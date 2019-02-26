 США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России, - Волкер

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Американский дипломат отметил, что в Вашингтоне следят за ситуацией с правами человека в Крыму. Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что США никогда не признают оккупацию Крыма.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26-27 февраля находится с визитом в Украине.
Какие еще санкции?
Турбины сименс?
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.
Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.
Україна ... не прем'єр міністри.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.
Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому до останніх його днів...
Автор Далека Зірка, 28.05.2018
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