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 Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий

Лидер Национального Корпуса жестко отреагировал, комментируя расследование журналистов "BIHUS info", в котором говорится о причастности людей из окружения президента Порошенко, в частности, сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, к масштабному хищения бюджетных средств в оборонной сфере и российской контрабанды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: ""Это (расследование журналистов) должны видеть все. Каждый украинец и украинка, кто платит налоги, которые идут и на оборону, каждый солдат, который покупал снаряжение за свои, каждый волонтер, который годами мотается между фронтом и дома, каждая бабушка, которая с нищенской пенсии сбрасывала деньги на поддержку армии, каждая мать, потерявшая сына в войне на Востоке. Все".

 "22, мать его, года! Судя по харе, в добром здравии. На моих глазах 22-летние погибали на фронте. Но эти, этих папки рассовали по Укроборонпрому, в депутаты и министерства. Почему эта падаль не в фронте? Почему там нет ни одного из детей Президентской команды, или зятя Тимошенко? Почему там нет сына Порошенко? ", - возмутился лидер Национального Корпуса.

По словам Билецкого, "удобно рассказывать людям о Новой Армии, за деньги, которые украли на той же Армии, сидя в безопасных и комфортных киевских кабинетах, с детьми, которых посадили на рыбные места".

"Это и есть их "реальные дела "вместо" фейковых обещаний". Помните обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке? Пора выполнить это обещание за него ", - констатировал политик.

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Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113902
 
   
 Топ комментарии
 
Заявления Порошенко об угрозе вторжения российских войск, на фоне разгоревшегося скандала в оборонке, - звучат, как "Путин введи войска!"
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А на кого Порошенко еще положиться?Только на путина
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Да я посмотрел. бред не раследование всё шито белыми нитками!
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Конечно. Такой же брехун как и ты. Два сапога пара, да эскулап недоученный.
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Ну да что ж ещё может выс...ть соевый експэрт.
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До цього все йшло,одного дурити можна вічність, весь народ один раз, за два можуть і на місці судити, іменем народу. Шукай тоді винного,коли натовп пройшовся.
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Завхоз Верховной Рады ездит на Lexus за 2,5 млн грн. А все кто завидует - агенты кремля
Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий - Цензор.НЕТ 3720
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слышал Березнко катил на йульку и называл подкуп избирателей на 1,5 лядра чепухой, потому что она кондидат и не дай Бог петьку обгонит. Но здесь "Радио свобода", я их связываю с Нашими грошами, это же американская конторка
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Целиком и полностью поддерживаю!Иначе мракобесы просто не понимают.Боятся начнут только после того,как с кем нибудь из них что-то показательное свершится!И пусть только попробуют посадить кого-то,надаели.
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Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий - Цензор.НЕТ 7188Irina‏ @Irysika20 2 ч.2 часа назад
Это дом Игоря Гладковского,я так понимаю построен на крови наших солдатиков.

Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий - Цензор.НЕТ 1771
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цей Палац , просто будинком , навіть язик не повертається назвати ..((
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вывсеврети. это евробляхеры заставили лолу такое сказать. Правильно соя?
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"Руки поотрубаю" - это фирменный гэг "бугров" Партии рыгионов.

Петя не может, не в состоянии "отрубить руки наживающимся на армии". Может только одну, в другой будет держать топор...))
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тут еще вопрос -а как он может себе то руки поотрубать? тут явно помощь нужна
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Теперь понятно зачем отдали без боя катера кацапам. Видимо толкнули их в наш флот по цене крейсера. А так катеров нет и концы вводу....
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Из-за того, что на передовую поступала неисправная техника, голимое топливо, паршивые патроны и снаряды - гибли наши воины, а не воины врага... все это очень серьезно, кто-то мог вернуться домой, и при этом покрошить врага... но чья-то беспредельная жадность решила рассчитаться жизнями солдатов за свое наворованное благополучие в прямом смысле этого слова.... я так думаю тут просто импичментом не отделаешься уже
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это не жадность и грабежь. у соевых шнырей это называется безальтернативно мыролюбный реформизм.
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Если эти обещания выполнить, вся АП, ВР и Кабмин вместе со всеми судьями, прокурорами и ментами будут выглядеть так:
Обещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий - Цензор.НЕТ 9636
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Народ замер в ожидании реальных дел Президента - отрубания рук ворам у армии и оборонки. Если у Гаранта проблема с топорами , то народ с радостью поднесет.
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Не ворожий то снаряд б'э в окоп прицільно
Просто "Молот"-міномет розірвало щільно
Не хвилюйся, патріот сльоз не лий даремно
Бо пояснить президент все народу чемно:
Іще, браття, мінометів "Кузня" накліпає
Іще, браття, патріотів ненька нарожає
Руки я чиновникам частенько відрубаю
Але шаловливі ті знову відростають
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбещание Порошенко "рубить руки" на кражах в оборонке нужно исполнить за него,- Билецкий
 
 
 
 
 
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