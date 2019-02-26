 Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Антимонопольный комитет провел внеплановые выездные проверки пяти субъектов хозяйствования в рамках расследования дела, возбужденного по признакам совершения ООО "Ви Ай Пи департамент", ООО "Акцепт онлайн", ООО "О закупках" и ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения субъектами хозяйствования похожих действий, которые могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий", - написала Загребельская.
По данным госуполномоченного, получены следующие результаты проверок:
- ООО "НПП "Медирент" - директором ООО было отказано в предоставлении беспрепятственного доступа в помещения, местам хранения информации, компьютерам и т.д.; принимаются меры по открытию дела по признакам совершения обществом нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде создания препятствий работникам АМКУ в проведении проверки;
- ООО "Ви Ай Пи Департамент" - сотрудниками Комитета дважды осуществлен выезд, офис закрыт, кого-либо из работников не обнаружено;
- ООО "О закупках" - по трем известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества ;
- ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками комитета не было обнаружено указанного предприятия;
- ООО "Акцепт Онлайн" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества.
Расследование по делу продолжается.
уважно....
https://goo.gl/68SbLZ
😜
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/02/26/7093320/
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2018/01/6%D1%84y9nMrXpQqw.jpg
🤗
-"А щото за Закон такий і хто його писав?!"
-"Яценко й Хомутиник!"
І так скрізь! Беззаконня стало Законом! Продажні судді Ім"ям України виносять рішення про власну неосудність і недоторканність в справах виправдання олігархічного свавілля! Влада стала закритим клубом олігархів та їхніх поплічників (закони виписані так, що якщо ти чесний, порядний, талановитий, але не вхожий в касту крадіїв - то нагору тобі зась!) Україні вже не допоможе косметичний ремонт: тільки перезагрузка "а-ля Чілі-73" при контролі з боку гарантів (арбітрів) США, Канади, ВБ. Народ повинен поставити паразитів по-за законом, очиститись від них, і, лише тоді формувати владу в демократичний спосіб.
Слава Україні!