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 Политика Украины
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Все про:ВР (22667) законопроект (2012) Минфин (1268)

 Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины". СПИСОК

Министерство финансов призывает народных депутатов принять ряд законопроектов, чтобы "расширить возможности для экономического роста в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минфина.

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"Уже на этой неделе у Верховной Рады будет возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращать уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в реестры, необходимые для эффективной реализации его полномочий", - говорится в сообщении.

В министерстве уверены, что принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине.

Призываем народных депутатов принять эти проекты законов и, как результат, расширить возможности для экономического роста в Украине.

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Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности Украины 01

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Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113911
 
 
 Топ комментарии
 
В кратце - ДАЙТЕ НАМ КРАСТИ ЩЕ!
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от не нравиться мне слово - пакетами-
хрен вас, лукавых-картавых знает,что вы там запакетили, чтоб не впихнули под шумок невпих*емое...
(успеть за 30 дней... ой, много ж надо успеть..., да?)
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соевые объясните, как ваш шыкаладный глаз пять лет жил без закона о защите инвесторов, а сейчас он ему очень понадобился? Или было еще не время и нужно было немного потерпеть?
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Как говорит Скрипін - Їх_треба_дебади!
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соевые объясните, как ваш шыкаладный глаз пять лет жил без закона о защите инвесторов, а сейчас он ему очень понадобился? Или было еще не время и нужно было немного потерпеть?
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от не нравиться мне слово - пакетами-
хрен вас, лукавых-картавых знает,что вы там запакетили, чтоб не впихнули под шумок невпих*емое...
(успеть за 30 дней... ой, много ж надо успеть..., да?)
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там блок панамских патрыотов на всех обижен, грят обозвали нас земляными червяками, теперь извиняйтесь, а без извинений все в пролете, от такая вот загогулина
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Сегодня Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников.....
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ЧИМ БЛИЖЧЕ ВИБОРИ, ТИМ ДАЛІ В ЛІС. ДАЛІ. ЩЕ ДАЛІ.
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Климкин заявил, что Украине необходимо разрешить двойное гражданство
Сьогодні о 21:06•Гордон

Благодаря двойному гражданству в Украину могли бы приехать профессионалы из-за рубежа, чтобы помочь с реформами, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.В Украине следует разрешить двойное гражданство, заявил 26 февраля на брифинге в Одессе министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНИАН.

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно..."
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блок панамских пацанофф решил легализоваться. Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины" - Цензор.НЕТ 4339
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Сегодня Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников. И какой дурак теперь вложит в Украину хоть 1$ ???
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вопрос на засыпку. А что за всю историю Украины ктото вложил хоть один доллар?
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В Україні погіршився один з ключових економічних показників
Промислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Згідно з повідомленням, у січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (з урахуванням сезонного фактору).
Крім того, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року цей показник (скоригований на ефект календарних днів - ЕП) знизився на 2,9%.

все що потрбно знати про чергові досягнення будкобудівників.
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это ни о чем. потому что нету в природе никакого промыслового выробныцтва и тем более оно никак не связано с жизнью народа Украины. Это терминология лиц щироукраинской реформаторской национальности. Так же к стати как и ввп.
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Нове обличя нашого промислового виробництва і економіки....
Минфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины" - Цензор.НЕТ 2433
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин просит ВР поддержать восемь законопроектов, необходимых для "сохранения макрофинансовой стабильности Украины". СПИСОК
 
 
 
 
 
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