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Все про:Евровидение (679) конкурс (764)

 Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019"

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", заявила, что отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке коллектива. 

"Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019", - сказано в сообщении группы на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.

"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора "Евровидения-2019"! Наша главная победа – это Вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе. Сейчас наш "Cupidon" (песня, с которой группа участвовала в национальном отборе – ИФ) летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", - сообщили Freedom-jazz.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Позже стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром во вторник, 26 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113886
 
   
 Топ комментарии
 
ну что ж. видимо прийдется отправлять "Казку". Просто удивительно, какое совпадение.
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практически все, к чему прикасаются умы наших чиновников превращается в дерьмо.
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Я вижу, что поедет от Украины квартет. Кириленко и три его подбородка...
Маразматики. Сколько можно дебилам позорить Украину?
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а может все же рыльце в пуху и просто позора испугались?... ) а может просто хотят еще, на волне, и свинособак постричь... Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019" - Цензор.НЕТ 3667
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Надо честно признать, что все, кто там в этом году чирикал- полный отстой. Значит, пока обойдёмся без Евровидения. Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019" - Цензор.НЕТ 281
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Так все к этому идет, можем в этом году взять самоотвод от конкурса. Если честно, май будет горячим, после выборов обязательно начнутся суды и разборки.
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Брехня, много хороших было артистов, которых отсеяли незаслуженно.
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Самое взвешенное решение, которое в том числе выбьет у кацапов все козыри-это не посылать туда никого.
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Очень жаль. Понравились они мне больше всех(((
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Як старий рокер 🤘скажу відверто - пох(!) цей попсово ватний евровіжн та довбануті виконавці
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Молодці!!! Правильне рішення! Достойний ляпас організатору скандалу, який він затіяв для того, щоб послати на конкурс Freedom-jazz.
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Когда нет желающих, назначим "победителя" приказным порядком? Предлагаю Мишу Поплавского Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019" - Цензор.НЕТ 2845!
Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019" - Цензор.НЕТ 9682
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Після такого скандалу, жоден співак який має гідність не візьме участь у національному відборі, бо якщо якомусь кириленку не сподобається виступ то змішають з лайном.
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да насрать. Хочешь, езжай гастролировать к Пуйлу и ты.... )))
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может марув вернуть.может ещё и извиниться ?? пусть валят на все четыре стороны.
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На Евровидение нужно отправлять тех, кто достоин представлять Украину, кто ее не будет позорить, а не разных подонков, только на том основании, что они хорошо выступили.
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А зачем допустили в отборочный конкурс тех, кто позорит Украину?
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Ось і все друзі!!! Євробачення накрилося пєтіним шоколадним трастом. Музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019" - Цензор.НЕТ 4252
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Морган. А при чому тут Петя? Якщо ти насереш в штани , також Петя винуватий?
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Для тих хто так любить Марув- є ще Ані Лорак і Тася Повалій.
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Евовидение, в таком формате как сейчас не определяет лучшую песню. Поясняю. 26 песен в финале. Допустим, есть 5-7 песен, которые действительно особо понравились зрителям. Голоса равномерно делятся между ними. И есть 1 песня какого-то вурдолака-бородатой женщины-гнома-кудахтающую толстуху и т.д. У такого исполнителя нет конкурентов и он соберет свои ну допустим 10% голосов людей, которые любят голосовать за фриков. И это победа! Потом говорят что за это чудо голосовала вся Европа, а на деле за него отдали относительно немного голосов!
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+ про фриков обычно очень много пишут ДО конкурса, пиарят таким образом его песню. А про обычного хорошего исполнителя не пишут. В итоге обычный зритель будет внимательно ждать выступление фрика и может что то найти в его песне, а на какого то другого исполнителя может вообще не обратить внимания (известно, что песни услышанные впервые редко нравятся слушателям).
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Вот и получили что заслужили...Лучший выход сейчас- не выходить в этом году на Евровидение. Спасибо Суспiльне.
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спасіб, Скрипін!
уже нікто нікуда нє ідьот... развє лєсом в сторону залєсья
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'' Артистов (клоунов), кучеров и проституток не трогать-они одинаково нужны любой власти''-адмирал Колчак.
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Дурная власть позорит страну при любой возможности. порядка нет ни в чем и никто к нему не стремится. Конкурс явно требует только музыкального отбора, без политики, но чиновникам нужен любой повод для демонстрации патриотизма. Как жену-плагиаторшу продвигать к высотам научных званий, так про то Кириленко помалкивает, зато всех громогласно обгадит за езду в РФ. Никто не мешает этим чиновным патриотам при всей полноте власти принять ЗАКОНЫ, где четко расписать, что гражданам можно, а что нет, но это не путь революции, топчущей законность ради торжества понятий.
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Кращий вихід з ситуації, не шукати кандидата на євробачення. Позорище страшне. А чиновників , які навмисно допустили цей жах, посадити на палю. Образно кажучи. Або на пляшку.
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А чего тогда на конкурс перлись, конченые?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМузыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в национальном отборе, отказался от участия в "Евровидении-2019"
 
 
 
 
 
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