 Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бирюков отметил: "Ок, я посмотрел видео. Ок, я почитал комментарии. Ок, я почитал версии.

42015110330000094, ВП, 24 ноября 2015 года

42015110350001275, ВП, 31 декабря 2015 года

42016110350000102, ВП, 1 апреля 2016 года

42017000000000463, ВП, 17 февраля 2017 года

52016000000000063, НАБУ, 02 марта 2016 года

42016060360000121, ВП, 30 июня 2016 года

То есть, пять дел прокуратуры и одно НАБУ. История старая, история известная, история в расследованиях и судах.

Вот абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" и прочим из этой орбиты.

Так вот, у меня один вопрос. Почему это вдруг стало "журналистским расследованием"? Ну, то есть получить слив из органов прокуратуры (предположительно) или ФСБ (предположительно) - это теперь "журналистское расследование"? Новое, с пылу, с жару? Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной?

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

P.S. На фото - один из "героев" этого расследования дает комментарии из клетки в зале суда. Это не намекает? Ни на что?"

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".