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 Общество
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 Институт водных проблем НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой

Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции о состояния водных ресурсов Украины заявил профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко.

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 "Мы рассматриваем, что единственный источник воды, который может быть использован, - это вода Дуная. Есть технологии, чтобы их сделать на современном уровне, не создавая новых проблем... В 1991 году была поведена экспедиция двух академий. Они подтвердили, что эта вода является достаточно чистой", - сказал он.

Ромащенко отметил, что эту проблему необходимо решать, так как в Украине запасы пресной воды ограничены. Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят. Значительная часть их расположена в Одесской области.

"Поедьте в Одесскую область, и узнайте, какую воду там пьют люди. Там сладкая вода с минерализацией до 3 грамм на литр, что всеми нормами запрещено. И так называемая соленая вода – с поверхностных водных источников 5-7 г/л. Там нет местных природных водных источников, которые можно использовать для питьевого водоснабжения, для промышленного сельськохозяйственного снабжения. Единственная вода надлежащего качества, которая поступает в Одесский регион, - это днестровская вода. Она преимущественно используется на снабжение Одессы. Но и там есть проблемы", - сообщил порфессор..

Он отметил, что сегодня появились современные и относительно дешевые технологии производства труб, которые дают возможность при их прокладывании, не провоцировать процесс подтопления.

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Кроме того, Ромащенко подчеркнул, что новый проект не будет повторением неудавшегося эксперимента времен СССР, когда значительные площади пахотных земель были засолены.

"Тогда подача дунайской воды была использована в схеме, где озеро Сасык было аккумулятором для накопления. Работы выполнял московский научно-исследовальский институт. Когда проводили поиски, то не выяснили, что в озере Сасык идет разгружение высокоминерализованных рассолов подземных вод. Создали большой водоем, испарение из которого ухудшило качество воды. Плюс дунайская вода смешивалась с высокоминерализованными рассолами и стала опасной. И когда ее подали на орошение, то начался процесс засоления", - рассказал ученый..

Источник: https://censor.net.ua/n3113876
 
   
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Розумна пропозиція, давно вже час це зробити..
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В Болграде вода из Ялпуга...хреновая...мы возили с родника на кравчучке бак
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Дунай давно вже каналізація європейська...
🙄
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А что, вода в Днестре закончилась? Или трубы с "современными технологиями" к днестровской воде не подходят? На карту посмотрите! Какое расстояние от Дуная, и до Днестра... Или кому-то "денежку попилить" захотелось? Что мешает Буджак напоить водой дунайской, а остальную Одещину - днестровской? Не подумали, что может с румынами конфликт возникнуть, из-за массового отбора воды на ВСЮ Одещину? С Молдавией и ПМР его не возникнет - устье Днестра ПОЛНОСТЬЮ в руках Украины...
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Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины Источник: https://censor.net.ua/n3113876\\\\\\\\

разогнать бы.
А с теми "проблемами", над коими рыщут премий "ученые", без проблем(хи-хи), разберется любой индус, сидя в хижине с интернетом, хавая банан с ананасом.
Совок - это удивительная штука, так как нигде в мире нету целого здания, заполненного чувачками, которые после года "исследований" скажут:
- вот это озеро не надо спускать.
А начальник такой:
- Че, а нам надо бы спустить то.
А "ученые":
- Ну вот, а мы всегда исследовали что спустить таки надо(делят премии).
Расстрелять Разогнать!
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А що, вже зробили регіональну трасу Одеса-Бухарест? Це такі самі пусті балачки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнститут водных проблем НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой
 
 
 
 
 
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