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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Россия (72140) санкции (7274) США (14694) Евросоюз (12317) Волкер Курт (376)

 США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

Соединенные Штаты и Евросоюз, как и раньше, согласны с необходимостью продолжения санкций против России, введенных из-за оккупации Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне следят за ситуацией с правами человека в Крыму. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что США никогда не признают оккупацию Крыма.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26-27 февраля находится с визитом в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113903
 
 
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А мы контрабас возим из параши в оборонпром.Разводим европейских лохов.
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Это нас они разводят как лохов.
Какие еще санкции?
Турбины сименс?
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значит ты один из преступников и твоё место на скамье подсудимых.
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***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому до останніх його днів...

Автор Далека Зірка, 28.05.2018
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да-да, все так говорят!
А сами предоставляете картинки десятилетней (всего-то, ага!) давности для иллюстрации мощи и вяличия расеюшки!
Снимки "Циркона" - вольный передёр боинговской ракеты Х-51
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Сихівський‏ @syhivskiy 2 часа назад

В Североморске горит большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
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В свете последних событий Штатам не лишнее «Джавелины» на украинских складах проинвентаризировать. А то, не ровен час, шоб не пришлось их выковыривать из собственных «Абрамсов».
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Йованович и Волкер прокатившие сегодня петьку на американском корабле видятся как соучастники петькиных схем и сокамерники в Гуантанамо
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судя по числу форумов сопротивление продлится, как минимум, лет этак сто или двести
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер
 
 
 
 
 
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