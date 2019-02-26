EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Происшествия
  3269  62
Материалы по теме:
Все про:Зайцева (81) Харьков (4176) Дронов (34)

 Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

Приговор Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП в центре города является объективным и справедливым.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил прокурор Максим Блохин.

"Сегодня вы услышали тот приговор, который ожидала сторона обвинения. Мы ориентировали суд на меру наказания, которая соответствовала бы действиям каждого из обвиняемых и последствиям. Как следствие, судом назначена максимальная мера наказания, предусмотренная ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса, а именно 10 лет лишения свободы и 3 года дополнительного наказания - лишение управления транспортными средствами. Мы считаем, что приговор суда законный, объективный и справедливый", - сказал М.Блохин журналистам после оглашения приговора суда во вторник.

Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.

Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3113871
 
 
 Топ комментарии
 
Да мы поняли.Осталось только параллельно привести статистику по таким же мажорикам об их приговорах и сравнить,как быстро эти мажоры выпархивают из мест не столь отдаленных, из-за каких диагнозов и куда потом деваются.
 показать весь комментарий
 
Правильнее говорить не объективный, а "объективный по украински"
По приговору получили одинаково и обдолбаный мажор убийца летевший больше 100 по городу и водила который рушил на желтый.
А через месяц мажор выйдет по амнистии и будет дальше людей убивать (ведь у неё даже права не забрали), а мужику 10 реально сидеть.
 показать весь комментарий
 
Якщо прокурор вважає,що 10років Дронову - це справедливо, нехай би сам відсидів 10 років. Може,тоді б трохи прояснилося у голові.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно было на фоне Дронова зайчиху оправдать.
выглядит скромнее...вот твари !!!
 показать весь комментарий
 
 
Да мы поняли.Осталось только параллельно привести статистику по таким же мажорикам об их приговорах и сравнить,как быстро эти мажоры выпархивают из мест не столь отдаленных, из-за каких диагнозов и куда потом деваются.
 показать весь комментарий
 
 
И как сидят в этих местах. Со всеми удобствами.
Хотя по справедливости...
Рассказывает Марина, сидевшая еще в 90-х: - Хотя на моей памяти был один случай, когда прошел слух, что к нам везут женщину, которая молотком ребенка воспитывала. И тогда я в первый раз увидела, как все бабы встали в два ряда и ждали ее. Ее ждали реально убивать. Но мусора умудрились провести ее какими-то огородами и вывезти. Они поняли, что она не выживет, мы все вышли ее просто рвать.

...
А за то, что сделала зайчиха, тем более было бы справедливо разорвать по прибытию.
 показать весь комментарий
 
 
А что она такого сделала?
Ну ехала с превышением, ну на красный летела, вот и все.
Но тут сбоку вылетает мудачина и бьет ее в бок. От бокового удара машина вылетает на пешеходов.
Не потому что она гнала и не потому что на красный. А только потому, что в нее врезался рысак, который очень спешил куда-то и который рванул на желтый.
Так кого нужно разорвать?
 показать весь комментарий
 
Я и говорю - Дронов-холоп вместо того, чтобы стартовать со скоростью 10 км/час на пол-секунды раньше и выезжать на перекресток на зеленый - должен был стоять и ждать, пока на свой абсолютный красный через перекресток пронесется барыня на лексусе под опиатами. Конечно, барыню на второй космической скорости он увидеть не мог никак, но он должен был предугадать ее появление и не рыпаться, бояре должны ездить быстро и без помех Вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова об'єктивний і справедливий, - прокурор - Цензор.НЕТ 7197
 показать весь комментарий
 
 
Так рвуть дітовбивць. Особливо за немовляти. І так було із покон віків.
 показать весь комментарий
 
 
Он забыл сказать волшебное слово "прозорий" Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор - Цензор.НЕТ 4508
 показать весь комментарий
 
 
Лучше звучало бы лепразорий!!!У кого нибудь есть выход на больных с данным диагнозом,чтобы биоматериала отдолжить для девочки?Хай лечится...нет слов...
 показать весь комментарий
 
 
У проказы низкая вирулентность. Поэтому, несмотря на страх перед проказой в прошлом, заболеть ею на практике весьма проблематично. Если не ошибаюсь, тут ещё и должна быть восприимчивость организма - т.е. заразиться в принципе может далеко не каждый.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь её иммунитет подорван с помощью героина до нужного уровня восприимчивости...
 показать весь комментарий
 
 
героин не отключает имунитет. он даже не с первого раза срабатывает, нарики которые только подсели - никакого кайфа не испытывают, они блюют и им очень плохо. кайф от этого афганского бульона испытывают те - у кого уже произошли необратимые изменения и атрофировались рецепторы.
 показать весь комментарий
 
 
героин называют "медленным", потому что он вызывает заторможеность и желание сидеть втычить в одну точку. я думаю что зайчиха таки была под "ускорителями" типа амфетамина, ускорители работают прямо противоположно героину.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял,что через пару месяцев уже можно подавать на условно досрочное. Надькин закон на них распространяется?
 показать весь комментарий
 
 
Нет.Но при желании можно найти кучу отмазок.И все эти её обмороки,это подготовка к объявлению"неожиданно"обнаруженному диагнозу.Я так тоже могу в "обмороки"падать,да любой из нас,если принесут нужные препараты.Короче алгоритм развития"неизлечимой"болячки уже выработан и запущен в ход.
 показать весь комментарий
 
 
Резонанс утихнет и Зайчиха выйдет. Это к гадалке не ходи. Десять лет сидеть не будет. Максимум 2-3 года. А Дронов отсидит 4-5.
 показать весь комментарий
 
А никто не подумал, что если б Дронов стартонул ещё на долю секунды раньше, то тварь бы влепилась ему в бочину и самоубилась нахрен, а люди на остановке были бы живы!!
 показать весь комментарий
 
 
При угловом касании, она бьі все равно залетела бьі на людей.
При прямом ударе уже бьі Дронов летел бьі на них, но с меньшей скоростью.
У Зайцевой танк, на ней даже царапиньі не бьіло.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Дронов остался дома, то ничего бы не случилось. Зайчиха невиновна!
 показать весь комментарий
 
Правильнее говорить не объективный, а "объективный по украински"
По приговору получили одинаково и обдолбаный мажор убийца летевший больше 100 по городу и водила который рушил на желтый.
А через месяц мажор выйдет по амнистии и будет дальше людей убивать (ведь у неё даже права не забрали), а мужику 10 реально сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
Шурик, Дронов себя невиноватым же считает. Так что десятка.
 показать весь комментарий
 
 
А Вы бы себя считали на его месте виноватым ?
Он при всем желании, рушив на желтый, ну максимум мог кого то одного переехать. Как можно признавать свою вину в гибели 6 человек на его месте ?
 показать весь комментарий
 
 
через года два - три эта шваль выйдет по амнистии
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевые. Я понял. Эту зайчиху подставили евробляхеры. Они ее насильно дурью накачали и за руль посадили. Я правильно озвучил вашу шыкаладную версию?
 показать весь комментарий
 
 
Не могу согласиться с прокурором. Зайцева объективно понимала, что могут быть жертвы из-за ее стиля вождения. Дронов, при всей моей антипатии к нему - жертва трагического стечения обстоятельств, участником которых он оказался. Виноват. Но мера его вины (в ДТП) гораздо меньше, чем вина Зайцевой. Но главная его вина в том, что с самого начала он повел себя как моральный урод. Пошел в полный отказ , показательно "воронку" стал носить на смех людям и т.д. В общем, сам себе копал могилу, за что и получил по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю он получил по полной, совсем по другой причине. Мажоры они принципиальны. Думаю ему изначально предложили денег и взять всю вину на себя, он отказался поверив в правосудие.... ну в итоги ни денег ни правосудия. Чисто по человечески мужика жаль, на его месте может оказаться кто угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Artem Oskorbin "Зайцева объективно понимала...".Вона нічого не розуміла. Вона була під кайфом. Але це її ніяк не виправдовує, а лише обтяжує звинувачення.
 показать весь комментарий
 
 
Возьмем бытовой случай, пошли Вы с кумом на охоту в лес возле села. Кум нажрался и случайно застрелил грибника. НО охотились Вы в то время когда охота была запрещена, в итоге Вам вместо штрафа впаяют 7 лет за убийство, т.к. Вы тоже нарушили правила охоты.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо прокурор вважає,що 10років Дронову - це справедливо, нехай би сам відсидів 10 років. Може,тоді б трохи прояснилося у голові.
 показать весь комментарий
 
 
К прокурорским, с их талантами езды ужратыми без правил, это ещё вернётся бумерангом
 показать весь комментарий
 
 
В штатах оба получили бы пожизненное, Зайцева возможно два. Потому что погибло 6 человек. А вы тут волаете что они неуинуваты. Радоваться нужно что по десяточке только.
 показать весь комментарий
 
Если тебя на Зелёном светофоре (а Дронов был на перекрёстке уже НА ЗЕЛЁНОМ), так вот, если влупит тебя вот такая Зайчиха, влетевшая на Красный, не говори, что ты НЕУИНОВАТ!!
 показать весь комментарий
 
 
Мне без разницы на зеленом или на желтом. Есть правила движения и их надо соблюдать. Из-за этого погибли люди, и такого, я не желаю никому, даже тебе в ответ.
 показать весь комментарий
 
 
Есть перекрёстки, где Правила выполнить БУКВАЛЬНО и без НАРУШЕНИЙ - почти невозможно.
Там был именно такой.
 показать весь комментарий
 
 
ПДД выполнить невозможно? Смешно.
Там справа стоит светофор. Согласно ПДД нужно остановиться ПЕРЕД светофором. Но Дронов торопился, он проехал метров 5 аж за светофор и стал на самом краю перекрестка.
Откуда ему естественно не видно светофора (он у него за спиной 5 метров). Сбоку стояла газелька и как только она сделала попытку тронуться, Дронов педаль в пол и пошел на взлет.. Он на светофор не смотрел.. Так не смог или не захотел выполнять ПДД?
 показать весь комментарий
 
 
Вы не поверите. В ПРАВИЛАХ нет понятия "тронулся на Жёлтый". Там есть "проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора".
Дронов ПРОЕЗЖАЛ перекрёсток уже НА ЗЕЛЁНЫЙ!!
 показать весь комментарий
 
 
светофор, о котором вы говорите регулирует только движение направо: там и разметка есть по полосам, и никак не влияет на движение прямо и налево. Так что именно этот светофор не является законом для водителей, не едущим по регулируемой им полосе.
 показать весь комментарий
 
Що за дурниці Ви говорите? Де в США за ненавмисне вбивство дають довічне? Можете навести кримінальну статтю?
Обом дали максимальне покарання, передбачене за такий злочин. Все. Хочете більше? Міняйте Кримінальний кодекс.
 показать весь комментарий
 
Со смягчающими обстоятельствами прокурор согласен? И с отягощающие тоже согласен?
А в приговоре где нибудь указано сколько раз за последние неполных пару лет Зайцева раскаивалась за нарушение ПДД?
Это же ещё целых четыре смягчающих обстоятельства!!!
 показать весь комментарий
 
 
шесть. шесть раз Зайчиху ловили на Красном. А сколько НЕ ловили? А сколько раз ловили, но "порешала" ???
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите видео - там не один Дронов стартанул. Но именно в него влетела эта мразь. Его вины там нет. Всё притянуто за уши. И то, что ему не сразу предъявили обвинение, это только подтверждает...
 показать весь комментарий
 
 
А попробуйте кулаком сдвинуть летящую пулю?
Кулак - это Дронов...
 показать весь комментарий
 
 
Логика, как у сбушника! Вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова об'єктивний і справедливий, - прокурор - Цензор.НЕТ 3509
Не один Дронов стартанул на запрещающий, но тут поправочка! Не она, а именно Дронов! создал аварию на перекрестке! ... значит невиновен! Вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова об'єктивний і справедливий, - прокурор - Цензор.НЕТ 3509
 показать весь комментарий
 
Прокурор наверное нормально поимел деньжат от Зайчихиных родственников и любовников.
 показать весь комментарий
 
 
Полюбому. Только одни "потеряные" анализы чего стоят!!
 показать весь комментарий
 
 
Прокурорам в Україні вірять або дурний або п'яний. Ситуація була простою - від Зайцевої прийшло бабло, щоб на Дронова почепити вину. То суддя й прокурор були проти Дронова. А оскільки Зайцеву там ніяк не відмажеш, то оскільки він був винний у всьому, переважно в тому, що нікого не купив у суді, впекли йому по повній програмі. Це упереджений суд.
 показать весь комментарий
 
 
А Дронову за що десятку вліпили? Мразоти! Вони забулися про суд Божий!
 показать весь комментарий
 
 
У Бога нет других рук, кроме наших!
 показать весь комментарий
 
 
За многочисленные нарушения и непризнание очевидной вины!
 показать весь комментарий
 
Не всё так просто.
Этот приговор - послание от мажоров всем нам.
Чтоб даже проезжая по правилам на свой Зелёный, напряжённо всматривались по сторонам, чтоб пропустить летящего не по правилам мажора!!!
 показать весь комментарий
 
 
16.5 Пpи подаче сигнала регулировщикoм или включении сигнала светофора, разрешающeго движение, водитель обязaн уступить дорогу транспортным сред­ствaм, завершающим движение чеpeз перекресток, a такжe пешеходам, заканчивающим перехoд.
Садясь за руль, водители Украины вроде бы признают эти правила, по логике.
Можете не выполнять эти правила, но потом не обижайтесь.
 показать весь комментарий
 
Судя по видео, там вместе с Дроновым еще микроавтобус начал движение на желтый. Почему того чувака не задержали?
 показать весь комментарий
 
Задержали и аштрофовали, насколько я знаю.
 показать весь комментарий
 
выходит, если Вы гуляете по улице, вам навстречу бежит вооруженный бандит, натыкается на Вас и по какой-то причине открывает стрельбу во все стороны - то Вы тоже должны получить полное наказание как активный участник убийства нескольких человек. Это не важно, что вы просто гуляли, у Вас не было оружия и Вы точно ни в кого не стреляли: стрельба началась после того, как вооруженный бандит с Вами столкнулся, этого достаточно для обвинения Вас! И это наше "правосудие" называет объективным и справедливым решением. Я лично готов и судью, и прокурорских размазать автомобилем по асфальту, отлетев от столкновения скажем со светофорным столбом - пусть и этот столб осудят и он отсидит 10 лет!
 показать весь комментарий
 
Пример не корректен...просто гуляя вы ничего не нарушаете...следовательно в том что преступник открыл огонь вашей вины нет...
И к Дронову не было бы никах претензий...если бы он не нарушил ПДД...а он их нарушил...за это и ответил...
 показать весь комментарий
 
Если ты при этом переходил улицу в неположенном месте или шел туда, где "Проход запрещен", короче, ты там идти не имел права, то вполне можно получить такой же срок, как и стрелок.
 показать весь комментарий
 
Дронов порушив ПДР, але не на 10 років! Це знущання над здоровим глуздом.Там умовний термін і штраф, а не 10 років.
 показать весь комментарий
 
Что-то слишком жестко они с ней, я бы дал максимум лет 8.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПриговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор
 
 
 
 
 
 вверх