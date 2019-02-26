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 Украинский воин Александр Мединцев погиб на Донбассе 25 февраля

25 февраля, на Попаснянском направлении зоны Операции Объединенных Сил, около 13.00 погиб солдат одного из подразделений Вооруженных Сил Украины Александр Мединцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС. 

В сообщении отмечается: "Около 13.00, по взводному опорному пункту одной из механизированных бригад, которая защищает Попаснянское направление, противник начал огонь из стрелкового оружия. Под прикрытием автоматного и пулеметного огня противник пытался приблизиться к нашей позиции.

Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор солдат Александр Мединцев сразу открыл огонь. Враг был остановлен и вынужден отступить. В то же время вражеская пуля оборвала жизнь нашего защитника.

За мужество солдат Александр Мединцев представлен к награждению (посмертно)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в районе проведения ООС. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3113905
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин Александр Мединцев погиб на Донбассе 25 февраля
 
 
 
 
 
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