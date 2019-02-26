 Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Бирюков отметил: "Ок, я посмотрел видео. Ок, я почитал комментарии. Ок, я почитал версии.
42015110330000094, ВП, 24 ноября 2015 года
42015110350001275, ВП, 31 декабря 2015 года
42016110350000102, ВП, 1 апреля 2016 года
42017000000000463, ВП, 17 февраля 2017 года
52016000000000063, НАБУ, 02 марта 2016 года
42016060360000121, ВП, 30 июня 2016 года
То есть, пять дел прокуратуры и одно НАБУ. История старая, история известная, история в расследованиях и судах.
Вот абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" и прочим из этой орбиты.
Так вот, у меня один вопрос. Почему это вдруг стало "журналистским расследованием"? Ну, то есть получить слив из органов прокуратуры (предположительно) или ФСБ (предположительно) - это теперь "журналистское расследование"? Новое, с пылу, с жару? Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной?
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
P.S. На фото - один из "героев" этого расследования дает комментарии из клетки в зале суда. Это не намекает? Ни на что?"
Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".
Вот такая бляха-муха.
"Сеанс черной магии с ее последующим разоблачением" или как делаются фейки-2.
Знаєте, що зробив Біґус?
Матеріали кількох карних справ 2015-2017 років по зловживанням в оборонній сфері видав за "журналіське розслідування" і тепер перед виборами буде частинами вкидати їх під виглядом "сенсацій".
Дивно, вони справді думають, що нікого не збентежить наявність у "розслідуванні" кадрів з судових засідань?
Виходить, правоохоронці вже довели частину "сенсацій" до судів?
А для переконливості свого "ексклюзиву" додаються деталі - "переписка" між фігурантами, номери банківських карток, якісь інтерв'ю і слова, слова, слова, страшним тоном з випученим очіма.
І якщо відповідь на питання звідки у Біґуса матеріали слідства та що з них "творча обробка" колективу "журналістів", а точніше підробка, хоч і з часом, але з'ясується, то чому інформацію з 2018 року почали вкидати саме зараз - очевидно.
Це ще одна керована спроба за будь-яку ціну втягнути в сумнівні інформаційні потоки президента Порошенка.
Як завжди без чітких внятних фактів, з аморфними термінами типу "оточення", "партнери", "друзі".
Як це було з "ліпєцком", з "офшорамі", з "домовленістю з бойовиками", з вбивством Катерини Гандзюк.
На нас чекає чергова інформаційна істерія, відмашку якій дала Тимошенко, яка вже заявила про початок "імпічменту".
І яку, звичайно, не турбує питання долі карних справ, оприлюднення матеріалів з яких тепер буде використано як тиск на слідство та суд.
Хто бенефіціар цієї бурі в стакані ясно на 100%, а от жертвою подібних "сенсацій" вчергове точно хочуть зробити багатостраждальне українське суспільство.
Тому тримайте голови холодними.
https://poltava.ukraines.news/armijskogo-radnika-prezidenta-biryukova-zvinuvatili-v-masshtabnij-aferi-i-stvorennya-seks-biznesu/
В принципе, он там и остался, отстранили только.
А так, все как обычно: завели кучу дел и спустят на тормозах.
- Да, мы вас грабим лохи, потому что мы власть. И ни@уя нам не будет. Мы всё порешаем, а вам, лохи, кинем косточку и вы проголосуете за нас снова.
он делает усьо, шо нада хазяину т. е найсладчайшему..
8 ч. ·
Армія! Віра! Мова!
Нарешті, я зрозумів значення цього президентського девізу!
Армія? Я думав він вже сотню-другу рук відрубав крадіям, як і обіцяв, навіть якщо це його друзі. А він мав на увазі, що він її матиме. Як плантацію для збагачення своїх васалів. Дивіться розслідування команди Бігуса. Дивіться і не кажіть що не знали. А краще - поширюйте.
Можу собі уявити, що з'ясується про отримання томосу. Армія на розграбування - Свинарчуку-гладковьскому? А смотрящій за вірою хто? Кононенко? Грановський? Березенко? Довгий? Пасенюк? Нарік? Семочко? Насіров? Відкати з Константинополя? Побори з парафій Київського патріархату і контрабанда свічок з Московського?
А про мову навіть уявити не можу.
Ruslan Khavriuta @jefraskin 5 ч.5 часов назад
Президент вже заявив, що 5% грошей, вкрадених на схемах УкрОборонПрома, роздадуть пенсіонерам у якості разових виплат в розмірі 500 гривень.
ШО ВАМ ЩЕ ТРЕБА, ЗРАДОФІЛИ?!
В отношении нашего шоколадно-однотурово-мальдивского, а теперь уже и заднепроходного Капитана Открывашки - Педро Руки-ножницы, новоявленного короля-солнца Людовика XIV с его известным "Государство - это я!", который всё больше напоминает этакого царя Мидаса наоборот - всё к чему он не прикасается превращается в дерьмо, ни одно, даже самое абсурдное предположение не может оказаться не реальным.
Когда-то уже писал, но мне кажется, что не грех и повториться: как-то большой умница, к сожалению ныне покойный, ученный-философ и публицист профессор Алексей Шевченко, RIP, дал весьма точную характеристику, тогда ещё не известного под nickname как некто Mr Petro Incognito Ukraine - патологический лжец.
Хотя в любом случае - при чем ТАМ Порох? В десятый раз спрашиваю- кроме лозунгов и ругани - ничего по существу...
i v a n o v, [26.02.19 12:44]
Дуже жирний інсайд про роль Головного військового прокурора Матіоса в оборонному скандалі, не можу не поділитися.
В листопаді 2017 року Головна військова прокуратура розслідувала кримінальні провадження про розкрадання в оборонці. В провадження фігурували всі підприємства, які фігурують в матеріалі BIHUS.info, у т.ч. "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова, шестірки заступника секретаря РНБО Гладковського (в дівоцтві - Свинарчука). В ході обшуків у Жукова було вилучено незапаролений смартфон, в якому підлеглі Матіоса знайшли листування, фрагменти якого ми побачили вчора.
Коли Матіос отримав таку шикарну компру, замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі" і на підприємствах-постачальниках, оголошувати підозри і затримувати крадіїв, він продав її за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам, намалювавши хрест на пузі, що "цю флешку ніхто ніколи не побачить". На певний час усе вщухло.
Але Матіос не був би Матіосом, якби не спробував вижати з цих матеріалів максимум. З огляду на дуже сумні рейтинги Порошенка в листопаді 2018 року, Матіос пішов з компрматеріалами до кандидата, чия перемога здавалася йому невідворотною, а саме до Юлії Тимошенко.
ЮВТ побачила в цьому можливість для імпічменту Порошенка, тому швидко пообіцяла Матіосу посаду Генпрокурора і відклала компру очікувати години "Г". Матіос повернувся з зустрічі, урочисто оголосив членам своєї прокурорської ОЗГ, що він наступний Генеральний, тому можна сміливо продовжувати красти, вбивати, трахати гусей і саджати добровольців.
Але паралельно, не з чуток знаючи про ціну обіцянок політиків, для підстраховки Матіос організував витік інформації журналістам, щоб Тимошенко раптом не передумала.
З листопада політична кон'юнктура кардинально змінилася. ЮВТ вже далеко не лідер у рейтингах, Порошенко також не лідер, але суттєво підріс, а його рейтинг обернено пропорційний шансам Матіоса посісти генпрокурорський трон.
Звичайно, Матіос дуже хотів би, щоб це розслідування не виходило зараз, в такий незручний для нього момент, але Бігус і команда зробили те, що мали зробити, за що великий їм респект.
І тепер я дуже не заздрю Матіосу. З одного боку його ніжно тримають за горло Гладковський з Кононенком і Порошенком, які наївно думали, що компру знищено, з іншого боку - ціла купа ображених і розорених ним людей з туманним бандитським минулим. Якщо Матіоса звільнять, можна починати робити ставки, скільки він проживе в Україні (або просто проживе).
А Тимошенко, схоже, отримує шанс очолити боротьбу з Порошенком вже на рівні парламенту. Це її останній і єдиний шанс.
БОЛЕЕ ТОГО, ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ ,,НАШИ" ЛИДИРУЮТ. 😂😅😂
от тільки мені незрозуміло: - панове ЦЕ ЗРАДА ????? ЧИ ЦЕ ПЕРЕМОГА ?????? 😈
Тепер за його відмашкою маріонетки ротом мажуть тією кров'ю державу і державників.
я думала, люди, що крадуть і своєї армії і народу під час війни - це мародери.
Хоть выбор есть
Нового президента выберем и дальше очень быстро пойдет.
Может и Саакашвили поможет
Соя, дно какое-то есть?