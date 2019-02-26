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 В Международный уголовный суд направлены доказательства использования Россией гражданских в качестве "живого щита" при оккупации Крыма, - прокуратура

Сегодня, 26 февраля 2019 прокуратура Автономной Республики Крым, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Региональный центр прав человека сообщили о передаче в Международный уголовный суд нового сообщения об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории полуострова Крым в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

При подготовке сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о захвате не менее 10 военных объектов ВСУ с привлечением не менее 1 тыс. гражданских лиц.

Такие "живые щиты" составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители "казачества" и так называемой Крымской самообороны.

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Показательным является захват военно-морской базы в с. Новоозерном, во время которого было задействовано не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.

"Согласно ст. 8 Римского статута МУС такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений ", - отметил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.

Запрет использования "живых щитов" также закреплен и в статье 28 ИV Женевской конвенции, статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и норме 97 обычного международного гуманитарного права. Сейчас прокуратура АР Крым проводит досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Полиция установила захватывавших украинские корабли в 2014 году членов "самообороны" Крыма из группировки "Рубеж". ФОТО

Это уже шестое представление информационного сообщения в Международный уголовный суд представителями Украины с 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3113900
 
   
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http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/02/22/1765790.html

«Сегодняшняя Украина - бедное, но жизнеспособное государство, которое за эти пять лет доказало свою способность прожить без России. Человеческие связи с ней сверху донизу радикально ослабели. Экономическая зависимость от РФ, на которую приходится сейчас всего 1/8 украинского товарооборота, не больше, чем, допустим, у Литвы. При этом экономика Украины растет уже четвертый год подряд. Довольно медленно, но все же быстрее нашей (российской). Главный поток гастарбайтеров сменил направление с восточного на западное.
А украинская армия, которая вдоль двухтысячекилометровой линии стоит напротив российской, не то чтобы сверхсильна, но достаточно дееспособна, и нет ни малейших признаков, что она бросит оружие и разбежится.»
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Бедная Украина смогла,а богатая Европа не может ослабить свои связи.
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Дворцовый переворот в Кремле, возня в Газпроме и дело Арашуковых - https://www.youtube.com/watch?v=CSSKYbhLGsw
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Ну и что ? Пока кацапский Газ стоит дороже всех европейских ценностей вместе взятых.... Нет такого суда пока есть такой газ....
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если не будет такого суда то Европа будет в руинах
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я знову ж, в 2651-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Я сьогодні слухав розмову на "Ехо москви, що вони почнутьокупацію Херсонщини.
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чергове виправдання власної бездіяльності 5 років тому ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Международный уголовный суд направлены доказательства использования Россией гражданских в качестве "живого щита" при оккупации Крыма, - прокуратура
 
 
 
 
 
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