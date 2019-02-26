 Институт водных проблем НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции о состояния водных ресурсов Украины заявил профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко.
"Мы рассматриваем, что единственный источник воды, который может быть использован, - это вода Дуная. Есть технологии, чтобы их сделать на современном уровне, не создавая новых проблем... В 1991 году была поведена экспедиция двух академий. Они подтвердили, что эта вода является достаточно чистой", - сказал он.
Ромащенко отметил, что эту проблему необходимо решать, так как в Украине запасы пресной воды ограничены. Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят. Значительная часть их расположена в Одесской области.
"Поедьте в Одесскую область, и узнайте, какую воду там пьют люди. Там сладкая вода с минерализацией до 3 грамм на литр, что всеми нормами запрещено. И так называемая соленая вода – с поверхностных водных источников 5-7 г/л. Там нет местных природных водных источников, которые можно использовать для питьевого водоснабжения, для промышленного сельськохозяйственного снабжения. Единственная вода надлежащего качества, которая поступает в Одесский регион, - это днестровская вода. Она преимущественно используется на снабжение Одессы. Но и там есть проблемы", - сообщил порфессор..
Он отметил, что сегодня появились современные и относительно дешевые технологии производства труб, которые дают возможность при их прокладывании, не провоцировать процесс подтопления.
Кроме того, Ромащенко подчеркнул, что новый проект не будет повторением неудавшегося эксперимента времен СССР, когда значительные площади пахотных земель были засолены.
"Тогда подача дунайской воды была использована в схеме, где озеро Сасык было аккумулятором для накопления. Работы выполнял московский научно-исследовальский институт. Когда проводили поиски, то не выяснили, что в озере Сасык идет разгружение высокоминерализованных рассолов подземных вод. Создали большой водоем, испарение из которого ухудшило качество воды. Плюс дунайская вода смешивалась с высокоминерализованными рассолами и стала опасной. И когда ее подали на орошение, то начался процесс засоления", - рассказал ученый..
🙄
разогнать бы.
А с теми "проблемами", над коими рыщут премий "ученые", без проблем(хи-хи), разберется любой индус, сидя в хижине с интернетом, хавая банан с ананасом.
Совок - это удивительная штука, так как нигде в мире нету целого здания, заполненного чувачками, которые после года "исследований" скажут:
- вот это озеро не надо спускать.
А начальник такой:
- Че, а нам надо бы спустить то.
А "ученые":
- Ну вот, а мы всегда исследовали что спустить таки надо(делят премии).
РасстрелятьРазогнать!