 В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВРУ.

В сообщении отмечается: "Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". ВИДЕО

В соответствии с требованиями Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко