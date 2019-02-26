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Все про:контрабанда (1694) налоговая милиция (1551) Одесса (5349) ГФС (3125)

 Налоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС пресекли попытку импорта в Украину из Китая партии товаров стоимостью более 3,5 млн грн через фиктивную компанию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена компания, основной вид деятельности которой - деятельность посредников в торговле разными товарами.

При этом жительница г. Одессы, которая по документам является учредителем, руководителем и главным бухгалтером указанного предприятия, сообщила о непричастности к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности компании-фигуранта.

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Вместе с тем, в феврале 2019 года от имени данной фирмы в Одесскую таможню ГФС было подано пакет документов на импорт из Китая крупной партии товаров.

По результатам осмотра контейнера, в котором содержались заявленные на импорт товары, изъято и передано на ответственное хранение партию ТМЦ стоимостью более 3,5 млн грн.

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Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3113875
 
   
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а ржавых запчастей для танков с кацапстана там нет?!
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да - не вышло Налоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3199
но если какая-то податкова ментовка - то это опг Налоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 9962
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Как «Рошен» продает конфеты в Россию и за что посадили разоблачительницу этого бизнеса https://www.youtube.com/watch?v=V_EX1VbvXEo
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Епта! А ведь жительница г.Одессы могла остаться с товаром, будь она хоть немного посговорчивей,но нет же - пожалела пару кило баксов, ну ниче парни свое не упустят на другом контейнере, а за этот медальку и грамоту получат от государства и 3,14зды от руководства - за неумение работать с клиентом
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики в Одессе блокировали незаконный импорт из Китая товаров, стоимостью 3,5 млн грн
 
 
 
 
 
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