 Антимонопольный комитет провел проверки коррупционных площадок Яценко и Хомутынника, который собирают деньги с оценщиков и нотариусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный комитет провел внеплановые выездные проверки пяти субъектов хозяйствования в рамках расследования дела, возбужденного по признакам совершения ООО "Ви Ай Пи департамент", ООО "Акцепт онлайн", ООО "О закупках" и ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения субъектами хозяйствования похожих действий, которые могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции в случае, если анализ ситуации на рынке товара опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий", - написала Загребельская.

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По данным госуполномоченного, получены следующие результаты проверок:

ООО "НПП "Медирент" - директором ООО было отказано в предоставлении беспрепятственного доступа в помещения, местам хранения информации, компьютерам и т.д.; принимаются меры по открытию дела по признакам совершения обществом нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде создания препятствий работникам АМКУ в проведении проверки; ООО "Ви Ай Пи Департамент" - сотрудниками Комитета дважды осуществлен выезд, офис закрыт, кого-либо из работников не обнаружено; ООО "О закупках" - по трем известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества ; ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками комитета не было обнаружено указанного предприятия; ООО "Акцепт Онлайн" - по двум известными АМКУ адресам сотрудниками Комитета не было обнаружено указанного общества.

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Расследование по делу продолжается.



