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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (909) Крым (21162) Россия (72140) Палладино (5)

 РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино

США призывает РФ немедленно освободить крымчан, которые оказывали сопротивление жестокой оккупации Крыма, в том числе Сенцова, Кольченко, Балуха и Зейтуллаева.

Об этом написал в Twitter заместитель спикера американского Государственного департамента Роберт Палладино, информирует Цензор.НЕТ.

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"В день крымского сопротивления российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия безосновательно задержала или осудила за мирную оппозицию ее жестокой оккупации. Свободу Сенцову, Кольченко, Балуху, Зейтуллаеву. Крым - это Украина", - подчеркнул Палладино.

РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино 01

Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием Верховного совета АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Теперь дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Также читайте: Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев, в том числе Сенцова и Сущенко, - постпред при ООН Пилдеговичс

Источник: https://censor.net.ua/n3113894
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше Большой Озабоченности маленькое такое ємбарго РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино - Цензор.НЕТ 3532
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то что должно Хуйло - оно всем прощает... это написано на века - говном на стене!... РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино - Цензор.НЕТ 9514
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а почему навека...да потому что никто там в раше со стен не смывает РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино - Цензор.НЕТ 4741
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Он хотел сказать, что РФ должна немедленно освободить Крым.
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Ага.
«Озабоченность, вот тааакой шириньі, вот тааакой глубиньі !» РФ має негайно звільнити кримчан, безпідставно затриманих за мирну опозицію її жорстокій окупації, - Палладіно - Цензор.НЕТ 8835
«26 февраля 2019 В проблемах российского МС-21 обвинили Японию. Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России «большие проблемы», передает ТАСС заявление спецпредставителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», - сказал чиновник.»
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та ну... пусть хоть переночуют... куда ж в ночь выталкивать...
(сарказм)
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ну...есть трошки
(а сам бы (не дай Бог) босяком по камням при луне.. только бы отпустили...)
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Опять?

С другой стороны если украинцам оно не надо и они выбирают на нацотборах вату вроде марув ,то американцам и подавно.
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то что должно ***** - оно всем прощает... это написано на века - говном на стене!... РФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино - Цензор.НЕТ 9514
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а почему навека...да потому что никто там в раше со стен не смывает
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Лучше Большой Озабоченности маленькое такое ємбарго
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Но євродыбилы пока этого не фсосали . Впрочем , как и с гитлером .
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вот новое кино про армию РФ....
Действительно.... - круто...., сильный противник...

РФ має негайно звільнити кримчан, безпідставно затриманих за мирну опозицію її жорстокій окупації, - Палладіно - Цензор.НЕТ 3206 Шаден‏ @ShadenFM 2 ч.2 часа назад
На Вашингтон!



ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1100432118390362113

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«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», - сказал чиновник.»

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Чёрному зачёт (чёрный исключительно потому,что не знаю какой он национальности,это не в обиду)!Хай рашисты привыкают плясать под мусульманскую дудку...Надо ещё ввести китайские народные танцы...
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я знову ж, в 2650-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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2651 потому,как,в прошлый раз на нолик заканчивалась циферка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ должна немедленно освободить крымчан, безосновательно задержанных за мирную оппозицию ее жестокой оккупации, - Палладино
 
 
 
 
 
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