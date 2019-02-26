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Все про:Минобороны (5629) Бирюков (87) Гладковский (16)

 Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"

Советник Президента и министра обороны Юрий Бирюков обнародовал информацию о том, что по фактам журналистского расследования в деле Гладковского расследуется 5 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бирюков отметил: "Ок, я посмотрел видео. Ок, я почитал комментарии. Ок, я почитал версии.

42015110330000094, ВП, 24 ноября 2015 года
42015110350001275, ВП, 31 декабря 2015 года
42016110350000102, ВП, 1 апреля 2016 года
42017000000000463, ВП, 17 февраля 2017 года
52016000000000063, НАБУ, 02 марта 2016 года
42016060360000121, ВП, 30 июня 2016 года

То есть, пять дел прокуратуры и одно НАБУ. История старая, история известная, история в расследованиях и судах.

Вот абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" и прочим из этой орбиты.

Так вот, у меня один вопрос. Почему это вдруг стало "журналистским расследованием"? Ну, то есть получить слив из органов прокуратуры (предположительно) или ФСБ (предположительно) - это теперь "журналистское расследование"? Новое, с пылу, с жару? Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной?

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

P.S. На фото - один из "героев" этого расследования дает комментарии из клетки в зале суда. Это не намекает? Ни на что?"

Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: Все это давно известно 01

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113885
 
   
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Все извесно давно?! Так это что нормально ***??? ***** конченные
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Поздно пить боржоми,бирюков.Скоро ниточке конец.Таки должно повезти Украине.
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придет Юля и порядок наведет ?
Или Зеля ?
Скоро ниточке конец.
Не смешите
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не Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 5430 зрада получилась какая-то не очень зрадная
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пуффф!.. все сделали громкий пук в лужу!.. вот и все расследование...
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Ну и где результаты всех этих пяти уголовных производств?
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Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 7715

Если коротко - "ну да мы ох-ли и давно..... Ну и что?"

"воровали по крупному уже с 2015-го, когда вы лохи свои СМС на армию по 5 гр скидывали..."


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"Да, ми крадемо. Але це всім і так відомо. Не розумію, в чому проблема? Чи ви реформ не бачите?" Бірюков.
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Хотели замять и похоронить дело, чтобы никто и не узнал. Не получилось, узнали все.
Теперь придется заминать и хоронить дело на виду у общества, искать козла отпущения (а нельзя, все замазаны шоколадом).
Вот и приходится бросать в бой всю информационную армию порохоботов, искать темы для отвлечения внимания, российский след и так далее.
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Ну вот просто не понимаю людей,которые хотят голосовать за это соевое говно! И иже с ним!!!
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Бирюков сам подтвердил что воруют 4 года и человик жинки третьего тысячелетия ничего не предпринял. Вот алень.
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Когда в Украине начнут линчевать, правоохранители будут охранять общественный порядок и на этих акциях .

🤗
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как бы "правоохранителей" на начали линчевать первыми в этих акциях )))
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конечно воры все знали, но молчали Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 5920
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Власть достигла апофеоза. Или апогея. Точнее, апофигея.
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Чего кипишь подняли он даже чел в клетке, все уже украдено до нас
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Ну нету никаких других "компроматов", кроме покрытых нафталином... Рассчёт на то, что хомячки имеют недолгую память...
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так а що старіше - це розслідування, чи ОРДЛО? Оце і вся історія. Давно треба було цих діяльних діячів мітлою під сраку.
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Та да. Все давно известно. Уже и гладковского расстреляли два раза(((о чем речь ? (((
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"вам шо ,бляха-муха, запчастин не хватає ? "- бірюков .
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С 2015 г. все известно и Гладковский - старший не уволен?
Представляю этот разговор : "Нам все известно о твоих схемах, как это мы не в доле?!!! Пете 50% и продолжай в том же духе".
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Получается что вы упыри ужин в тюряге уже 4 год как пропускаете!?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"
 
 
 
 
 
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