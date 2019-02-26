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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Хомутынник (114) Яценко (77) монополия (76) Антимонопольный комитет (281) Загребельская (22)

 Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов

Антимонопольный комитет провел внеплановые выездные проверки пяти субъектов хозяйствования в рамках расследования дела о монополизации рынка оценки имущества.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный комитет провел внеплановые выездные проверки пяти субъектов хозяйствования в рамках расследования дела, возбужденного по признакам совершения ООО "Ви Ай Пи департамент", ООО "Акцепт онлайн", ООО "О закупках" и ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения субъектами хозяйствования похожих действий, которые могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий", - написала Загребельская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Достигли дна": принятая ВР "патентная" поправка используется ФГИ для крышевания частных электронных площадок, которые выкачивают у налогоплательщиков миллионы гривен, - Загребельская

По данным госуполномоченного, получены следующие результаты проверок:

  1. ООО "НПП "Медирент" - директором ООО было отказано в предоставлении беспрепятственного доступа в помещения, местам хранения информации, компьютерам и т.д.; принимаются меры по открытию дела по признакам совершения обществом нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде создания препятствий работникам АМКУ в проведении проверки;
  2. ООО "Ви Ай Пи Департамент" - сотрудниками Комитета дважды осуществлен выезд, офис закрыт, кого-либо из работников не обнаружено;
  3. ООО "О закупках" - по трем известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества ;
  4. ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками комитета не было обнаружено указанного предприятия;
  5. ООО "Акцепт Онлайн" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оштрафовал госуполномоченную Антимонопольного комитета Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок ФГИ

Расследование по делу продолжается.

Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов 01
Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113904
 
 
 Топ комментарии
 
Забавное "ПО-НОВОМУ" вся страна платит дань несуществующим фирмам за несуществующие услуги.
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Ща порохоботы скажут, что он не причем, и закон обязывающий нотариусом брать с людей деньги этим фирмам он не подписывал, и вообще это дело гос.масштаба не заметила пготуратура, т.к. генпрокурор назначен йулькой и есть её кумом. И вообще-путин уже нападаэ.
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Антмонопльный комитет проснулся перед выборами бездельников давно гнать пора
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Забавное "ПО-НОВОМУ" вся страна платит дань несуществующим фирмам за несуществующие услуги.
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лучше пишите на польском особенно еврейское евреи гарный перевод получается Антимонопольний комітет здійснив перевірки корупційних майданчиків Яценка і Хомутинніка, які збирають гроші з оцінювачів та нотаріусів - Цензор.НЕТ 4522

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Отримати роботу в антимонопольці - за життя потрапити в мусульманський рай. Такі бабки річкою в кишені течуть.
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Поздно всрались,чи як....? Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов - Цензор.НЕТ 2904 Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов - Цензор.НЕТ 9096 Они должны уже давно на рее качаться! Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов - Цензор.НЕТ 144
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Ща порохоботы скажут, что он не причем, и закон обязывающий нотариусом брать с людей деньги этим фирмам он не подписывал, и вообще это дело гос.масштаба не заметила пготуратура, т.к. генпрокурор назначен йулькой и есть её кумом. И вообще-путин уже нападаэ.
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Судити треба в першу чергу міністра юстиції. Падлюки, до цього система працювала справно, гроші ішли в бюджет, а це за рік біля одного мільярда гривень. Та Хомутинник і Яценко за підтримки міністра Петренка (не без згоди прем'єра чи президента, бо такі гроші так не роздаються) незаконно забрали у держави реєстри та фактично крадуть гроші з бюджету. Як ви, читачі, думаєте, Петренко щось має із цього?
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Лещенко: как Яценюк лихо «наварил» доход в 1000% за шесть месяцев
https://goo.gl/68SbLZ
😜
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Да уж, а чё там Гройсманенко с его успехами по Евроинтеграции

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/02/26/7093320/
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-"У Яценка й Хомутиника - все за Законом!"
-"А щото за Закон такий і хто його писав?!"
-"Яценко й Хомутиник!"
І так скрізь! Беззаконня стало Законом! Продажні судді Ім"ям України виносять рішення про власну неосудність і недоторканність в справах виправдання олігархічного свавілля! Влада стала закритим клубом олігархів та їхніх поплічників (закони виписані так, що якщо ти чесний, порядний, талановитий, але не вхожий в касту крадіїв - то нагору тобі зась!) Україні вже не допоможе косметичний ремонт: тільки перезагрузка "а-ля Чілі-73" при контролі з боку гарантів (арбітрів) США, Канади, ВБ. Народ повинен поставити паразитів по-за законом, очиститись від них, і, лише тоді формувати владу в демократичний спосіб.
Слава Україні!
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а губищи у алии достойны более интеллектуальной работы
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"Нескучный" сегодня денек по новостям ….. и каких нам реформ еще не хватает б.... ?
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Це що твориться з оцінкою це повний п...., подаєш і не знаєш чи затвердять, а якщо не затвердять то 1100 грн в мусорку. Недавно помогав продавати ділянку батькам, вони реально продавали за 3000 у.е. а повернули з рекомендованною в 15000у.е. Де вони такі ціни там у.... знайшли. І ні оскаржити ні щось зробити... Рекет на чистому місці
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Скажите ,а кто и когда не грабил в особо крупных размерах ? Может кравчук Кучма ющенко бандюкович с рашистами и теперешние такие же !надежды нет …зелёнкин просто скоморох такого же вора Каломойского,а Юлька брехуха все они одна свора
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За результатами перевірок П.О.Порошенко вручив обом орден Ярослава Мудрого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов
 
 
 
 
 
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