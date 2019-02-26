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 Общество
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Все про:НАБУ (2605) Верховный Суд (689) Укрнафта (187)

 Верховный Суд постановил, что "Укрнафта" не имеет права поставлять нефть без предоплаты, - НАБУ

Большая палата Верховного Суда поддержала окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять нефть без предварительной оплаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро, речь идет об около 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 7,5 млрд грн. Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, которое расследует соответствующую коррупционную схему.

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Уточняется, что в феврале 2018 года одна из компаний обратилась в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Кабмину. "Эта структура, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО "Укрнафта", настаивала на необходимости признать незаконными пункты постановления Кабмина, которые обязывали госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты. Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году", - говорится в сообщении.

В том же месяце ОАСК, а в июне - и Киевский апелляционный административный суд (КААС), удовлетворили иск. "В июле 2018 года КМУ подало в Верховный Суд кассационную жалобу на решение КААС, к которой присоединилось Национальное бюро. Верховный Суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы Кабмина.

Своим решением ВС фактически подтвердил аргументированность позиции Национального бюро о необходимости защиты интересов государства. То есть, это решение усилит способность НАБУ по вопросам отстаивания интересов государства и возмещения убытков за уголовные правонарушения. В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - уточняют в НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113909
 
 
 Топ комментарии
 
Не нормально . Получили на 7 млрд. Оплатили 50 лимонов. Так почему же не быть богатым.
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Прості українські злодії пр и владі.
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ты пока на украинском сайте сидишь в тебя путин может войти незаметно Верховний Суд постановив, що "Укрнафта" не має права постачати нафту без передоплати, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5408
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Не нормально . Получили на 7 млрд. Оплатили 50 лимонов. Так почему же не быть богатым.
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Прості українські злодії пр и владі.
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Це якраз злодії яких нагнали.
Коломойша з подачі Жульки п`ять років славно подерибанив Укрнафту...
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НАБУ сколько дел в суд предало о коррупции в самой коррупционной стране Европы?Пора менять руководство
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На кого вы все время всех поменять хотите ? Ну такое балабольство сопливое.Вы за плюсиками своего бреда сюда приходите.Где их взять,если вы даже ни ОДНОГО имени назвать не можете.
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ты пока на украинском сайте сидишь в тебя путин может войти незаметно Верховний Суд постановив, що "Укрнафта" не має права постачати нафту без передоплати, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5408
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возможно незаметно....детство Никиты))
Вы ИМЯ хоть ОДНО вспомнили? Или вы за Украину из рязанской деревни пишите и никого не знаете в политике Украины? Все время голову крутите куда угодно.
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та у них там этой нефти -просто завались, вот и шлют кому попало без предоплаты
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Мало 51,7 миллионов.А вообще,надо ещё содрать бабки за потраченное на них время и деньги.И штрафы впаять такие,чтоб аж уши заворачивались.
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Укрнафта сначала продала нефть фирме-прокладке, с обязательством заплатить через 5 лет. А потом через год Укрнафта перечислила этой же фирме несколько миллиардов гривен для покупки нефти, с обязательством поставки этой нефти через несколько лет. Как понимаете ни денег ни нефти Укрнафта не получила...Беня обнес компанию до нитки.
За такое в США топ менеджеры Укрнафти получили бы лет по 100 тюрьмы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВерховный Суд постановил, что "Укрнафта" не имеет права поставлять нефть без предоплаты, - НАБУ
 
 
 
 
 
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