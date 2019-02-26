 В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВРУ.
В сообщении отмечается: "Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины.
В соответствии с требованиями Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.
На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины".
На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин
Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
2 год
От що мені подобається в Порошенку, що попри всі ці спроби хоч якось дискредитувати його, він робить свою важливу для країни справу, тим самим показуючи блазням хто вони є насправді.
Поки в інтернетах майстри фотошопу і озвучки намагаються хоч якось вплинути на рейтинги Порошенка і провести до влади проросійського кандидата/кандидаткиню з допомогою чергового 16452-го "розслідування", Порошенко проводить переговори з Волкером на борту американського есмінця, який ввійшов в порт Одеси.
І що цікаво: в усіх цих всіх спробах натягнути сову на глобус, приліпивши прізвище Порошенко до якихось давно відомих фактів, найгидкішим є не сам факт маніпуляцій, накидувань і бажання прив'язати неприв'язуване. Найгидкішим є те, що всі ці маніпуляції намагаються прив'язати нібито до турботи про армію, турботи про країну, про майбутнє.
Тобто, рєбят, які так турбуються про армію зовсім не хвилює, що головнокомандувачем може стати шут Бені, який повзає на колінах перед х-лом і отримує бабло з кремлівського бюджету. Їх не хвилює, що інша конкурентка Порошенка у свій час взагалі ту армію розпродала.
Тобто, рєбят, які так турбуються про армію, не хвилюють ті десятки чи навіть сотні мільйонів особистих гривень Порошенка, які він вклав в армію і оборону. Але ж то обов'язково треба прив'язати його прізвище до якихось дрібних відкатів, якихось дрібних чиновників, які ще треба довести їхнім друзям з НАБУ, що вже 2 роки розслідують справу.
Тобто, рєбят, які так турбуються про країну і майбутнє, не цікавить безпека, курс на НАТО і ЄС, не цікавить доля антипутінської коаліції, не цікавлять санкції проти кремля, не цікавить доля судів над кремлем і Газпромом. Чи може хтось з них вірить, що шут чи пенсіонерка будуть все це робити?
Але ж ні. То треба всім розказати про свою турботу про армію і запостити бруд, з обов'язковою прив'язкою до того, хто її відбудував фактично з нуля.
І це не дивно, бо закладений за цих 5 років фундамент в усіх сферах і економічний ріст, прогнозований МВФ, СБ, а також дорослішання суспільства, не дадуть змогу провести контрреволюцію пізніше, на другому терміні президентства Порошенка. Тому треба вискакувати зі штанів саме зараз, вже самим фактом свого "розслідування" заперечуючи його мотиви.
Розкрадає державу...
Кум пуйла Медведчук назаначен лично Порошенко своим представителем в Минске...
От так то малята, будьте електоратом а не лохокторатом. Читайте памятки з гібридної війни та інформаційної безпеки (можна з поліції, СБУ, мінстеця або іноземні)
Преступник должен отвечать за свои преступления, хоть за день, хоть за месяц до выборов... в любое время.
Меняйте методички, рыги.
Тандем Медведчук - Порошенко: картина шоколадом. Частина друга.
Проте, як приватні структури людей Медведчука охороняють ключові державні об'єкти, всупереч Постанові Кабміну. А його бізнес-активи нарощуються потужними темпами.
Ми встановили нові шокуючі факти, котрі ще чіткіше зв'язують в єдину структуру цілу низку компаній паливного ринку і не тільки, підконтрольні куму Путіна. Під них "зачистили" ринок, вони постачають нафту, дизпалива, зріджений газ тощо, виграють мільярдні тендери і охороняють державні об'єкти, котрі використовують у своїх цілях. Це при тому, що Постанова Кабміну забороняє охоронні ці об'єкти приватним структурами. Та Медведчуку зараз в Україні можна все! Вивчаймо, щоб розуміти як "рука Путіна" при допомозі влади залізла у наші кишені. І як їм допомагають топ-менеджери з Галичини…
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