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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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Все про:апелляция (360) бизнес (1144) Газ (9028) Полтавщина (474) Порошенко (16448) судья (2114) месторождение (38)

 Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко

Двое судей Шестого апелляционного административного суда, изучающих вопросы получения под контроль окружением президента Украины Петра Порошенко газового месторождения на Полтавщине, заявили о самоотводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, председательствующая судья Галина Земляная и судья Андрей Паринов на заседании 26 февраля объявили, что берут самоотвод, и озвучили одну из оснований для принятия такого решения - журналистское расследование программы "Схемы", в котором говорилось о том, что подчиненные генерального прокурора Юрия Луценко помогают сохранить контроль окружению президента над газовым месторождением.

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После этого решения о самоотводе, по процедуре, будет назначен автораспределение - жалобу будет рассматривать новая коллегия судей с самого начала.

Напомним, год назад журналисты "Схем" рассказали, что компания ООО "Аркона Газ-Энергия" выплатила за право разработки газового месторождения в Полтавской области в 10 раз меньше, чем мог бы получить государственный бюджет, если бы лицензию разыграли на аукционе. А также доказали, что с этой малоизвестной компанией связаны люди из окружения президента Порошенко, в частности член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, и бывшие менеджеры из бизнес-структур Порошенко, в том числе экс-директор его спортклуба "5 элемент".

В марте 2018 года НАБУ возбудило уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Госгеонедр при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку месторождения.

Через два месяца аналогичное производство с такой же фабулой открыли подчиненные Юрия Луценко - работники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. При этом в Генпрокуратуре дважды отказали НАБУ в передаче им материалов своего дела по подследственности.

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Отдельно ГПУ обратилась в суд с иском против Госгеонедр и "Аркона Газ-Энергия" с требованием признать приказ о выдаче лицензии "противоправным" и отменить его. Первая инстанция уже проиграна, пока идет рассмотрение апелляции Генпрокуратуры - в Шестом административном апелляционном суде.

При этом, как выяснили журналисты, через неделю после того, как судья этого суда Галина Земляная получила это дело на рассмотрение, Высший совет правосудия начал дисциплинарное производство против нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3113899
 
 
 Топ комментарии
 
Все окружение Порошенко ворует это достойно книги рекордов Гиннеса
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Да,так украинцев ещё никто не обносил ...
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Все окружение Порошенко ворует это достойно книги рекордов Гиннеса
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д'Артаньян который скоро станет .......ом Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 5079
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Да,так украинцев ещё никто не обносил ...
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После выборов в Украине может камазов не хватить все Петино золото вывести до Ростова
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Порошенко кроме того что вор еще и дурак,перессорился со всем с кем можно в Украине,проворовался по полной,думал что он королева и будет править вечно
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Мабуть, Марія Антуанетта теж так думала.
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Ви мені вибачте,але вибирати це барижне ....дло їх ніхто не примушував. 75 % було ? Ну то що ви тепер хочете...
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Нормальные журналисты. Я только не понимаю, когда эти твари вместе с Петей нажруться ?
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Розумієте, якщо кота залишити біля відра з карасями, то кіт не спинеться, доки відро не стане порожнім.
Точно так само і Сонцеликий з Його Любими Друзями. Тільки замість відра карасів перед Ними щось більш ласе.
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Менше знаєш, краще спиш. А то зразу станеш агентом Москви. Такіє люді під судом.
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а что будет, если все судьи возьмут самоотвод?...
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И так до бесконечности. Интересно, если бы к Форду пришел работяга с конвеера и заявил, что он берет самоотвод от работы? У нас страна самоотводчиков. Только у негров нет прав и есть обязанности, а у путатов и судей - самоотвод, да ну нах ту раду, похмелиться охота, футбол и т.д. Покажите мне слесаря, который забивает пуй на работу, когда хочет, а когда гайка а масле - берет самоотвод. Ах да, еще он при этом ездит на Лексус и егт детки учатся в Лондоне Поняли кто мы для них? Голосуем за педро!
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побежали крысы... Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 9498 будет цепная реакция с голым королем? Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 8840
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Привет!!!
Антоха,согласно "судейской реформе" от курчавого гения, заоблачные зарплаты платим этим тварям мы , не пеця со своих офшоров. Тот за копейку марыну раком на площади поставит. Стало быть нам и уволить, мягко говоря, всех вонючек, во главе с главным тхорем)
Даже не представляю что переживают те, кто похоронил своих детей в окопах за эту мразь!
Лично у меня племянник...
разорвал бы по атомам всю мародерскую свору!
Нет слов....
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Привет дорогой Сёма! Полностью разделяю тобой сказанное,задолбало уже всё!
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Рад тебя видеть!
Реже захожу. Слишком много тролятины стэцьковой.
Раньше было зайдешь, пар выпустишь и легче. Сейчас тупо на одного комментатора 25 троллей бросаются. Как-то грустно... Но, надежда есть! Будем живы, Антоха! Судді Земляна і Парінов заявили про самовідвід у справі газового бізнесу оточення Порошенка - Цензор.НЕТ 337
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А почему Гарант не ставит вопрос о посадке своих "трех друзей"? Почему он так увлечен гонкой за новый срок с червоточиной коррупции вокруг него? Вопросы без ответа.
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Есть такое понятие - Геометрическая прогрессия. Если он посадит троих, трое сдадут девять, а девять сдадут 81, а те все дружно сдадут педро. А там потянет на пять лярдов пожизненных. Янек, в сравнении с ним - тупой гопник. Так еще страну никто не грабил, притом во всех направлениях и вселенских масштабах
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Потому что он повязан со всеми 33333 своими "друзьями" И ещё - гарант чего? Если сегодня конституционный суд отменил конституционную норму об обогащении чиновников???

Почитайте Бутусова!
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Я так понимаю что чем ближе час ИКС, тем удивленней будут наши лица.
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даже страшно представить что нас ждет … Скучать точно не будем.
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а кто у нас власть? где наша ылита? эти элитой себя не считают, они грабят и семьи с детьми за рубеж вывозят, а Украину видят как территорию кормления, зарабатывания бабки здесь, а живут они все там.
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ваша элита ещё даже не сформирована. её можно будет сформировать, после того как перестанут лгать и воровать в государственных масштабах
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А вам томос! Как власть накануне выборов подарила жулику Фуксу три десятка газовых месторождений
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/

🤗
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Нафтогаз расписался в полном неумении
Вот тут его возьми и замени
Где взять? У на каждый второй в Украине
Фукс и даже Вальцмани
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Всех президентов и их кружение можно проверить и найдёте и воровство и коррупцию. Если президент и его окружение через пять лет не на гривну не станет богаче это может быть честный президент.
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Знак молчания,отказ....является чем...?По моему признанием вины,или я помиляюсь,поправьте... Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 9560
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крысы предупреждают капитана расшатавшейся лодки, что это у них не учебная тревога.
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Их уволили ? У нас на работе, когда сотрудник устраняется от выполнения своих трудовых обязанностей, увольняется в тот же день причем по статье.
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это потому что у вас на работе петя реформы не делал , не тот размах Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 1580
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Кацап этот, под противника пеци рядится, вот так.
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Петру Лексеевичу очень сильно в тюрьму не хотитця...

Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 2244 InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 13 мин.13 минут назад
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте президенту https://inforesist.org/v-rade-annulirovali-blanki-dlya-sbora-podpisej-ob-impichmente-prezidentu/ …

Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 5933
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А ще можна відімкнути електрику.
Або заблокувати трибуну.
Або в якийсь спосіб заволати: "Держи вора!!!"
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Путин, Янукович, и Порошенко пенсов скупает как предыдущие товарисчиСудьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 4989
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Вот путлер в этом ряду не пляшет Судді Земляна і Парінов заявили про самовідвід у справі газового бізнесу оточення Порошенка - Цензор.НЕТ 2475. Совкодрочеры из "Отрядов Пукина" и так за него голосят
Судді Земляна і Парінов заявили про самовідвід у справі газового бізнесу оточення Порошенка - Цензор.НЕТ 7541
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да оставьте вы этих убогих в покое - что с них взять , тут не знаешь что у нас с этим гадюшником делать
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Що з ними робити питання просте. Як і відповідь на нього - кілок осиковий у пузо й мішок дусту в могилку.
Склане питання: як це зробити?
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Штепу тоже не могут засудить, сплошные самоотводы, видать она тоже с окружения Порошенко.
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При Зеленском судьи будут выборные и сменяемые.
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Пусть зеля с журналистами в открытую по актуальным вопросам, а то его нигде не слышно на ток-шоу. Получается, что надо додумывать за него.
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босс отечественной коррупции раздаёт народное, как собственное. А народ молчит.
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а в центре киева кто-то наблевал в подъезде, по расстоянию до АП это было самое ближайшее окружение
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Классная эта тема - самоотвод судей! Не хочу и не буду . Интересно, а почему нет самоотвода у пожарных, медиков, аварийщиков, даже дворников Судьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко - Цензор.НЕТ 2062? Да еще с сохранением зарплаты

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи Земляная и Паринов заявили о самоотводе по делу газового бизнеса окружения Порошенко
 
 
 
 
 
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