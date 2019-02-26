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 Политика Украины
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 На территории оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца, - Денисова

В оккупированном Россией Крыме незаконно удерживаются 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка, незаконно захваченных в Керченском проливе в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников в России рассказала, что в результате военных действий, которые продолжаются уже 5 лет, 10 тыс. человек были убиты и 24 тыс. получили ранения.

"34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 - на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и созданы надлежащие условия содержания", - сообщила Денисова.

Кроме того, Денисова отметила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится в сверхкритическом состоянии и требует врачебного вмешательства, а Эдем Бекиров - инвалид I-й группы, который нуждается в ежедневном медицинском уходе. Также она напомнила, что место пребывания Владимира Балуха до сих пор остается неизвестным. Кроме того, омбудсмен напомнила об украинских моряков, которые незаконно удерживаются в РФ. Она подчеркнула, что трое моряков при захвате российской стороной были ранены, и им нужно срочное лечение.

Омбудсмен призвала продолжить давление на Россию в безусловного освобождения военнопленных. И подтвердила готовность Украины к любому обмена граждан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113912
 
 
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А если их не менять вообще ? Ваши точки зрения ? Просто нужно когда то заканчивать этот бизнес похожий на войну .Или войну похожую на бизнес ....
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Просто забивают новостной поток в рубрике "Власть патриоты". Думаю моряков вернут до конца выборов, возможно даже до первого тура, если Петю гасить будут историями о корупции.
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Печальнее всего,что уже погибло и пропало безвеси большое колличество людей.Цифру не помню.А самое страшное,что от рашистов можно ожидать всего.Для того,чтобы минимизировать количество лояльного к Украине население,эти рашистские твари готовы на всё без исключения и горя с бедой они ещё понаделают.Вы только посмотрите,что они вытворяют со своими"неблагонадежными"гражданами!Там с"террористами"и их жертвами не церемонятся,а как известно,как раз коренные народы у них приравниваются к террористам и экстремистам.При этом рашисты целеноправленно провоцируют крымских татар,да и всех кого нужно.А тут цель одна минимум устрашение(это уже пройденный этап)максимум выживание с территтории Крыма или физическое уничтожение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа территории оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца, - Денисова
 
 
 
 
 
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