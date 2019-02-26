 Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова объективный и справедливый, - прокурор

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил прокурор Максим Блохин.
"Сегодня вы услышали тот приговор, который ожидала сторона обвинения. Мы ориентировали суд на меру наказания, которая соответствовала бы действиям каждого из обвиняемых и последствиям. Как следствие, судом назначена максимальная мера наказания, предусмотренная ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса, а именно 10 лет лишения свободы и 3 года дополнительного наказания - лишение управления транспортными средствами. Мы считаем, что приговор суда законный, объективный и справедливый", - сказал М.Блохин журналистам после оглашения приговора суда во вторник.
Напомним, Киевский районный суд Харькова 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.
Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции.
Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
выглядит скромнее...вот твари !!!
Хотя по справедливости...
Рассказывает Марина, сидевшая еще в 90-х: - Хотя на моей памяти был один случай, когда прошел слух, что к нам везут женщину, которая молотком ребенка воспитывала. И тогда я в первый раз увидела, как все бабы встали в два ряда и ждали ее. Ее ждали реально убивать. Но мусора умудрились провести ее какими-то огородами и вывезти. Они поняли, что она не выживет, мы все вышли ее просто рвать.
...
А за то, что сделала зайчиха, тем более было бы справедливо разорвать по прибытию.
Ну ехала с превышением, ну на красный летела, вот и все.
Но тут сбоку вылетает мудачина и бьет ее в бок. От бокового удара машина вылетает на пешеходов.
Не потому что она гнала и не потому что на красный. А только потому, что в нее врезался рысак, который очень спешил куда-то и который рванул на желтый.
Так кого нужно разорвать?
При прямом ударе уже бьі Дронов летел бьі на них, но с меньшей скоростью.
У Зайцевой танк, на ней даже царапиньі не бьіло.
По приговору получили одинаково и обдолбаный мажор убийца летевший больше 100 по городу и водила который рушил на желтый.
А через месяц мажор выйдет по амнистии и будет дальше людей убивать (ведь у неё даже права не забрали), а мужику 10 реально сидеть.
Он при всем желании, рушив на желтый, ну максимум мог кого то одного переехать. Как можно признавать свою вину в гибели 6 человек на его месте ?
Там был именно такой.
Там справа стоит светофор. Согласно ПДД нужно остановиться ПЕРЕД светофором. Но Дронов торопился, он проехал метров 5 аж за светофор и стал на самом краю перекрестка.
Откуда ему естественно не видно светофора (он у него за спиной 5 метров). Сбоку стояла газелька и как только она сделала попытку тронуться, Дронов педаль в пол и пошел на взлет.. Он на светофор не смотрел.. Так не смог или не захотел выполнять ПДД?
Дронов ПРОЕЗЖАЛ перекрёсток уже НА ЗЕЛЁНЫЙ!!
Обом дали максимальне покарання, передбачене за такий злочин. Все. Хочете більше? Міняйте Кримінальний кодекс.
А в приговоре где нибудь указано сколько раз за последние неполных пару лет Зайцева раскаивалась за нарушение ПДД?
Это же ещё целых четыре смягчающих обстоятельства!!!
Кулак - это Дронов...
Не один Дронов стартанул на запрещающий, но тут поправочка! Не она, а именно Дронов! создал аварию на перекрестке! ... значит невиновен!
Он их просто выпил.
Этот приговор - послание от мажоров всем нам.
Чтоб даже проезжая по правилам на свой Зелёный, напряжённо всматривались по сторонам, чтоб пропустить летящего не по правилам мажора!!!
Садясь за руль, водители Украины вроде бы признают эти правила, по логике.
Можете не выполнять эти правила, но потом не обижайтесь.
И к Дронову не было бы никах претензий...если бы он не нарушил ПДД...а он их нарушил...за это и ответил...