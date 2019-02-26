 США заблокировали доступ к интернету российской "фабрике троллей" во время выборов в Конгресс в прошлом году, - The Washington Post

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников США, Пентагон осуществил кибератаку против "фабрики троллей", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Другими словами, они выключили "Агентство интернет-исследований" от интернета. Они просто вырубили их", - сказал собеседник агентства.
Как отмечает издание, это первая подобная операция Соединенных Штатов против России.
Отмечается, что в Пентагоне считали, что таким образом исключили возможность проведения избирательной кампании в Конгресс, которая ставила бы под сомнение результаты.
Напомним, осенью прошлого года в США прошли промежуточные выборы. Демократическая партия США по итогу промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в Палате представителей - нижней палате американского парламента, а республиканцы смогли оставить за собой верхнюю палату - Сенат.
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https://www.youtube.com/watch?v=vtoGiG3COHk
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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Дрюня,не пались.
«ПОРОХОБОТЬІ.Термін «порохоботьі» було створено у 2015 році, коли в Росії зрозуміли, що завдяки приходу до влади проукраїнських сил на чолі з Порошенком, війсковим шляхом Україну не перемогти. Термін «порохобот» вигадав росіянин, радник Путіна Андрєй Ілларіонов, коли зрозумів, яку небезпеку для Росії становить Порошенко. Термін «порохоботьі» активно використовується кремлеботами з ботоферми Лахта -2, та тими політсилам, які: «Мьі, за Украіну, но бєз бандєровцев, і чтоб дружіть с Росієй, і русскій язьік второй государствєнньій, і что б каратєлі, напавшіє на народ Дамбасса, понєслі суровоє наказаніє... ». До 2015 року, замість терміну «порохоботи», боти ФСБ, та місцеві україножери і путінолюби, використували термін «СВИДОМИТЬІ».
ПОРОХОБОТИ ЦЕ ТІ, ХТО РОЗУМІЮТЬ, ЩО НІЯКОЇ РІЗНИЦІ МІЖ ****** І ЙОГО НАРОДОМ НЕМАЄ !
Кажемо ***** - розуміємо россія, кажемо - россія, розуміємо, ***** !
Так ЗРОЗУМІЛО?
А то тяжко на их мучения смотреть.
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