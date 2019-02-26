 Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, председательствующая судья Галина Земляная и судья Андрей Паринов на заседании 26 февраля объявили, что берут самоотвод, и озвучили одну из оснований для принятия такого решения - журналистское расследование программы "Схемы", в котором говорилось о том, что подчиненные генерального прокурора Юрия Луценко помогают сохранить контроль окружению президента над газовым месторождением.
После этого решения о самоотводе, по процедуре, будет назначен автораспределение - жалобу будет рассматривать новая коллегия судей с самого начала.
Напомним, год назад журналисты "Схем" рассказали, что компания ООО "Аркона Газ-Энергия" выплатила за право разработки газового месторождения в Полтавской области в 10 раз меньше, чем мог бы получить государственный бюджет, если бы лицензию разыграли на аукционе. А также доказали, что с этой малоизвестной компанией связаны люди из окружения президента Порошенко, в частности член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, и бывшие менеджеры из бизнес-структур Порошенко, в том числе экс-директор его спортклуба "5 элемент".
В марте 2018 года НАБУ возбудило уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедр при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку месторождения.
Через два месяца аналогичное производство с такой же фабулой открыли подчиненные Юрия Луценко - работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. При этом в Генпрокуратуре дважды отказали НАБУ в передаче им материалов своего дела по подследственности.
Отдельно ГПУ обратилась в суд с иском против Госгеонедр и "Аркона Газ-Энергия" с требованием признать приказ о выдаче лицензии "противоправным" и отменить его. Первая инстанция уже проиграна, пока идет рассмотрение апелляции Генпрокуратуры - в Шестом административном апелляционном суде.
При этом, как выяснили журналисты, через неделю после того, как судья этого суда Галина Земляная получила это дело на рассмотрение, Высший совет правосудия начал дисциплинарное производство против нее.
Точно так само і Сонцеликий з Його Любими Друзями. Тільки замість відра карасів перед Ними щось більш ласе.
Антоха,согласно "судейской реформе" от курчавого гения, заоблачные зарплаты платим этим тварям мы , не пеця со своих офшоров. Тот за копейку марыну раком на площади поставит. Стало быть нам и уволить, мягко говоря, всех вонючек, во главе с главным тхорем)
Даже не представляю что переживают те, кто похоронил своих детей в окопах за эту мразь!
Лично у меня племянник...
разорвал бы по атомам всю мародерскую свору!
Нет слов....
Реже захожу. Слишком много тролятины стэцьковой.
Раньше было зайдешь, пар выпустишь и легче. Сейчас тупо на одного комментатора 25 троллей бросаются. Как-то грустно... Но, надежда есть! Будем живы, Антоха!
Почитайте Бутусова!
http://ua24ua.net/upload/catalog/ru/edvard-lukas-ne-gdite-chto-zapad-spaset-vas-vi-bogataya-strana-kotoroy-ploho-pravyat-vam-nado-navesti-poryadok-v-strane-i-togda-vi-sami-smogete-spasti-zapad-a-ne-on-vas_5c755f88eb753.png
🤗
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/
🤗
Вот тут его возьми и замени
Где взять? У на каждый второй в Украине
Фукс и даже Вальцмани
InfoResistПодлинная учетная запись @InfoResist 13 мин.13 минут назад
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте президенту https://inforesist.org/v-rade-annulirovali-blanki-dlya-sbora-podpisej-ob-impichmente-prezidentu/ …
Або заблокувати трибуну.
Або в якийсь спосіб заволати: "Держи вора!!!"
Склане питання: як це зробити?