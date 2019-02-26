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Все про:скандал (4249) Кошулинский (112) Гладковский (16)

 Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским

Кандидат от националистических сил Руслан Кошулинский высказал свою позицию после обнародования журналистского расследовании о хищениях в оборонной промышленности, где упоминалось имя Гладковского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кошулинский отметил: "Правоохранительные органы должны безотлагательно возбудить уголовное производство по организованной преступной группировке Свинарчука-Гладковского, действовавшей под прикрытием Президента Украины и во время войны разворовывало средства, направленные на вооружение армии. Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники уйдут из Украины.

Требую от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту Президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей".

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113888
 
   
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Так у всех этих люлек и грицацуевых все петя украл.
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та они поэтому и визжат чувствуют , что корыто то уплывает. Пускай хрюкают
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Толкотня старых свиней разворовывавших армию с 1991 года вокруг корыта.
**************
Так Свинарчук-Гладковський зовсім же ж молодий.
А ви його старим називаєте... Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 6915
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У 1917 українці боролися з памєщікамі і капіталістамі і результаті опинилися у Росії...зараз боремося з олігархами та корупцією і знову не бачимо російську загрозу...а ще до того боролися з Мазепою і опинилися у Росії...
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Интересная цепочка разматывается. Ветеран АТО, который называл Зеленского шлюхой Коломойского во Львове, призвал украицев голосовать за Кошулинского и вот сегодня, Кошулинский не дождавшись решения следователей начал требовать импичмента Порошенко, насмотревшись сюжетов телепередачи Горошi телеканала 1+1 который принадлежит Коломойскому...
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Нихрена не понял логики связи всех троих воедино, но вижу святую веру в непогрешимого Гаранта законности. А послушать информацию от других "огентов кремля" нет желания? А то есть аудиокнига Александра Онищенко "Пётр пятый" В ней много интересных фактов по коррупционным раскладам.
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Требую, предостерегаю,должны... а кто он такой этот кошубинский? А он лично ни в каком дерьме не замешан. Обычно громче всех кричат воры.
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Очередная провокация БЮТонутых,. Порошенко нам пенсию поднял, и не на три гривны, как Юля. Только за Порошенко.
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Петя еще никому пенсию не поднял, пока только обещает. С 1 декабря поднял с 1453 до 1497 грн, это пенсия по потере кормильца на ребенка. Издевательство, а не пенсия.
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Ты нагло врёшь. Это легко доказать - с 2014 года как Порошенко стал президентом пенсию поднимали неоднократно. Хватит манипулировать ложью.. Гугл в помощь все доказательства там есть.
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Откуда лахте знать?
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За минималку вобще совесть есть вспоминать? КТо работал в серую, ЗП получал в конвертике, или не был официально оформлен по трудовой вообще налога не платил, теперь плачет про пенсию 1497гр. А кто вам лекарь?? Кто работал официально на белой ЗП у тех пенсия далеко не 1497гр.
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шо у тебя за флажок?? я не знаю что это за флажок. Вы под левыми флажками на 90% все вата. Известно что Цензор забанен на Рашке, вот и лезете под проксиками левыми флажками кацапнутые..И что примечательно все топите за Юлю или Зеленского..
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это польский флаг,при Пороешенко 3 млн украинцев его уже узнали и ты узнаешь скоро,когда твой хозяин выборы проиграет и ты поедешь работать на птицеферму,там будешь курам рассказывать про Юлю и Зеленского
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ненужные кадры аля грузчики и рабы на птицефермах и едут. Квалифицированным и тут хорошо платят. Говорила маме - учись. А ты скурила все учебники, а теперь ношь что Порошенко виноват. Ну не поверю я что ты высоковалифицированный специалист свалил в Польшу на птицеферму...
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Тут хорошо платят только друзьям Порошенко вот сын Гладковского в 22 года стал миллионером,талантище какой,но тебя в Польше могут и на птицеферму не взять,так как куры немного умней тебя,не пройдешь отбор Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 3085
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да она его меняет 6 раз на дню. Бесхозная она кто больше заплатит.
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Точно не будеш? Ну дивися Лєна з Подмосковья...😕😕😕
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Ох, однажди ботня обкурілася,
От трави, озвєрєвши, всбєсілася
Трі затяжкі - нашло озарєніє
І ботячьє пошло озвєрєніє
Рошєн-ботіщє ж нє унімалося
И дєрьмом щікалядним кідалося
Іскривило тут рожу бульдожію
І Пєтру наложило к подножію
Щікаляднікі вкрай возбуділіся
І страшнєйшєй ругньой матеріліся.
Говорілі, мол, гдє ето відано
До сіх пор ім конфєт нє накідано.
Разошліся оні основательно,
Позагаділі всьо окончательно.
Все страніци дєрьмом поізмазалі
І трі дня із нєго нє вилазілі
Но поймалі ботянку нєсчастного
Всєм ізвєстного гніду блохастого
Шікалядний наморднік напялілі
І опять от души отпуярілі
Подпоілі пальоною водкою
Накормілі протухлой сєльодкою.
Не давалі сєрдєшному плакаті
І в сортір нє пускалі покакаті
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Ээхх! Какой талант пропал! Ушел на службу дерьму недостойному, а ведь мог бы воспевать прекрасное!!!😛😛😛
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Размечтался Кошулинский. Правоохранительные органы охраняют Пэтю. Государственные изменники это те, кто против Пэти и мешает ему косить бабло и грабить народ. Такой умный человек, а нужно учить............
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Сегодня на россия-1 в передаче "60 минут" порохобот Шахназаров топил за порошенко и назвал коррупционный скандал большой победой президента, т.к. ему удалось провести реальное импортозамещение деталей и вся эта компания мобилизует его сторонников и порошенко вырвет победу у Зеленского. У меня всё....
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связь Порошенко с россией давно доказана только поздно и он успел нанести огромный вред Украине
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Термин "порохобот" ввел в оборот кто то из кремлевских оппозиционеров.
Они все фсб шные консервы ,настоящая оппозиция или истреблена или в эмиграции.
Так вот.
Кремлевская консерва Латынина придумала для украинцев лозунг про Савченко президента.
Все эти разоблачители порохоботов и минстецей просто такие же Гиви и Моторолы только в инфовойне.
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Кто там бухтел шо у зеленого не будет большинства в верховной раде и он не сможет принять законы. Хочешь рассмешить бога-расскажи о своих планах на завтра! А вы уверены шо верховную раду не снесут к х.....??
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А шо снесут？😀 идиотов откуда завозить будут..из паРаши..？
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А ты сноситель уже приготовился? Или попкорн закупил в надежде понаблюдать, сколько дебилов понабирают для сноса?
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Порохоботы,деньги минстеця после выборов нужно сдать в кассу.Администрация.
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озвучил позицию карликов 4-х летней давности , скучно , придумай что-то поновей
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А сейчас прийдется, Зеленскому вы не нужны.
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Итак, журналистам поступил заказ срочно сделать "жуткий скандал" на всю страну, под любым видом, главное что бы были корни у дела и сразу не разоблачили. Журналисты сразу же начали отрабатывать свою зарплату.
За основу взяли дело 3-х летней давности и придумали себе легенду:
"2 года ведем расследование, первые 1,5 года все копали-копали, но слабенько и тут вдруг как снег на голову посреди лета нам приходит анонимка со всеми явками и паролями, пол года мы это все проверяли (где?) и сейчас вам всем поведаем правду, и вот всё подтвердилось (рукалицо)"
На спех делают видео, какие-то нелепые "реконструкции". Даже нет реальных видео встреч, пусть с измененными голосами и замазаными лицами, нет никаких доказательств "переписок", парочка накладных и одного тендера(?) и всё, всё остальное это только со слов "журналистов". Видно что спешили и наделали кучу ляпов, ведь за 2-3 дня не выйдет снять художественный фильм под видом документального, для этого надо время, которого заказчик им не дал.
База у журналистов есть, сразу их обвинить во лжи не удатся, ведь дело реальное, а пока там все разберутся, что это фейк, то дело уже сделано, информационный шум запущен, ну извинятся они, скажут был плохой информатор, ведь в видео они никого не обвиняют, а та схема взаимосвязей взята из уголовного дела.
Прежде чем кричать о всеобщей зраде, всегда думайте на шаг вперед, журналист всегда делат то, за что ему платят, это не хорошо и не плохо, это работа такая, ни за какую самодеятельность ни один журналист еще не получил денег. И в то, что 2 года журналисты бесплатно вели расследование, за свои личные деньги выпили литры кофе и прочие расходы, может поверить только умственно отсталый.
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так там внизу их фильма это и написали, только другими словами. То что это фейк ясно и без НАБУ и пр.
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у вас там в Ольгино аврал сегодня?Спасаете рядового лолиту
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Та ні, сьогодні ольгінським пояснили - якщо вони будуть так хріново працювати, то завтра будуть язиками замітати вулиці в Мухозасранськє і вигрібні ями вручну стаканами викачувати.. От лізуть вони зі шкіри , аби Шефа не розгнівити.. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Кошулинский родился во Львове...ещё и националист...значит 100процентный агент кремля
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не агент , но брехун как и вся верхушка " Свободы" , никто его не заставлял выкладывать фото как он на " Майдане воевал" https://varianty.lviv.ua/18370-fotoshopni-svobodivtsi-na-maidani
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Ага. Там ещё один неагент есть - Махницкий.
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А что, суд уже сказал, кто изменник! Кошулинский, не тиражируй сплетни!
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Что еще можно сказать. Нет у этих мародеров ни чести, ни совести, ни Родины. Понятно одно, папередники тоже не сильно честные были, но не было войны. Пришло шакалье, одело вышиванки и пошло грабить.
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Ватка даунбасячая от тебя за километр воняет кацапнутым..
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Интересно, бойко с вилкулом и мураевым выступят с подобным заявлением или грабеж армии это норма для них.
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БЮТонутая мафия спамит. Ещё раз повторяю - Порошенко поднял нам пенсию и хорошо поднял, не на 3 гривны как при Юле. Так что только за Порошенко. Он и дальше будет поднимать пенсию.
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шо ты бесишся ватка БЮТоголовая...То что при Порошенко уже неоднократно поднимали пенсию это факт. И это в воюющей стране!! ЧТо не нравица да любитель воровки. А вот твоя бабка только воровала
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кому єто вам поднял парашенко.. пенсии поднимать не его задача, дурачек ольгинский Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 6338
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На дурочку косишь бютонутый...В любой теме ты орёшь усераешься про зраду, и что во всём виноват Порошенко, причём вообще пофиг про что там тема, а тут смотри как запел, оказываеца Порошенко не причём ...ух ты.. Зрадофил ты ж сейчас сразу в следующую тему забежишь и начнёшь визжат шо во всём виноват Порошенко..
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А вот это верно подмечено, на каждом шагу по любому поводу орут что виновный всегда и во всём только Порошенко, а тут такой отмороженный прибежал и мол - "Порошенко не имеет отношения"..О как переобулся в прыжке.
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Кошулинский , расскажи народу как ты носилки с раненым " из-под огня выносил" , этим фото ты хотел доказать что ты воевал . А вот что на самом деле было https://varianty.lviv.ua/18370-fotoshopni-svobodivtsi-na-maidani
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Очень мило,а там в гостях у сказки россия 1, кацап. Хороший источник. У НКВД школу брали.
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Цікаво, чому всі запорєбрікові збіглися до купи на заяву свободівця Кошулинського? ...

Випадковість? - Не думаю...😃😃😃
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"Дан приказ ему на Запад.
Ей в другую сторону." Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 3295
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И понеслась по Фейсбуку и Твитеру. Зря дядя рот открыл
Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 8747
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Ох дядя зря рот на Пороха открыл - за сегодня, его украинцы вскроют полностью Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 1646
Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 7093
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Кошулинський: "Обов'язково після того як зайде сонце, вимагаю, щоб на небо вийшов місяць і настала ніч"! Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 6232
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то гидранта розстріляють чи нє, як гадаєш? Требую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским - Цензор.НЕТ 8947
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а чому Кошилинський і його компанія тоді мовчали ?
https://www.youtube.com/watch?v=Pbhkxsa8MlI
Саакашвілі в прямому ефірі розкрив схему оборудки із закупівлею зброї Ще в 2016 році
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все це скоро затихне ...як і багато де чого затихло ..корукційних і обшорних скандалів
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Я правильно понял украли на 250 миллионов гривен? Тоесть меньше чем 10 миллионов долларов? И эти деньги делились на всю банду и откаты ? Тоесть миллиардер заработал каких-то жалких пару миллионов? Извините те кто в это верит но вы реальные дебилы. Типа попался Шура Балаганов .🤣
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТребую немедленно задержать государственных изменников, - Кошулинский о скандале с Гладковским
 
 
 
 
 
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