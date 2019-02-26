 Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кошулинский отметил: "Правоохранительные органы должны безотлагательно возбудить уголовное производство по организованной преступной группировке Свинарчука-Гладковского, действовавшей под прикрытием Президента Украины и во время войны разворовывало средства, направленные на вооружение армии. Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".
Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники уйдут из Украины.
Требую от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту Президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.
Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей".
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".
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Так Свинарчук-Гладковський зовсім же ж молодий.
А ви його старим називаєте...
От трави, озвєрєвши, всбєсілася
Трі затяжкі - нашло озарєніє
І ботячьє пошло озвєрєніє
Рошєн-ботіщє ж нє унімалося
И дєрьмом щікалядним кідалося
Іскривило тут рожу бульдожію
І Пєтру наложило к подножію
Щікаляднікі вкрай возбуділіся
І страшнєйшєй ругньой матеріліся.
Говорілі, мол, гдє ето відано
До сіх пор ім конфєт нє накідано.
Разошліся оні основательно,
Позагаділі всьо окончательно.
Все страніци дєрьмом поізмазалі
І трі дня із нєго нє вилазілі
Но поймалі ботянку нєсчастного
Всєм ізвєстного гніду блохастого
Шікалядний наморднік напялілі
І опять от души отпуярілі
Подпоілі пальоною водкою
Накормілі протухлой сєльодкою.
Не давалі сєрдєшному плакаті
І в сортір нє пускалі покакаті
Они все фсб шные консервы ,настоящая оппозиция или истреблена или в эмиграции.
Так вот.
Кремлевская консерва Латынина придумала для украинцев лозунг про Савченко президента.
Все эти разоблачители порохоботов и минстецей просто такие же Гиви и Моторолы только в инфовойне.
За основу взяли дело 3-х летней давности и придумали себе легенду:
"2 года ведем расследование, первые 1,5 года все копали-копали, но слабенько и тут вдруг как снег на голову посреди лета нам приходит анонимка со всеми явками и паролями, пол года мы это все проверяли (где?) и сейчас вам всем поведаем правду, и вот всё подтвердилось (рукалицо)"
На спех делают видео, какие-то нелепые "реконструкции". Даже нет реальных видео встреч, пусть с измененными голосами и замазаными лицами, нет никаких доказательств "переписок", парочка накладных и одного тендера(?) и всё, всё остальное это только со слов "журналистов". Видно что спешили и наделали кучу ляпов, ведь за 2-3 дня не выйдет снять художественный фильм под видом документального, для этого надо время, которого заказчик им не дал.
База у журналистов есть, сразу их обвинить во лжи не удатся, ведь дело реальное, а пока там все разберутся, что это фейк, то дело уже сделано, информационный шум запущен, ну извинятся они, скажут был плохой информатор, ведь в видео они никого не обвиняют, а та схема взаимосвязей взята из уголовного дела.
Прежде чем кричать о всеобщей зраде, всегда думайте на шаг вперед, журналист всегда делат то, за что ему платят, это не хорошо и не плохо, это работа такая, ни за какую самодеятельность ни один журналист еще не получил денег. И в то, что 2 года журналисты бесплатно вели расследование, за свои личные деньги выпили литры кофе и прочие расходы, может поверить только умственно отсталый.
Випадковість? - Не думаю...😃😃😃
Ей в другую сторону."
https://www.youtube.com/watch?v=Pbhkxsa8MlI
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