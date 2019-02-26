 РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино

Об этом написал в Twitter заместитель спикера американского Государственного департамента Роберт Палладино, информирует Цензор.НЕТ.
"В день крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крым - это Украина", - подчеркнул Палладино.
Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием Верховного совета АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Теперь дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации.
«Озабоченность, вот тааакой шириньі, вот тааакой глубиньі !»
«26 февраля 2019 В проблемах российского МС-21 обвинили Японию. Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России «большие проблемы», передает ТАСС заявление спецпредставителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», - сказал чиновник.»
(сарказм)
(а сам бы (не дай Бог) босяком по камням при луне.. только бы отпустили...)
С другой стороны если украинцам оно не надо и они выбирают на нацотборах вату вроде марув ,то американцам и подавно.
Действительно.... - круто...., сильный противник...
Шаден @ShadenFM 2 ч.2 часа назад
На Вашингтон!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1100432118390362113