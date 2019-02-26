 В Международный уголовный суд направлены доказательства использования Россией гражданских в качестве "живого щита" при оккупации Крыма, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
При подготовке сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о захвате не менее 10 военных объектов ВСУ с привлечением не менее 1 тыс. гражданских лиц.
Такие "живые щиты" составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители "казачества" и так называемой Крымской самообороны.
Показательным является захват военно-морской базы в с. Новоозерном, во время которого было задействовано не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.
"Согласно ст. 8 Римского статута МУС такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений ", - отметил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.
Запрет использования "живых щитов" также закреплен и в статье 28 ИV Женевской конвенции, статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и норме 97 обычного международного гуманитарного права. Сейчас прокуратура АР Крым проводит досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Это уже шестое представление информационного сообщения в Международный уголовный суд представителями Украины с 2016 года.
«Сегодняшняя Украина - бедное, но жизнеспособное государство, которое за эти пять лет доказало свою способность прожить без России. Человеческие связи с ней сверху донизу радикально ослабели. Экономическая зависимость от РФ, на которую приходится сейчас всего 1/8 украинского товарооборота, не больше, чем, допустим, у Литвы. При этом экономика Украины растет уже четвертый год подряд. Довольно медленно, но все же быстрее нашей (российской). Главный поток гастарбайтеров сменил направление с восточного на западное.
А украинская армия, которая вдоль двухтысячекилометровой линии стоит напротив российской, не то чтобы сверхсильна, но достаточно дееспособна, и нет ни малейших признаков, что она бросит оружие и разбежится.»
Американець , программер, делает игру, что-то о гонках по Рашке.
Приезжает в Петербургъ, нахрена непонятно, может атмосферу прочувствовать, может посмотреть как графику рисовать.
Идет по Невскому проспекту, по тротуару, его сбивает бухой айзер.