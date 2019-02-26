EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  7992  163
Все про:Минобороны (5632) Бирюков (87) Гладковский (16)

 Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"

Советник Президента и министра обороны Юрий Бирюков обнародовал информацию о том, что по фактам журналистского расследования в деле Гладковского расследуется 5 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бирюков отметил: "Ок, я посмотрел видео. Ок, я почитал комментарии. Ок, я почитал версии.

42015110330000094, ВП, 24 ноября 2015 года
42015110350001275, ВП, 31 декабря 2015 года
42016110350000102, ВП, 1 апреля 2016 года
42017000000000463, ВП, 17 февраля 2017 года
52016000000000063, НАБУ, 02 марта 2016 года
42016060360000121, ВП, 30 июня 2016 года

То есть, пять дел прокуратуры и одно НАБУ. История старая, история известная, история в расследованиях и судах.

Вот абсолютно конкретно по ТОВ "Оптимумспецдеталь" и прочим из этой орбиты.

Так вот, у меня один вопрос. Почему это вдруг стало "журналистским расследованием"? Ну, то есть получить слив из органов прокуратуры (предположительно) или ФСБ (предположительно) - это теперь "журналистское расследование"? Новое, с пылу, с жару? Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной?

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

P.S. На фото - один из "героев" этого расследования дает комментарии из клетки в зале суда. Это не намекает? Ни на что?"

Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: Все это давно известно 01

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко поддержал временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Также он потребовал от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовательской программе "Наші гроші".

Источник: https://censor.net.ua/n3113885
 
   
 Топ комментарии
 
"Да, ми крадемо. Але це всім і так відомо. Не розумію, в чому проблема? Чи ви реформ не бачите?" Бірюков.
 показать весь комментарий
 
Хотели замять и похоронить дело, чтобы никто и не узнал. Не получилось, узнали все.
Теперь придется заминать и хоронить дело на виду у общества, искать козла отпущения (а нельзя, все замазаны шоколадом).
Вот и приходится бросать в бой всю информационную армию порохоботов, искать темы для отвлечения внимания, российский след и так далее.
 показать весь комментарий
 
Бирюков сам подтвердил что воруют 4 года и человик жинки третьего тысячелетия ничего не предпринял. Вот алень.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Бирюков хотел сказать,что им известно,что они все воры,но говорить об этом нельзя а иначе путин нападёт. Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 1363
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ща ближе к 31марта опять про липетцкую фабрику вспомнят...у них все по кругу.бо ничего нового нет.шо гэбня запасла и раздала в методичках-то и используют.только ротяки завывающие меняются
 показать весь комментарий
 
 
что-то непонятно... бирюкову все известно.. а луценчиха на журналистов в суд подает
 показать весь комментарий
 
 
А она после заявы на грыця просто в раж вошла.
Вот такая бляха-муха. Радник президента Бірюков заявив, що за схемами Гладковського з 2015-го року порушено 6 кримінальних справ: "Все це давно відомо" - Цензор.НЕТ 1357
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Короче, Юлька-тысяча сделала громкий пук в бочку
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Valeriy Prozapas / Валерій Прозапас
"Сеанс черной магии с ее последующим разоблачением" или как делаются фейки-2.
Знаєте, що зробив Біґус?
Матеріали кількох карних справ 2015-2017 років по зловживанням в оборонній сфері видав за "журналіське розслідування" і тепер перед виборами буде частинами вкидати їх під виглядом "сенсацій".
Дивно, вони справді думають, що нікого не збентежить наявність у "розслідуванні" кадрів з судових засідань?
Виходить, правоохоронці вже довели частину "сенсацій" до судів?
А для переконливості свого "ексклюзиву" додаються деталі - "переписка" між фігурантами, номери банківських карток, якісь інтерв'ю і слова, слова, слова, страшним тоном з випученим очіма.
І якщо відповідь на питання звідки у Біґуса матеріали слідства та що з них "творча обробка" колективу "журналістів", а точніше підробка, хоч і з часом, але з'ясується, то чому інформацію з 2018 року почали вкидати саме зараз - очевидно.
Це ще одна керована спроба за будь-яку ціну втягнути в сумнівні інформаційні потоки президента Порошенка.
Як завжди без чітких внятних фактів, з аморфними термінами типу "оточення", "партнери", "друзі".
Як це було з "ліпєцком", з "офшорамі", з "домовленістю з бойовиками", з вбивством Катерини Гандзюк.
На нас чекає чергова інформаційна істерія, відмашку якій дала Тимошенко, яка вже заявила про початок "імпічменту".
І яку, звичайно, не турбує питання долі карних справ, оприлюднення матеріалів з яких тепер буде використано як тиск на слідство та суд.
Хто бенефіціар цієї бурі в стакані ясно на 100%, а от жертвою подібних "сенсацій" вчергове точно хочуть зробити багатостраждальне українське суспільство.
Тому тримайте голови холодними.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский гениально все сказал. А где он ??? В Украине или как остальные получил убежище в Европе??? Говорят на него завели уголовные дела и преследуют.

Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 2740
 показать весь комментарий
 
 
ты сраный советник, почему не насоветовал пороху, что такая падаль сидит в самой верхушке снбо. из за таких уродов имеем Иловайск, Дебальцево, Зеленополье. предатели все!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
бо сам получав звідти % , тобто множив % на 2.5
 показать весь комментарий
 
 
Шесть дел возбудили, а один из ключевых фигурантов, еще вчера был первым заместителем секретаря СНБО.
В принципе, он там и остался, отстранили только.
А так, все как обычно: завели кучу дел и спустят на тормозах.
 показать весь комментарий
 
 
В тім і біда, що «все давно известно», а віз і нині там.
 показать весь комментарий
 
 
Бирюков фактически признался:
- Да, мы вас грабим лохи, потому что мы власть. И ни@уя нам не будет. Мы всё порешаем, а вам, лохи, кинем косточку и вы проголосуете за нас снова. Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 1089 Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 1089
 показать весь комментарий
 
 
Дела старые - но член РНБО работает. И в ус не дует.
 показать весь комментарий
 
 
Бирюкову приготовиться! Порохоботы будут с наслаждением получать от него методички с камеры и носить передачи.)))
 показать весь комментарий
 
 
Не с наслаждением, а со смирением, и болью в душе и сердце. ))))
 показать весь комментарий
 
Офигеть, все это давно известно но ворюги продолжают работать.
 показать весь комментарий
 
 
Все енто давно известно-када чел на крючке,
он делает усьо, шо нада хазяину т. е найсладчайшему..
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Гайдай
8 ч. ·

Армія! Віра! Мова!
Нарешті, я зрозумів значення цього президентського девізу!
Армія? Я думав він вже сотню-другу рук відрубав крадіям, як і обіцяв, навіть якщо це його друзі. А він мав на увазі, що він її матиме. Як плантацію для збагачення своїх васалів. Дивіться розслідування команди Бігуса. Дивіться і не кажіть що не знали. А краще - поширюйте.

Можу собі уявити, що з'ясується про отримання томосу. Армія на розграбування - Свинарчуку-гладковьскому? А смотрящій за вірою хто? Кононенко? Грановський? Березенко? Довгий? Пасенюк? Нарік? Семочко? Насіров? Відкати з Константинополя? Побори з парафій Київського патріархату і контрабанда свічок з Московського?
А про мову навіть уявити не можу.
 показать весь комментарий
 
 
Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 3882

Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 9968 Ruslan Khavriuta‏ @jefraskin 5 ч.5 часов назад
Президент вже заявив, що 5% грошей, вкрадених на схемах УкрОборонПрома, роздадуть пенсіонерам у якості разових виплат в розмірі 500 гривень.
ШО ВАМ ЩЕ ТРЕБА, ЗРАДОФІЛИ?!
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Рабчинский
В отношении нашего шоколадно-однотурово-мальдивского, а теперь уже и заднепроходного Капитана Открывашки - Педро Руки-ножницы, новоявленного короля-солнца Людовика XIV с его известным "Государство - это я!", который всё больше напоминает этакого царя Мидаса наоборот - всё к чему он не прикасается превращается в дерьмо, ни одно, даже самое абсурдное предположение не может оказаться не реальным.

Когда-то уже писал, но мне кажется, что не грех и повториться: как-то большой умница, к сожалению ныне покойный, ученный-философ и публицист профессор Алексей Шевченко, RIP, дал весьма точную характеристику, тогда ещё не известного под nickname как некто Mr Petro Incognito Ukraine - патологический лжец.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И чьи все-таки уши (пейсы, ботоксы) торчат за этим так вовремя появившемся "расследованием"? И кто им инфу слил?
Хотя в любом случае - при чем ТАМ Порох? В десятый раз спрашиваю- кроме лозунгов и ругани - ничего по существу...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а тебе не ответят ибо тут половина беженцы от поплочения из верных завгару Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 912 или сторонники карлсона с крыши Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 912
 показать весь комментарий
 
 
Скажу это такой спрут этот Укроборопром. Не спрут а годзилла. Очень много людей погибло, которые расследовали схемы чудовищного воровства в армии.. Даже целого президента Саакашвили за волосы именно за его высказывания об этой теме выгнали и з страны. А скольким людям проломоли головы и покалечили журналитстов и блоггеров, большинство сейчас прячется в основном в Европе от преследования СБУ и МВД, на них заведены десятки угловоных дел, но ни один не разыскивается Интерполом, т.к. Интерпол видит в этом только политику
 показать весь комментарий
 
 
детектор тролля это использование слова - соя
 показать весь комментарий
 
 
выдам свою мысль о взятках и коррупции. Взял взятку, откат или организовал схему, это подрыв экономики государства (любого). Подрыв экономики чиновником или служащим, включая ЧЛЕНОВ семей это ЗРАДА ***. Официально стрелять всех этих сук а не расследовать. Но сами себя же не расстреляют, УРОДЫ
 показать весь комментарий
 
 
Расстрелы казнокрадом и коррупционерам поддерживаю!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо це давно відомо то чому вони не звільнені, не заарештовані, і не покарані? Советник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно" - Цензор.НЕТ 1509
 показать весь комментарий
 
 
Pervy sekretar byl Gladkovski,a glavny sekretar jest Turcynov kak ja ponial.Tak sto Turcynov nicego ob etom neznal?ILi on slova neimejet?
 показать весь комментарий
 
 
началась компания по отмазке херанта? мол, знал все, да выжидал, чтобы взять за мудабейцала при наличии железобетонных доказательств? Кстати, по закону жанра в ближайшее время должен прокукарекать куманек, мол, все под контролем, ведем-пасем уже два года.
 показать весь комментарий
 
 
по майдану дело уже 5 лет тянется... тянуть можно бесконечно долго особенно если кум генпрокурор
 показать весь комментарий
 
 
бирюков - ты тикай, пока не поздно, тебя в багаж не возьмут
 показать весь комментарий
 
 
Ні, нормально! Якщо б пан Бірюков сказав (і це було б правдою): "Люди, чого ви, ці шахраї давно відомі, їх судять і вони всі сидять у СІЗО", а так все відомо, а покидьки на своїх посадах і качають капусту у свої кишені!
 показать весь комментарий
 
 
так и дела висят - чтоб бабло заносилось правильно и все
 показать весь комментарий
 
 
с 2015-го в деле Гладковского расследуется 5 уголовных производств и Гладковский до сих пор первый замсекретаря СНБО? лютый ******
 показать весь комментарий
 
 
бирюков, чечетов тоже думал что разводит котят, но из окна выпал случайно
 показать весь комментарий
 
 
А теперь о том, как именно "расследуется":

i v a n o v, [26.02.19 12:44]
Дуже жирний інсайд про роль Головного військового прокурора Матіоса в оборонному скандалі, не можу не поділитися.
В листопаді 2017 року Головна військова прокуратура розслідувала кримінальні провадження про розкрадання в оборонці. В провадження фігурували всі підприємства, які фігурують в матеріалі BIHUS.info, у т.ч. "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова, шестірки заступника секретаря РНБО Гладковського (в дівоцтві - Свинарчука). В ході обшуків у Жукова було вилучено незапаролений смартфон, в якому підлеглі Матіоса знайшли листування, фрагменти якого ми побачили вчора.
Коли Матіос отримав таку шикарну компру, замість того, щоб проводити слідчі дії, призначати ревізії на "Укроборонпромі" і на підприємствах-постачальниках, оголошувати підозри і затримувати крадіїв, він продав її за дуже великі гроші зацікавленим особам-фігурантам, намалювавши хрест на пузі, що "цю флешку ніхто ніколи не побачить". На певний час усе вщухло.
Але Матіос не був би Матіосом, якби не спробував вижати з цих матеріалів максимум. З огляду на дуже сумні рейтинги Порошенка в листопаді 2018 року, Матіос пішов з компрматеріалами до кандидата, чия перемога здавалася йому невідворотною, а саме до Юлії Тимошенко.
ЮВТ побачила в цьому можливість для імпічменту Порошенка, тому швидко пообіцяла Матіосу посаду Генпрокурора і відклала компру очікувати години "Г". Матіос повернувся з зустрічі, урочисто оголосив членам своєї прокурорської ОЗГ, що він наступний Генеральний, тому можна сміливо продовжувати красти, вбивати, трахати гусей і саджати добровольців.
Але паралельно, не з чуток знаючи про ціну обіцянок політиків, для підстраховки Матіос організував витік інформації журналістам, щоб Тимошенко раптом не передумала.
З листопада політична кон'юнктура кардинально змінилася. ЮВТ вже далеко не лідер у рейтингах, Порошенко також не лідер, але суттєво підріс, а його рейтинг обернено пропорційний шансам Матіоса посісти генпрокурорський трон.
Звичайно, Матіос дуже хотів би, щоб це розслідування не виходило зараз, в такий незручний для нього момент, але Бігус і команда зробили те, що мали зробити, за що великий їм респект.
І тепер я дуже не заздрю Матіосу. З одного боку його ніжно тримають за горло Гладковський з Кононенком і Порошенком, які наївно думали, що компру знищено, з іншого боку - ціла купа ображених і розорених ним людей з туманним бандитським минулим. Якщо Матіоса звільнять, можна починати робити ставки, скільки він проживе в Україні (або просто проживе).
А Тимошенко, схоже, отримує шанс очолити боротьбу з Порошенком вже на рівні парламенту. Це її останній і єдиний шанс.
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко будет президентом! И Украина таки начнёт процветание!
 показать весь комментарий
 
Граждане, будьте ответственны и вовремя платите налоги, а то скоро красть нечего будет элите...
 показать весь комментарий
 
 
Почему сейчас? Потому что от 2015 и до сейчас все на свободе, и Свинарчук - депутат, его сынуля-свинуля на свободе, АРМІЯ!МОВА!ВІРА!, и потому что пошёл *****, Бирюков, вот почему. ***** с вами базарить, вас нужно вешать
 показать весь комментарий
 
 
В Украине ширка вшей украины с рыгоаналами соевыми УСПЕШНО БОРЕТСЯ В ПРОБИВАНИИ ДНА С ,,БРАТЬЯМИ" СВОИМИ ИЗ путинской рфИИ.
БОЛЕЕ ТОГО, ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ ,,НАШИ" ЛИДИРУЮТ. 😂😅😂

от тільки мені незрозуміло: - панове ЦЕ ЗРАДА ????? ЧИ ЦЕ ПЕРЕМОГА ?????? 😈
 показать весь комментарий
 
 
Берюков ты мразь соучастник преступлений против Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Миленько. С 2015 всё известно а схема продолжала работать все эти годы... Обычно если что-то раследуют то подозреваемых содержат в СИЗО а не разрешают и дальше воровать.
 показать весь комментарий
 
 
Тип да нормально уже все порешали? О чем кипишь?
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что Гладковские ,и иже с ними ,воровали с разрешения президента, если всем известно а они продолжают ...
 показать весь комментарий
 
 
А скільки ще таких давно відомих працюють в РНБО,контрррозвідці ,СБУ, міноборони ,генпрокуротурі і у всіх гілках влади ?
 показать весь комментарий
 
 
Коли Коломойський відправляв наспіх зібрані добробати на Донбас під російські гради, а сам виводив мільярди з Привату, втік з країни, і потім сказав що ми там "самі с собой воюємо" - це не "влада на крові" і не "заробляння на крові".
Тепер за його відмашкою маріонетки ротом мажуть тією кров'ю державу і державників.
 показать весь комментарий
 
державники - це порошенко і свинарчук?
я думала, люди, що крадуть і своєї армії і народу під час війни - це мародери.
 показать весь комментарий
 
 
5 кримінальних справ, але ж не міг прєзідєнт відсторонити, бо схема не буде працювати і грошенята могли в іншу кишеню потрапити. Строітєлі собачих будок - бидло без краплини совісті та моралію
 показать весь комментарий
 
 
Эй зрадофилы вопрос на засыпку- почему ***** до сих пор не довела эти дела и не передала в суд???? НАБУ не подчиняется Президенту. Нет Антикорупционной прокуратуры? А кто должен назеачить и проголосовать за них? Почему Конституционный суд признал неконституционным одно из фундаментальных решений по интеграйии Украины в ЕС и получение им безвизового режима? Ну думаем напрягаем извилины!
 показать весь комментарий
 
 
Кандидатов много ...
Хоть выбор есть
 показать весь комментарий
 
34 дня осталось.
Нового президента выберем и дальше очень быстро пойдет.
Может и Саакашвили поможет
 показать весь комментарий
 
и шо этот алень соевый крылатый сказать хотел? Что Будка ворует безнаказанно в армии воюющей страны уже четыре года???!! а рыхормированная система не мычит, не телится? Хай воруют дальше - не их сыновья гибнут. а они напялят брендовые вышиванки на вгодованное брюхо и будут дальше верещать "Армия" Мова" Вира!"?
Соя, дно какое-то есть?
 показать весь комментарий
 
 
3ато как актуально перед выборами. Тот случай когда ложку к обеду придержали.
 показать весь комментарий
 
цікаво а ху.ло знало шо в Україну постачали деталі для військової техніки..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветник президента Бирюков заявил, что по схемам Гладковского с 2015-го года возбуждено 6 уголовных дел: "Все это давно известно"
 
 
 
 
 
 вверх