 Украинский воин Александр Мединцев погиб на Донбассе 25 февраля

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Около 13.00, по взводному опорному пункту одной из механизированных бригад, которая защищает Попаснянское направление, противник начал огонь из стрелкового оружия. Под прикрытием автоматного и пулеметного огня противник пытался приблизиться к нашей позиции.

Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор солдат Александр Мединцев сразу открыл огонь. Враг был остановлен и вынужден отступить. В то же время вражеская пуля оборвала жизнь нашего защитника.

За мужество солдат Александр Мединцев представлен к награждению (посмертно)".

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