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 Спорт, Фоторепортаж
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Все про:Паралимпиада (179) спорт (1695)

 Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде

Национальная паралимпийская сборная Украины по зимним видам спорта с 42-мя наградами (9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей) стала первой на чемпионате мира, который проходил в канадском городе Принс-Джордж.

Сегодня наши паралимпийцы вернулись домой, где их торжественно встретили в аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 01

Заметим, что во все соревновательные дни, украинские паралимпийцы ни разу не уступили первое место в общекомандном зачете. В частности, в последний день соревнований, наши спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые.

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В общем 13 из 19 спортсменов, которые представляли Украину на этом чемпионате мира, завоевали высокие награды, 7 из них - золотые.

Больше всего медалей в составе сборной Украины завоевали Людмила Ляшенко, Тарас Радь и Оксана Шишкова.

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 02

Сразу четыре золотые медали у Людмилы Ляшенко (три в биатлоне и одна в лыжных гонках).

Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде 03

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Тарас Радь выиграл 6 наград, из которых 3 золотые медали в биатлоне. Оксана Шишкова также добыла 6 наград, из которых одно "золото" в лыжных гонках.

Источник: https://censor.net.ua/n3113910
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы, мои поздравления!!! Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде - Цензор.НЕТ 1059 Паралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде - Цензор.НЕТ 5980
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Пишаємось вами та дякуємо. Бо ви є лицем України, а не бариги при владі.
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ой, какие молодцы! настоящие победители...олимпийцы... бойцы!!
спасибо! спасибо за волю, силы и мужество, за труд и победы, за жовто-блакитный, взметнувшийся ввысь над пьедесталом...
дякуємо, хлопчики і дівчатка! перемог вам у спорті і щастя у житті... тримайтеся!!!
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Пишаємось вами та дякуємо. Бо ви є лицем України, а не бариги при владі.
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По инвалидам у нас вообще страна всегда была недосягаема. Чего стоят паралитик-Кернес, баба Юля на кресле-каталке, министр с сердечным приступом под одеялом, вечно голодающая (но никак не избавляющая от жира на щеках и заднице) Савченко...
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паралимпийцы у нас в верховной зраде - а это мужественные и сильные люди...
вопреки всему и всем победители!
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да уж Гепу Кернеса давно пора на Олимпийские игры отправлять, пусть крутит педали. А не захочет - сделать ему обрезание за счет бюджета
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ой, какие молодцы! настоящие победители...олимпийцы... бойцы!!
спасибо! спасибо за волю, силы и мужество, за труд и победы, за жовто-блакитный, взметнувшийся ввысь над пьедесталом...
дякуємо, хлопчики і дівчатка! перемог вам у спорті і щастя у житті... тримайтеся!!!
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С у п е р! Молодчины!
Эти ребята достойны того, дабы быть тренерами-наставниками-консультантами (и проч. и проч.) у наших здоровых сборников, у которых хрунячески чего-то всё не клеится. А ведь можно. Было бы желание да воля к победе.
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Цензор.НЕТНовостиСпортПаралимпийская сборная Украины заняла 1 место на чемпионате мира по зимним видам спорта в Канаде
 
 
 
 
 
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