СВИДОМИТЬІ».

ПОРОХОБОТИ ЦЕ ТІ, ХТО РОЗУМІЮТЬ, ЩО НІЯКОЇ РІЗНИЦІ МІЖ ****** І ЙОГО НАРОДОМ НЕМАЄ !
Кажемо ***** - розуміємо россія, кажемо - россія, розуміємо, ***** !
Так ЗРОЗУМІЛО?

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Ну вот, началась перекличка ольгинцев, три отметилось в открытую под моим комментом, один воспользовался властью модератора и затер абсолютно правдивый комментарий который не содержал ничего оскорбительного или запрещенного, разве что задевал чувства ольгинских троллей, но на этом ресурсе ольгинцев и лахтинцев задевать видимо нельзя, это друзья украинской власти, учту, что это ваш канал СМИ.
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а чего Петя не блокирует?Вот в чем вопрос
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теперь ясно, почему ***** и ******* хистерили - мол могут всю рашку в нужный момент от нета отключить, по правде, отключили бы, то тут люди могли бы побеседовать.
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Скорее бы уже.
А то тяжко на их мучения смотреть.
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как вспомнишь знатного хакера полтора степана, так сразу начинаешь думать, шо возмездие сыграло сним злую шутку
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Как можно отключить домен, если ,скажем, он в Зимбабве находидтся??? Может просто вальнули ольгинцев DOS-атакой в рамках кибербезопасности.
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Як що так то йогшо мабуть і американці встановлювали у рамках своїхбагатьох благодійних місій яких у США тисячи по всьому світу, це ж не кацапи які зброю роздають маргіналам по всьому світі замість знань і харчів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША заблокировали доступ к интернету российской "фабрике троллей" во время выборов в Конгресс в прошлом году, - The Washington Post
 
 
 
 
 
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