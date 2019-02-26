 КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении чиновников, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Конституционный суд оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников. Теперь после президентских выборов, в случае поражения Порошенко, нынешних чиновников и депутатов нельзя будет привлечь к ответственности по их электронным декларациям", - пишет журналист.

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Он напоминает, что именно указанная статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходах членов их семей, а если законность источников доходов доказать не удастся - давала возможность привлечь к ответственности вплоть до криминальной.

По данным "Цензор.НЕТ", 14 судей Конституционного суда при двух голосах против вынесли решение и статья 368 ч. 2 отменена.

Он обращает внимание, что норма была принята в 2015 году в рамках плана действий по визовой либерализации, благодаря которому Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также эта норма записана как условие подписания меморандума с МВФ, то есть важно для получения кредитов.

"КС вынес решение по обращению группы депутатов Рады. Решение Конституционного суда нанесло огромный урон репутации государства и международным обязательствам Украины. Конечно, это не приведет к отмене меморандума МВФ и безвизового режима, но стоит ждать самых жестких заявлений и критики, последствия для государства будут обязательно", - подчеркивает журналист.

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Бутусов отмечает, что многие производства сегодня построены именно на этой норме. Например, в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, зампреда СБУ Павла Демчины.

"Теперь дело Омеляна и все другие дела будут автоматически закрыты, завтра прокуроры по закону будут обязаны все закрыть и сдать в архив. Конституционный суд мотивирует свое решение тем, что статья 368 часть 2 нарушает презумпцию невиновности. Бремя доказывания законности доходов сейчас возложено на самих чиновников. То есть, если не можете доказать, откуда деньги - вы виновны, и сядете в тюрьму. Судьи посчитали, что чиновники не должны доказывать источники доходов. Проблема в том, что теперь вообще нет никакого закона, который бы регламентировал эту сферу", - констатирует журналист.

Чтобы вернуть эту статью, Верховная Рада должна снова готовить законопроект и подавать его на рассмотрение, но примут его только после парламентских выборов. "На все это время все расследования по незаконному обогащению закрыты, все обнулено. И у всех фигурантов расследований НАПК и НАБУ есть время спокойно поработать по легализации своего состояния. Потому что после принятия нового закона придется открывать уже новые производства, с чистого листа, и придется по-новому собирать улики, и по-новому собирать пояснения, все старое будет списано в архив, и основанием для расследования уже не будет", - заявляет главред Цензор.НЕТ.

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Он подчеркивает, что это решение КС согласовано с действующей властью, и теперь последуют инициативы государства и громкие заявления.