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Все про:Евровидение (679) конкурс (764)

 Общественное ведет переговоры с группой Kazka об участии в "Евровидении", но может и отказаться от отправки участника, - член правления Кольцова

Украина может отказаться от отправки исполнителя на песенный конкурс "Евровидение 2019".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" 26 февраля заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

На вопрос, кто может быть представителем Украины после отказов победительницы нацотбора Maruv и группы Freedom-jazz, занявшей второе место, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

По ее словам, Общественное ведет переговоры с группой Kazka об участии в конкурсе.

"Но мне кажется, сейчас это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", – сказала Кольцова.

Она также отметила, что уже к 8–10 марта НОТУ и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Позже стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром во вторник, 26 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113913
 
   
 Топ комментарии
 
Украина может отказаться от отправки исполнителя на песенный конкурс "Евровидение 2019" - а вот это самое правильное на данный момент решение.
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Лично меня больше беспокоит, чтобы Украина не "слилась" в гораздо более значимых грядущих событиях.
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Пошлите эту попсу на хер. А Украина не пропадёт.
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Казка повинна відмовитись і думаю, що так і зробить хоч би із солідарності, і це буде правильно.
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Да насрать на это евровидение. Если кто не хочет подписывать контракт по продвижению страны (а не ее позору) , значит посылать всех нах
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MARUV сказала, що їй запропонували три країни виступити на Євробаченні. Буде прикольно, якщо поїде і переможе. І буде цікаво, що тоді напишуть ті, хто всі ці дні змішував її лайном?
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Ну що напишуть? Продовжуватимуть змішувати з лайном, такі люди...
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Так что,можно и пи@.ой подмахнуть ради победы и ляшки на публику показать...Голос ведь не важен.
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Мы уже перемагали с нормальными композициями. С порно пускай другие перемагают
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Правильно! Всех послать. У нас в этом году такие 2 конкурса будут, что Европа ахнет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбщественное ведет переговоры с группой Kazka об участии в "Евровидении", но может и отказаться от отправки участника, - член правления Кольцова
 
 
 
 
 
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