 Институт водных проблем НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции о состояния водных ресурсов Украины заявил профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко.

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"Мы рассматриваем, что единственный источник воды, который может быть использован, - это вода Дуная. Есть технологии, чтобы их сделать на современном уровне, не создавая новых проблем... В 1991 году была поведена экспедиция двух академий. Они подтвердили, что эта вода является достаточно чистой", - сказал он.

Ромащенко отметил, что эту проблему необходимо решать, так как в Украине запасы пресной воды ограничены. Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят. Значительная часть их расположена в Одесской области.

"Поедьте в Одесскую область, и узнайте, какую воду там пьют люди. Там сладкая вода с минерализацией до 3 грамм на литр, что всеми нормами запрещено. И так называемая соленая вода – с поверхностных водных источников 5-7 г/л. Там нет местных природных водных источников, которые можно использовать для питьевого водоснабжения, для промышленного сельськохозяйственного снабжения. Единственная вода надлежащего качества, которая поступает в Одесский регион, - это днестровская вода. Она преимущественно используется на снабжение Одессы. Но и там есть проблемы", - сообщил порфессор..

Он отметил, что сегодня появились современные и относительно дешевые технологии производства труб, которые дают возможность при их прокладывании, не провоцировать процесс подтопления.

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Кроме того, Ромащенко подчеркнул, что новый проект не будет повторением неудавшегося эксперимента времен СССР, когда значительные площади пахотных земель были засолены.

"Тогда подача дунайской воды была использована в схеме, где озеро Сасык было аккумулятором для накопления. Работы выполнял московский научно-исследовальский институт. Когда проводили поиски, то не выяснили, что в озере Сасык идет разгружение высокоминерализованных рассолов подземных вод. Создали большой водоем, испарение из которого ухудшило качество воды. Плюс дунайская вода смешивалась с высокоминерализованными рассолами и стала опасной. И когда ее подали на орошение, то начался процесс засоления", - рассказал ученый..