 Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины". СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минфина.
"Уже на этой неделе у Верховной Рады будет возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращать уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в реестры, необходимые для эффективной реализации его полномочий", - говорится в сообщении.
В министерстве уверены, что принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине.
Призываем народных депутатов принять эти проекты законов и, как результат, расширить возможности для экономического роста в Украине.
хрен вас, лукавых-картавых знает,что вы там запакетили, чтоб не впихнули под шумок невпих*емое...
(успеть за 30 дней... ой, много ж надо успеть..., да?)
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Климкин заявил, что Украине необходимо разрешить двойное гражданство
Сьогодні о 21:06•Гордон
Благодаря двойному гражданству в Украину могли бы приехать профессионалы из-за рубежа, чтобы помочь с реформами, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.В Украине следует разрешить двойное гражданство, заявил 26 февраля на брифинге в Одессе министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНИАН.
"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно..."
Промислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Згідно з повідомленням, у січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (з урахуванням сезонного фактору).
Крім того, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року цей показник (скоригований на ефект календарних днів - ЕП) знизився на 2,9%.
все що потрбно знати про чергові досягнення будкобудівників.