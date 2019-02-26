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 Политика Украины
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Все про:ВР (22667) импичмент (305)

 В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

В Раде подписано распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВРУ.

В сообщении отмечается: "Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр  Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". ВИДЕО

В соответствии с требованиями Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3113908
 
   
 Топ комментарии
 
Соя, вопрос на логику. Если хуйло топит против пеци, то почему он через кума хуйла на своем гавно канале не розскрыл схему покупки кацапских запчастей для армии, а это зделали украинские журналисты?
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Эти мелкие пакости, не помогут преступнику Порошенко...
31 марта народ Украины аннулирует этого мародёра.
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Ось як все просто,бланки онульвані,петрусь не винний))Це мабуть і справді кінець самовисуванця))
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Сколько здесь желающих восстановливать данбасскую и луганскую афтаномные области Украины.
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каким образом ани это могут сделать?
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теперь, когда стало ясно что Алексеевичь со вторым туром пролетает полномасштабное вторжение в Украину со стороны Рачки обеспеченно.
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«Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.»
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Спамят даже Волкера . Чем же Волкер виноват ,зрадоботы ?
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и кто же из кандидатов станет договариваться с Рачкой про мир?
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у Порошенки
На патриотизм стали напирать. Значит воруют, проворовались... М.Е. Салтыков-Щедрин

Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
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С патриотизмом это к Ляшку , он любит сепаров ловить .
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Mason Lemberg
2 год

От що мені подобається в Порошенку, що попри всі ці спроби хоч якось дискредитувати його, він робить свою важливу для країни справу, тим самим показуючи блазням хто вони є насправді.
Поки в інтернетах майстри фотошопу і озвучки намагаються хоч якось вплинути на рейтинги Порошенка і провести до влади проросійського кандидата/кандидаткиню з допомогою чергового 16452-го "розслідування", Порошенко проводить переговори з Волкером на борту американського есмінця, який ввійшов в порт Одеси.

І що цікаво: в усіх цих всіх спробах натягнути сову на глобус, приліпивши прізвище Порошенко до якихось давно відомих фактів, найгидкішим є не сам факт маніпуляцій, накидувань і бажання прив'язати неприв'язуване. Найгидкішим є те, що всі ці маніпуляції намагаються прив'язати нібито до турботи про армію, турботи про країну, про майбутнє.
Тобто, рєбят, які так турбуються про армію зовсім не хвилює, що головнокомандувачем може стати шут Бені, який повзає на колінах перед х-лом і отримує бабло з кремлівського бюджету. Їх не хвилює, що інша конкурентка Порошенка у свій час взагалі ту армію розпродала.
Тобто, рєбят, які так турбуються про армію, не хвилюють ті десятки чи навіть сотні мільйонів особистих гривень Порошенка, які він вклав в армію і оборону. Але ж то обов'язково треба прив'язати його прізвище до якихось дрібних відкатів, якихось дрібних чиновників, які ще треба довести їхнім друзям з НАБУ, що вже 2 роки розслідують справу.
Тобто, рєбят, які так турбуються про країну і майбутнє, не цікавить безпека, курс на НАТО і ЄС, не цікавить доля антипутінської коаліції, не цікавлять санкції проти кремля, не цікавить доля судів над кремлем і Газпромом. Чи може хтось з них вірить, що шут чи пенсіонерка будуть все це робити?
Але ж ні. То треба всім розказати про свою турботу про армію і запостити бруд, з обов'язковою прив'язкою до того, хто її відбудував фактично з нуля.
І це не дивно, бо закладений за цих 5 років фундамент в усіх сферах і економічний ріст, прогнозований МВФ, СБ, а також дорослішання суспільства, не дадуть змогу провести контрреволюцію пізніше, на другому терміні президентства Порошенка. Тому треба вискакувати зі штанів саме зараз, вже самим фактом свого "розслідування" заперечуючи його мотиви.
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...він робить свою важливу для країни справу...

Розкрадає державу...
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А твоя дочка *****. У Раді анулювали бланки для збору підписів про імпічмент Порошенка - Цензор.НЕТ 216 Рішення суду покажи, балабол.Шо в тебе-злидня вкрав Порошенко?
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То что и янукович... Порошенко ворует будущее украинцев... своим воровством Порошенко убивает украинских воинов.
У Раді анулювали бланки для збору підписів про імпічмент Порошенка - Цензор.НЕТ 6575
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А ще він украв сонце,бо на дворі зараз темно. У Раді анулювали бланки для збору підписів про імпічмент Порошенка - Цензор.НЕТ 2074 Переклади на совою кцпську-йолоп як не намагався,не наздогнав хортів.
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Зайдите на Твиттер Порошенко ,прочитайте твиты русни и поймете что он все делает правильно.
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Русня за Порошенко... Им нужно что бы он внутри уничтожал Украину, путём коррупции и воровства.
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«Спецпосланник Госдепартамента США Курт Волкер считает, что Россия стремится отстранить нынешнего президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.»
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Порошенко - лучший друг пуйла и напарник по уничтожению Украины...
Кум пуйла Медведчук назаначен лично Порошенко своим представителем в Минске...

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Порошенко приехал в Минск спасать Украину , брехун
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Маразм крєпчаєт ! Без пяти хвилин переможці президентських виборів Тимошенко з Ляшком розпочинають імпічмент і розстріли майже екс-президента Порошенка, за місяць до його програшу. Ну і навіщо цей цирк, на кого він розрахований ? Якщо ви вже такі рейтингові потужні кандидати потерпіть 34 дні, а імпічмент набагато довша процедура і самим бюдетнями нічого не вирішується. Треба визнати винним у держзраді, пройти Конституційний і Верховний суди.
От так то малята, будьте електоратом а не лохокторатом. Читайте памятки з гібридної війни та інформаційної безпеки (можна з поліції, СБУ, мінстеця або іноземні)
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Преступлениям Порошенко как изменнику Украины нет оправдания и срока давности...
Преступник должен отвечать за свои преступления, хоть за день, хоть за месяц до выборов... в любое время.
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Преступления доказывают в судах а не на цензоре .
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- точная цитата рыговской власти во время Майдана...
Меняйте методички, рыги.
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Что орешь как потерпевший? Чем зря орать, повесься в знак протеста .
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Порошенко, у тебя истерика... прийми таблетку и готовься )
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Ау "патріоти"!!!!

Тандем Медведчук - Порошенко: картина шоколадом. Частина друга.
Проте, як приватні структури людей Медведчука охороняють ключові державні об'єкти, всупереч Постанові Кабміну. А його бізнес-активи нарощуються потужними темпами.
Ми встановили нові шокуючі факти, котрі ще чіткіше зв'язують в єдину структуру цілу низку компаній паливного ринку і не тільки, підконтрольні куму Путіна. Під них "зачистили" ринок, вони постачають нафту, дизпалива, зріджений газ тощо, виграють мільярдні тендери і охороняють державні об'єкти, котрі використовують у своїх цілях. Це при тому, що Постанова Кабміну забороняє охоронні ці об'єкти приватним структурами. Та Медведчуку зараз в Україні можна все! Вивчаймо, щоб розуміти як "рука Путіна" при допомозі влади залізла у наші кишені. І як їм допомагають топ-менеджери з Галичини…
Детали ТУТ: http://bit.ly/2SZkU6KУ Раді анулювали бланки для збору підписів про імпічмент Порошенка - Цензор.НЕТ 3398
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да , наваяли в ольгино к выборам багато , карлики щедро платят
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Эх только дорвется баба Юля до власти, да как полетят чартеры в разные стороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко
 
 
 
 
 
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